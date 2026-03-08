Česko má první medaili ze zimní paralympiády po 16 letech. Stříbro získala biatlonistka Edlingerová

David Holub

8. března 2026 10:28

Olympijské centrum Milána
Olympijské centrum Milána Foto: Leontýna Frýbová / INCORP images

Hned v první soutěžní den zimních paralympijských her se česká výprava dočkala cenného kovu. Navíc se jedná o první medaili ze zimní paralympiády po dlouhých 16 letech. Konkrétně se o ni postarala biatlonistka Carina Edlingerová, když ve sprintu dojela druhá za vítěznou Číňankou Wangovou. Neztratila se ani druhá česká reprezentantka Simona Bubeníčková, která se svým trasérem Davidem Šrůtkem skončila těsně pod stupni vítězů čtvrtá.

Nebylo divu, že právě obě české paralympioničky skončily ve výsledkové listině tohoto závodu takto vysoko. Aktuálně se pyšní opravdu velice slušnou formou, že i před tímto samotným závodem patřily k favoritkám.

Edlingerová vstoupila do závodu, kterého se zúčastnilo celkem čtrnáct závodnic, úspěšně, když ve společnosti svého traséra Alexandera Paťavy skvěle běžela na lyžích a když to navíc podpořila bezchybnou střelbou na obou položkách, nebylo překvapením její vysoké umístění. „Pro mě je to velká čest tady reprezentovat a mám teď úžasný pocit ze splnění mise,“ nechala se slyšet po závodě rakouská rodačka, která přešla do české reprezentace poté, co s rakouským svazem měla neshody. . „Jsem ohromně hrdá, hodně se řešilo, proč jako nerodilá Češka mám reprezentovat tuhle zemi, ale jsem za takovou možnost opravdu vděčná. Hodně lidí se snažilo, abych tady nebyla. Musím ohromně poděkovat všem, kteří mi na dlouhé cestě k českému pasu pomohli. Byla to opravdu šílená jízda.“

Ani poté, se dostala pod českou kuratelu, neměla úplně klid. Sedmadvacetileté reprezentantce nejprve nebyla udělena divoká karta, aby mohla závodit za svou novou zemi ve své původní disciplíně, tedy v běhu na lyžích. A tak své štěstí našla v jiném sportu, v biatlonu. I proto se nyní stala paralympijskou medailistkou ve dvou různých sportech.

Na svůj premiérový paralympijský start bude mít velice dobré vzpomínky vzdor nepopulárními čtvrtému místu i Bubeníčková. „Je to trochu hořkosladké, ale holky jely prostě super. Já tam nechala všechno, co jsem mohla. Minulých pár týdnů jsem nebyla úplně v pořádku, cítím se dost unavená a říkala jsem si, že budu ráda, když se do cíle vůbec doplazím. Brambora je brambora, ale v tuhle chvíli ji docela beru. A věřím, že moje chvíle snad ještě přijde,“ řekla Bubeníčková.

Ta je spolu s Edlingerovou a ještě s dalším paralympijským debutantem Miroslavem Motejzlíkem, jenž mimochodem ve sprintu stojících skončil devatenáctý, jednou z první trojice paralympioniků-biatlonistů po 32 letech.

23. února 2026 18:23

Olympijské hry v Miláně a Cortině jsou minulostí. V římském amfiteátru ve Veroně je ukončila předsedkyně MOV

Související

Rusové a Bělorusové mohou na paralympiádu jako neutrální sportovci

Ruští a běloruští reprezentanti se navzdory vojenskému útoku svých zemí na Ukrajinu mohou zúčastnit zimních paralympijských her, které v pátek začnou v Pekingu. Startovat však budou jako neutrální sportovci. Dnes o tom rozhodl Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) s tím, že Rusko s Běloruskem budou vyškrtnuty z medailové tabulky.

paralympiáda Biatlon

před 13 minutami

