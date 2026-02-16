Jaderné zbraně rezonují Evropou. Polsko zvažuje vlastní, Německo o nich jedná s Francií

Jednání mezi německým kancléřem Friedrichem Merzem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem o vytvoření společného evropského jaderného odstrašení jsou zatím v rané fázi. Podle mluvčího německé vlády, jehož citovala agentura Reuters, není cílem těchto rozhovorů oslabení role Spojených států v evropské obraně.
Mluvčí novinářům sdělil, že smyslem konzultací je prozkoumat možnosti užší spolupráce v oblasti jaderného odstrašování. Zdůraznil přitom, že se nejedná o snahu nahradit ochranný štít USA, ale spíše o jeho doplnění a celkové posílení. Spojené státy podle Berlína nadále hrají ústřední roli v jaderném odstrašování v rámci NATO a Německo si přeje, aby tento stav zůstal zachován i v budoucnu.
Evropští lídři se stále častěji snaží hledat nezávislejší cestu, k čemuž je vede rok plný bezprecedentních otřesů v transatlantických vztazích. Zároveň však usilují o zachování spojenectví s Washingtonem, který je stále klíčový pro fungování současných obranných systémů kontinentu i pro zpravodajský a bezpečnostní aparát.
Zatímco Německo má na základě mezinárodních dohod zakázáno vyvíjet vlastní jaderné zbraně, Francie zůstává po odchodu Velké Británie jedinou jadernou mocností v Evropské unii. Paříž disponuje čtvrtým největším arzenálem jaderných hlavic na světě, což z ní činí přirozeného partnera pro diskuse o posílení evropské bezpečnosti.
Rozhovory mezi Paříží a Berlínem tak představují reakci na měnící se geopolitickou situaci, ve které Evropa cítí potřebu převzít větší díl odpovědnosti za svou ochranu. Celý proces je však teprve na začátku a jeho výsledná podoba bude záviset na dalším diplomatickém vyjednávání mezi oběma mocnostmi.
I polský prezident Karol Nawrocki se před několika dny vyslovil pro zahájení prací na budování vlastních jaderných obranných mechanismů Polska. Svůj postoj odůvodňuje narůstající agresivitou Moskvy a bezprostřední blízkostí ozbrojeného konfliktu, v níž se jeho země nachází. Podle hlavy státu je zapojení Varšavy do jaderného projektu nezbytným krokem k zajištění dlouhodobé suverenity v regionu.
V rozhovoru pro televizi Polsat Nawrocki uvedl, že budoucí bezpečnostní strategie Polska by se měla o jaderný potenciál přímo opírat. Zdůraznil přitom, že takový cíl musí země sledovat systematicky a při plném dodržování mezinárodních úmluv. Imperiální postoj Ruska vůči Polsku považuje prezident za nezvratný fakt, který vyžaduje rozhodnou reakci.
Tato iniciativa zapadá do širšího kontextu aktuálních evropských diskusí o posílení obranné soběstačnosti. Důvodem je kombinace hrozeb z Kremlu a klesající důvěry v americké bezpečnostní záruky. Podobné úvahy o jaderném odstrašování zazněly i od lotyšské premiérky Eviky Siliňové na konferenci v Mnichově, kde mluvila o nových možnostech zabezpečení regionu.
K tématu se přihlásilo také Německo, jehož kancléř Friedrich Merz potvrdil probíhající konzultace s Francií. Obě mocnosti zvažují vznik společného evropského systému odstrašování, který by snížil závislost kontinentu na vnějších partnerech. Pro Polsko, které sousedí přímo s válečnou zónou na Ukrajině, je však otázka posílení kapacit mnohem naléhavější než pro západní Evropu.
Na dotaz ohledně možné reakce Kremlu na polské jaderné ambice Nawrocki odpověděl, že Rusko napadá jakékoli obranné kroky svých sousedů. Polsko by se podle něj nemělo nechat potenciálním nátlakem zastavit. Debata o jaderném potenciálu tak zůstává úzce spjata s vývojem války na Ukrajině a agresivní rétorikou, která z Moskvy směrem k Varšavě dlouhodobě zaznívá.
Související
Macron na MSC: Nastal čas, aby Evropa uvažovala o vlastních jaderných zbraních
Svět spadnul do nejistoty. Jaderné smlouvy exspirovaly, jaderný konflikt hrozí víc než kdy dřív
Jaderné zbraně , Polsko , Francie , Německo , Karol Nawrocki , Emmanuel Macron , Friedrich Merz (CDU)
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Vláda rozhodla, kdo na postu předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nahradí Drábovou
před 49 minutami
Jaderné zbraně rezonují Evropou. Polsko zvažuje vlastní, Německo o nich jedná s Francií
před 1 hodinou
Vláda zamítla změny v důchodech. Dala zelenou supermoderní nemocnici
před 2 hodinami
Rubio v Mnichově odhalil, kolik na Ukrajině umírá ruských vojáků
před 3 hodinami
Kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí je poslanec Igor Červený
před 3 hodinami
Letadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila na Blízký východ
před 4 hodinami
Starmer zahájil boj proti technologickým gigantům. Chce zastavit nekonečné rolování na sociálních sítích
před 5 hodinami
V Praze opět roste počet případů žloutenky
před 6 hodinami
Google čelí ostré kritice. Jeho umělá inteligence ohrožuje zdraví lidí
před 6 hodinami
Bude mít EU vlastní ICE? Lidskoprávní organizace bijí na poplach
před 7 hodinami
Souboj o přízeň Evropy odstartoval. V Mnichově proběhla veřejná přetahovaná mezi USA a Čínou
před 8 hodinami
Opravdu má Putin zájem o mír? Rusko stále častěji míří na civilisty, počet mrtvých na Ukrajině rapidně vzrostl
před 9 hodinami
Počasí přinese tento týden další silné mrazy, o víkendu se výrazně oteplí
včera
První vyjádření z USA: Washington nemá důvod zpochybňovat, že byl Navalnyj zavražděn, prohlásil Rubio
včera
Motoristé navrhnou nového ministra životního prostředí. Má dělat vše co mu Turek řekne
včera
Vitozziová získala ve stíhačce první italské olympijské biatlonové zlato. Voborníková sahala po TOP 10
včera
Další medaile pro Česko ze snowboardové disciplíny byla daleko. Oba české týmy skončily ve čtvrtfinále
včera
Reakce na odhalení vraždy Navalného: Ve hře jsou nové protiruské sankce
včera
Česko zažije v březnu demonstraci na Letné, oznámil Minář
včera
Stíhací závod biatlonistů zvládl nejlépe Švéd Ponsiluoma. Nejlepší Češi uzavírali první dvacítku
Vzhledem k tomu, že ve sprinterském závodě mužů byl nejlepším Čechem až dvacátý Vítězslav Hornig a další Češi do nedělního stíhacího závodu vystartovali až ze zadních pozic, nedalo se bohužel ani v tomto závodě čekat, že se čeští fanoušci získají na této olympiádě v Miláně a Cortině d´Ampezzo první české biatlonové medaile. Nakonec se museli spokojit s dvěma umístěními v elitní dvacítce, neboť nejlepším Čechem byl nakonec Michal Krčmář na 18. místě a jen o místo za ním se umístil Hornig. V tomto závodě byla přerušena francouzsko-norská dominance Švédem Martinem Ponsiluomou, který se ke zlatu vyšvihl ze sedmého místa.
Zdroj: David Holub