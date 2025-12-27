Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry

Polsko se v reakci na rostoucí ruskou hrozbu rozhodlo k masivní investici do své bezpečnosti. Varšava plánuje během příštích čtyřiadvaceti měsíců vybudovat podél své východní hranice rozsáhlý systém protidronového opevnění v hodnotě přesahující dvě miliardy eur. Náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk v rozhovoru pro deník The Guardian uvedl, že první části tohoto ochranného valu by mohly být funkční už za půl roku.
Toto rozhodnutí přichází po zářijovém incidentu, kdy do polského vzdušného prostoru vniklo více než deset ruských bezpilotních letounů. Tato událost tehdy ochromila provoz letišť a donutila armádu k nasazení stíhaček.
Podle polské diplomacie šlo o jasný pokus Kremlu otestovat připravenost a reakceschopnost členského státu NATO. Nový obranný systém bude kombinovat moderní technologie s tradičními zbraněmi, včetně dronových rušiček, raket a rychlopalných kanónů.
Financování celého projektu, který je součástí širšího plánu s názvem Bezpečné nebe pro Evropu, bude z velké části zajištěno z evropských fondů a obranných půjček. Polsko v posledních letech dramaticky zvýšilo své výdaje na obranu až na současných 4,7 % HDP, což je jedna z nejvyšších hodnot v rámci Evropské unie.
Polští představitelé tento krok obhajují jednoduchou logikou: je mnohem levnější preventivně zvýšit rozpočet na armádu o jednotky procent nyní, než čelit totální válce, která by odčerpala téměř polovinu národního bohatství, jako se to nyní děje na Ukrajině.
Kromě protidronové bariéry Polsko pokračuje i v budování tzv. Východního štítu. Jde o komplexní pozemní opevnění na hranicích s Běloruskem a ruskou Kaliningradskou oblastí.
Součástí této strategie jsou také nové logistické uzly v každé příhraniční obci. Ty budou sloužit jako sklady materiálu, který by v případě krize umožnil zablokovat hranici během několika málo hodin.
Cezary Tomczyk upozorňuje, že dokud se Ukrajina brání, konvenční válka Evropě bezprostředně nehrozí. Kontinent však bude čelit stále častějším provokacím, sabotážím a žhářským útokům organizovaným ruskými tajnými službami.
Podle polského náměstka obrany využívá ruský režim vnější expanzi jako politický nástroj k udržení moci uvnitř vlastní země, a proto je nezbytné ukázat sílu a odhodlání k obraně dříve, než se Kreml rozhodne pro další agresi.
Na obraně ostatně Polsko už aktivně pracuje. Satelitní snímky z konce listopadu 2025 odhalily první fázi budování rozsáhlého polského opevnění podél hranic s ruskou Kaliningradskou oblastí.
Nezávislý analytik Clément Molin na základě vizuálních dat potvrdil, že Varšava již na polském území vybudovala tři opevněné úseky, které zahrnují protitankové příkopy, betonové bariéry známé jako „dračí zuby“ a systémy zákopů.
Tyto práce jsou součástí ambiciózního víceletého projektu „Východní štít“ (Tarcza Wschód), jehož cílem je vytvořit nepropustnou obrannou linii v délce 700 kilometrů podél hranic s Ruskem a Běloruskem.
Polská vláda plánuje do roku 2028 investovat do této infrastruktury přibližně 2,55 miliardy dolarů. Projekt se neomezuje pouze na fyzické překážky, ale zahrnuje také nejmodernější sledovací technologie, průzkumné systémy a logistické uzly.
Podle odborníků polské opevnění v mnoha ohledech kopíruje obranné linie prověřené boji na Ukrajině, ovšem s důrazem na hloubkovou obranu. Varšava tímto krokem reaguje na dramatické zhoršení bezpečnostní situace v regionu a snaží se odradit Moskvu od jakéhokoli pokusu o narušení hranic NATO.
Do budování „Východního štítu“ se od dubna 2026 zapojí také vojáci německého Bundeswehru. Několik desítek německých ženistů bude v Polsku působit minimálně do konce roku 2027 a jejich hlavním úkolem bude technická pomoc při hloubení zákopů a instalaci protitankových zábran.
Podle německého ministerstva obrany nevyžaduje toto nasazení souhlas parlamentu, protože jde o asistenční ženijní práce v mírovém režimu, nikoliv o ozbrojenou zahraniční misi. Tato spolupráce podtrhuje rostoucí ochotu evropských spojenců sdílet břemeno obrany východního křídla Aliance.
Kromě budování statických opevnění Polsko v listopadu 2025 spustilo také rozsáhlou vnitrostátní operaci „Horizon“. Ta reaguje na sérii sabotáží na železnicích, za kterými podle polských služeb stojí ruská rozvědka využívající najaté agenty.
Do akce bylo nasazeno až 10 000 vojáků, kteří společně s policií střeží klíčové mosty, letiště a železniční uzly. Součástí operace je i nová mobilní aplikace, která umožňuje občanům okamžitě hlásit podezřelé aktivity v okolí strategických objektů pomocí GPS a fotografií.
Zatímco Polsko postupuje v budování obrany velmi rychle, situace v sousedních pobaltských státech je podle satelitních snímků odlišná. Litva zatím nainstalovala pouze krátký úsek protitankových překážek a v Lotyšsku či Finsku je většina projektů stále ve fázi plánování.
Související
Polskem otřásla vražda mezi dětmi. Školačku ubodala jiná dívka
Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk
Polsko , armáda Polsko , polsko-běloruská hranice
Aktuálně se děje
před 44 minutami
Obrana za miliardy. Polsko se opevňuje před Ruskem, staví dračí zuby i protidronové bariéry
před 1 hodinou
Rusko válkou ničí samo sebe. Chytilo se do své vlastní ekonomické pasti
před 3 hodinami
Období hlubokého otřesu a nejistoty. Rok 2025 se zapíše do dějin Evropské unie
před 4 hodinami
Revoluce ve válčení. USA podle expertů vytváří zbraně, které budou využívat umělou inteligenci
před 5 hodinami
Už nenadávají u mobilů. Hněv generace Z se v roce 2025 přetvořil a začal měnit svět
před 6 hodinami
Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát
před 7 hodinami
Počasí: Meteorologové vydali varování před ledovkou. Část Česka zasáhne už dnes večer
před 8 hodinami
Rutte ostře odmítnul návrhy na vojenské odtržení Evropy od USA
před 10 hodinami
"Spojenectví jsme upevnili prolitou krví." Kim Čong-un zaslal Putinovi novoroční blahopřání
před 11 hodinami
Krvavé střety jsou u konce. Thajsko a Kambodža uzavřely dohodu o příměří
před 12 hodinami
Rusko podniklo masivní útok na Kyjev
před 13 hodinami
Počasí na Silvestra a Nový rok. Na hory může dorazit sněhová nadílka
včera
Obchody už budou otevřené až do Silvestra. Zákon je ovlivní zase za několik dní
včera
Fotbalová liga hlásí první zimní přestupy. Posily vítají Plzeň, Olomouc i Pardubice
včera
Zelenského a Trumpa čeká další jednání. Nejspíš ho stihnou do konce týdne
včera
Hřib bude mít jednoho vyzyvatele. Piráti si zvolí i místopředsedy
včera
Babiš odhalil, že mu volal americký prezident Trump
včera
Počasí jako v létě. Na Islandu zažili velmi neobvyklé Vánoce
včera
Za smrt Perryho nese vinu i druhý lékař. Za mříže ale nemusí
včera
Slovensko poprvé reagovalo na ruský zásah lodi v přístavu na Ukrajině
Slovenské úřady se poprvé vyjádřily k poškození lodi plující pod slovenskou vlajkou, kterou zasáhli Rusové při útoku na přístav v ukrajinské Oděse. Žádný diplomatický protest zatím do Moskvy nemíří. Bratislava pouze potvrdila, že se na plavidle nikomu nic nestalo.
Zdroj: Lucie Podzimková