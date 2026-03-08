Trump říká, že Írán chtěl ovládnout Blízký východ. Jsme napřed, komentoval operaci

Lucie Podzimková

8. března 2026 20:08

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump upozornil příštího íránského vůdce, že potřebuje souhlas Washingtonu, aby přežil. Šéf Bílého domu prohlásil, že Teherán chtěl ovládnout celý Blízký východ, proto byla zahájena aktuální operace. Trump to řekl v rozhovoru pro americkou stanici ABC News. 

"Budeme ho muset schválit," řekl Trump na adresu nového íránského vůdce s tím, že pokud dotyčný nebude mít americký souhlas, tak dlouho nevydrží. "Chceme si být jistí, že se tam nebudeme muset vracet každých 10 let. Nechci, aby se tam lidé za pět let vraceli," prohlásil americký prezident. 

Šéf Bílého domu připustil, že by mohl schválit i muže, jenž byl napojen na režim zesnulého ajatolláha Alího Chameneího. Podle amerického politika existuje v Íránu několik kvalifikovaných osob. 

Z Íránu v neděli přišla zpráva o úspěšné volbě nejvyššího vůdce. Jeden ze členů volebního orgánu pro íránskou zpravodajskou agenturu Mehr uvedl, že volba úspěšně proběhla, takže byl zvolen nový vůdce. Nyní se čeká na oficiální oznámení, kdy bude odhalena identita dotyčného.

Trump také v rozhovoru řekl, že Írán měl podle jeho slov v úmyslu ovládnout celý Blízký východ, čemuž chtěli Američané zabránit. "Teď jsou papírovým tygrem. Řeknu vám ale, že před týdnem jím nebyli. A chystali se zaútočit. Chtěli zaútočit na celý Blízký východ," nechal se slyšet. 

Prezidenta se rovněž dotázali na možné nasazení pozemních jednotek na íránském území. Šéf Bílého domu nevyloučil vyslání speciálních sil, které by měly za úkol zmocnit se obohaceného uranu. "Všechno je na stole," reagoval. 

Trump nechtěl odhadovat, jak dlouho bude konflikt na Blízkém východě ještě pokračovat. "Nevím. Nikdy neodhaduji. Můžu jen říct, že jsme napřed oproti plánu, co se týká smrtelnosti i času," dodal. 

Aktualizováno před 5 hodinami

Je rozhodnuto. Íránští duchovní už zvolili nového nejvyššího vůdce

Abbás Arakčí

Trump odmítl deeskalaci na Blízkém východě, zní z Íránu

Íránská výzva k deeskalaci na Blízkém východě se nesetkala s pochopením, konstatoval šéf íránské diplomacie Abbás Aráqčí. Podle Teheránu za to může americký prezident Donald Trump, který zneužil gesto íránského režimu směrem k sousedům. 

Donald Trump Írán Americká armáda (U.S. ARMY)

