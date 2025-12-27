Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry

Libor Novák

27. prosince 2025 20:05

Polsko rozmísťuje na hranici s Ruskem a Běloruskem protitankové zátarasy
Polsko rozmísťuje na hranici s Ruskem a Běloruskem protitankové zátarasy Foto: twitter Mariusz Blaszczak

Polsko se v reakci na rostoucí ruskou hrozbu rozhodlo k masivní investici do své bezpečnosti. Varšava plánuje během příštích čtyřiadvaceti měsíců vybudovat podél své východní hranice rozsáhlý systém protidronového opevnění v hodnotě přesahující dvě miliardy eur. Náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk v rozhovoru pro deník The Guardian uvedl, že první části tohoto ochranného valu by mohly být funkční už za půl roku.

Toto rozhodnutí přichází po zářijovém incidentu, kdy do polského vzdušného prostoru vniklo více než deset ruských bezpilotních letounů. Tato událost tehdy ochromila provoz letišť a donutila armádu k nasazení stíhaček.

Podle polské diplomacie šlo o jasný pokus Kremlu otestovat připravenost a reakceschopnost členského státu NATO. Nový obranný systém bude kombinovat moderní technologie s tradičními zbraněmi, včetně dronových rušiček, raket a rychlopalných kanónů.

Financování celého projektu, který je součástí širšího plánu s názvem Bezpečné nebe pro Evropu, bude z velké části zajištěno z evropských fondů a obranných půjček. Polsko v posledních letech dramaticky zvýšilo své výdaje na obranu až na současných 4,7 % HDP, což je jedna z nejvyšších hodnot v rámci Evropské unie.

Polští představitelé tento krok obhajují jednoduchou logikou: je mnohem levnější preventivně zvýšit rozpočet na armádu o jednotky procent nyní, než čelit totální válce, která by odčerpala téměř polovinu národního bohatství, jako se to nyní děje na Ukrajině.

Kromě protidronové bariéry Polsko pokračuje i v budování tzv. Východního štítu. Jde o komplexní pozemní opevnění na hranicích s Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí.

Součástí této strategie jsou také nové logistické uzly v každé příhraniční obci. Ty budou sloužit jako sklady materiálu, který by v případě krize umožnil zablokovat hranici během několika málo hodin.

Cezary Tomczyk upozorňuje, že dokud se Ukrajina brání, konvenční válka Evropě bezprostředně nehrozí. Kontinent však bude čelit stále častějším provokacím, sabotážím a žhářským útokům organizovaným ruskými tajnými službami.

Podle polského náměstka obrany využívá ruský režim vnější expanzi jako politický nástroj k udržení moci uvnitř vlastní země, a proto je nezbytné ukázat sílu a odhodlání k obraně dříve, než se Kreml rozhodne pro další agresi.

Na obraně ostatně Polsko už aktivně pracuje. Satelitní snímky z konce listopadu 2025 odhalily první fázi budování rozsáhlého polského opevnění podél hranic s ruskou Kaliningradskou oblastí.

Nezávislý analytik Clément Molin na základě vizuálních dat potvrdil, že Varšava již na polském území vybudovala tři opevněné úseky, které zahrnují protitankové příkopy, betonové bariéry známé jako „dračí zuby“ a systémy zákopů.

Tyto práce jsou součástí ambiciózního víceletého projektu „Východní štít“ (Tarcza Wschód), jehož cílem je vytvořit nepropustnou obrannou linii v délce 700 kilometrů podél hranic s Ruskem a Běloruskem.

Polská vláda plánuje do roku 2028 investovat do této infrastruktury přibližně 2,55 miliardy dolarů. Projekt se neomezuje pouze na fyzické překážky, ale zahrnuje také nejmodernější sledovací technologie, průzkumné systémy a logistické uzly.

Podle odborníků polské opevnění v mnoha ohledech kopíruje obranné linie prověřené boji na Ukrajině, ovšem s důrazem na hloubkovou obranu. Varšava tímto krokem reaguje na dramatické zhoršení bezpečnostní situace v regionu a snaží se odradit Moskvu od jakéhokoli pokusu o narušení hranic NATO.

Do budování „Východního štítu“ se od dubna 2026 zapojí také vojáci německého Bundeswehru. Několik desítek německých ženistů bude v Polsku působit minimálně do konce roku 2027 a jejich hlavním úkolem bude technická pomoc při hloubení zákopů a instalaci protitankových zábran.

Podle německého ministerstva obrany nevyžaduje toto nasazení souhlas parlamentu, protože jde o asistenční ženijní práce v mírovém režimu, nikoliv o ozbrojenou zahraniční misi. Tato spolupráce podtrhuje rostoucí ochotu evropských spojenců sdílet břemeno obrany východního křídla Aliance.

Kromě budování statických opevnění Polsko v listopadu 2025 spustilo také rozsáhlou vnitrostátní operaci „Horizon“. Ta reaguje na sérii sabotáží na železnicích, za kterými podle polských služeb stojí ruská rozvědka využívající najaté agenty.

Do akce bylo nasazeno až 10 000 vojáků, kteří společně s policií střeží klíčové mosty, letiště a železniční uzly. Součástí operace je i nová mobilní aplikace, která umožňuje občanům okamžitě hlásit podezřelé aktivity v okolí strategických objektů pomocí GPS a fotografií.

Zatímco Polsko postupuje v budování obrany velmi rychle, situace v sousedních pobaltských státech je podle satelitních snímků odlišná. Litva zatím nainstalovala pouze krátký úsek protitankových překážek a v Lotyšsku či Finsku je většina projektů stále ve fázi plánování.

před 3 hodinami

Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie

Související

Polská policie

Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka

Jen stěží uvěřitelným případem se zabývají polští kriminalisté. Od pondělí vyšetřují vraždu teenagerky v Jelení Hoře, za kterou má být podle dosavadních závěrů zodpovědná jiná nezletilá dívka. Tragická událost městem v podhůří Krkonoš velice otřásla, informuje stanice TVP. 

Více souvisejících

Polsko armáda Polsko polsko-běloruská hranice

Aktuálně se děje

před 44 minutami

Polsko rozmísťuje na hranici s Ruskem a Běloruskem protitankové zátarasy

Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry

Polsko se v reakci na rostoucí ruskou hrozbu rozhodlo k masivní investici do své bezpečnosti. Varšava plánuje během příštích čtyřiadvaceti měsíců vybudovat podél své východní hranice rozsáhlý systém protidronového opevnění v hodnotě přesahující dvě miliardy eur. Náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk v rozhovoru pro deník The Guardian uvedl, že první části tohoto ochranného valu by mohly být funkční už za půl roku.

před 1 hodinou

Moskva

Rusko válkou ničí samo sebe. Chytilo se do své vlastní ekonomické pasti

Ruská federace se s blížícím se čtvrtým rokem plnohodnotné invaze na Ukrajinu potýká s nečekaným vedlejším efektem své válečné politiky. Regiony bohaté na energetické suroviny, které tvoří hospodářskou páteř země, totiž doplácejí na konflikt nejvyššími lidskými i ekonomickými ztrátami. Kreml proměnil odlehlé oblasti v zásobárnu vojáků i peněz, čímž však paradoxně ohrožuje průmyslová odvětví, která Putinovu agresi financují.

před 3 hodinami

Donald Trump

Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie

Uplynulý rok 2025 se do dějin evropské ekonomiky zapíše jako období hlubokého otřesu a nejistoty. Server Politico jej popisuje jako jeden z nejvíce vyčerpávajících roků pro unijní obchod, kterému dominoval nevybíravý tlak staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten od svého lednového návratu do úřadu nešetřil na adresu Bruselu urážkami a označil Evropskou unii za uskupení vytvořené k parazitování na Americe, což následně podpořil zavedením nejtvrdších celních bariér za posledních sto let.

před 4 hodinami

Americká armáda, ilustrační fotografie

Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci

Americké ministerstvo války učinilo zásadní krok k transformaci moderního válčení spuštěním nové platformy GenAI.mil. Podle vojenské expertky Emelie Probasco představuje tento nástroj „kritický první krok“, který má americkým vojákům a civilním zaměstnancům Pentagonu umožnit bezpečné experimentování s umělou inteligencí přímo v jejich každodenní pracovní agendě.

před 5 hodinami

Demonstrace, ilustrační foto

Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět

Rok 2025 se stal okamžikem, kdy se hněv generace Z převalil z displejů mobilních telefonů do ulic po celém světě. Od Káthmándú přes Jakartu až po Limu se mladí lidé narození na přelomu tisíciletí postavili zavedeným elitám a proměnili lokální nepokoje v globální hnutí za spravedlnost. Podle sociologů nejde jen o rebelii pro rebelii samotnou, ale o protest poháněný univerzálními hodnotami, jako je právo na vzdělání, dostupné bydlení a konec korupce.

před 6 hodinami

U.S. Air Force, ilustrační fotografie

Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát

Spojené státy podnikly na druhý svátek vánoční sérii leteckých úderů proti ozbrojencům napojeným na Islámský stát (IS) v severozápadní Nigérii. Operace se zaměřila na tábory radikálů ve státě Sokoto u hranic s Nigerem, kde se extremisté pokoušejí vybudovat novou základnu. Přestože přesný počet obětí není znám, americké i nigerijské úřady potvrdily, že při útoku zahynulo několik teroristů.

před 7 hodinami

Zimní počasí v Česku, mráz trápí chodce i řidiče

Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před ledovkou, která se může vytvořit už během dnešního večera. Komplikace hrozí především v severních a severovýchodních Čechách, konkrétně v Ústeckém a Libereckém kraji. Přechod studené fronty sem přinese nejen sněžení, ale místy i mrznoucí mrholení nebo déšť, což může na silnicích a chodnících vytvořit nebezpečný kluzký povrch. Riziko těchto nebezpečných srážek by mělo pominout během noci na neděli.

před 8 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

F-16 thajské armády

Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří

Thajsko a Kambodža v sobotu uzavřely dohodu o příměří, která má ukončit tři týdny trvající krvavé pohraniční střety. Tento konflikt, nejhorší za poslední desetiletí, zahrnoval nasazení stíhaček, dělostřelecké ostřelování i raketové útoky. Dokument podepsali thajský ministr obrany Natthaphon Narkphanit a jeho kambodžský protějšek Tea Seiha v thajské provincii Chanthaburi s platností od místního poledne.

před 12 hodinami

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko podniklo masivní útok na Kyjev

V noci na sobotu podniklo Rusko masivní vzdušný útok na Kyjev, který si vyžádal nejméně osm zraněných. Útok, při němž byly použity balistické rakety a drony, zasáhl obytné budovy i civilní infrastrukturu a vynutil si mimo jiné evakuaci domova pro seniory. V reakci na tuto eskalaci Polsko preventivně aktivovalo své letectvo a dočasně uzavřelo letiště v Rzeszówě a Lublinu.

před 13 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice

Podzimní část fotbalové Chance ligy sice skončila poslední víkend před Vánocemi, ale už během nich první kluby hlásí své první zimní posily. Jako první tak učinila Viktoria Plzeň, která oznámila příchod slovenského obránce Dávida Krčíka. Západočechy v tomto směru následovala Olomouc, která pro změnu do svých řad přivítala zahraniční posilu ze slovinského Celje, tedy z týmu jejího soupeře v Konferenční lize, křídelníka Danijela Šturma. Přímo na Štědrý den pak do Pardubic z Liberce přišel jejich bývalý hráč Michal Hlavatý.

včera

včera

Zdeněk Hřib

Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy

Leden bude v české politice důležitým měsícem. Nového předsedu si zvolí občanští demokraté, vedení si vyberou i Piráti jako další opoziční strana. Nejvyšší funkci bude obhajovat Zdeněk Hřib, který bude mít nejméně jednoho vyzyvatele. Je také několik uchazečů o pozice místopředsedů. 

včera

Andrej Babiš

Babiš odhalil, že mu volal americký prezident Trump

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pátek pochlubil, že mu během Vánoc zavolal americký prezident Donald Trump. Hovor se podle předsedy české vlády připravoval několik dní. Oba politici řešili válku na Ukrajině či současnou situaci v Evropě. 

včera

Reykjavík

Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce

V Česku nakonec o Vánocích zavládlo zimní počasí, alespoň co se teplot týká. Něco jiného zažili lidé k vlastnímu překvapení na Islandu. Maximální teploty na tomto ostrově šplhaly výrazně nad nulu, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

včera

Slovensko poprvé reagovalo na ruský zásah lodi v přístavu na Ukrajině

Slovenské úřady se poprvé vyjádřily k poškození lodi plující pod slovenskou vlajkou, kterou zasáhli Rusové při útoku na přístav v ukrajinské Oděse. Žádný diplomatický protest zatím do Moskvy nemíří. Bratislava pouze potvrdila, že se na plavidle nikomu nic nestalo. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy