Česko má první medaili ze zimní paralympiády po 16 letech. Stříbro získala biatlonistka Edlingerová

Hned v první soutěžní den zimních paralympijských her se česká výprava dočkala cenného kovu. Navíc se jedná o první medaili ze zimní paralympiády po dlouhých 16 letech. Konkrétně se o ni postarala biatlonistka Carina Edlingerová, když ve sprintu dojela druhá za vítěznou Číňankou Wangovou. Neztratila se ani druhá česká reprezentantka Simona Bubeníčková, která se svým trasérem Davidem Šrůtkem skončila těsně pod stupni vítězů čtvrtá.
Nebylo divu, že právě obě české paralympioničky skončily ve výsledkové listině tohoto závodu takto vysoko. Aktuálně se pyšní opravdu velice slušnou formou, že i před tímto samotným závodem patřily k favoritkám.
Edlingerová vstoupila do závodu, kterého se zúčastnilo celkem čtrnáct závodnic, úspěšně, když ve společnosti svého traséra Alexandera Paťavy skvěle běžela na lyžích a když to navíc podpořila bezchybnou střelbou na obou položkách, nebylo překvapením její vysoké umístění. „Pro mě je to velká čest tady reprezentovat a mám teď úžasný pocit ze splnění mise,“ nechala se slyšet po závodě rakouská rodačka, která přešla do české reprezentace poté, co s rakouským svazem měla neshody. . „Jsem ohromně hrdá, hodně se řešilo, proč jako nerodilá Češka mám reprezentovat tuhle zemi, ale jsem za takovou možnost opravdu vděčná. Hodně lidí se snažilo, abych tady nebyla. Musím ohromně poděkovat všem, kteří mi na dlouhé cestě k českému pasu pomohli. Byla to opravdu šílená jízda.“
Ani poté, se dostala pod českou kuratelu, neměla úplně klid. Sedmadvacetileté reprezentantce nejprve nebyla udělena divoká karta, aby mohla závodit za svou novou zemi ve své původní disciplíně, tedy v běhu na lyžích. A tak své štěstí našla v jiném sportu, v biatlonu. I proto se nyní stala paralympijskou medailistkou ve dvou různých sportech.
Na svůj premiérový paralympijský start bude mít velice dobré vzpomínky vzdor nepopulárními čtvrtému místu i Bubeníčková. „Je to trochu hořkosladké, ale holky jely prostě super. Já tam nechala všechno, co jsem mohla. Minulých pár týdnů jsem nebyla úplně v pořádku, cítím se dost unavená a říkala jsem si, že budu ráda, když se do cíle vůbec doplazím. Brambora je brambora, ale v tuhle chvíli ji docela beru. A věřím, že moje chvíle snad ještě přijde,“ řekla Bubeníčková.
Ta je spolu s Edlingerovou a ještě s dalším paralympijským debutantem Miroslavem Motejzlíkem, jenž mimochodem ve sprintu stojících skončil devatenáctý, jednou z první trojice paralympioniků-biatlonistů po 32 letech.
Související
Rusko a Bělorusko nakonec na paralympiádě startovat nebudou
Rusové a Bělorusové mohou na paralympiádu jako neutrální sportovci
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Česko má první medaili ze zimní paralympiády po 16 letech. Stříbro získala biatlonistka Edlingerová
před 35 minutami
Izraelské varování. Nového íránského vůdce budeme pronásledovat, vzkazuje armáda
před 1 hodinou
Trump odmítl deeskalaci na Blízkém východě, zní z Íránu
před 2 hodinami
Vaše letadlové lodě už nepotřebujeme, vzkázal Trump do Británie
před 3 hodinami
Výhled počasí na příští víkend. Bude až 16 stupňů
včera
Pozor na padělky. V Česku meziročně přibylo množství nepravých peněz
včera
Český lev odhalil první oceněnou osobnost. Dostane cenu za mimořádný přínos
včera
Nej(ne)bezpečnější fotbalové mistrovství světa. Sportovní svátek ohrožuje několik věcí
Aktualizováno včera
Macinka hodlá konzultovat situaci v Íránu s tamním velvyslancem
včera
Írán by ještě o víkendu mohl mít nového vůdce. Nahradí Chameneího
včera
Kanada požaduje, aby se bývalý princ Andrew nemohl stát králem
včera
Ruský útok na ukrajinský Charkov má 10 obětí. Zemřelo i dítě
včera
Krásný příběh z Brna. Školačky vrátily peněženku, chválí je strážníci
včera
Takový vůz nechcete vidět havarovat. U Kunžaku bourala legendární Tatra
včera
Rusko možná poskytuje informace Íránu. Víme, kdo s kým mluví, reagoval Hegseth
včera
Policie obvinila muže z vraždy družky v Karlových Varech
včera
Írán se chová špatně a bude opět tvrdě zasažen, vzkazuje Trump
včera
Írán mění strategii. Pozastavil útoky na sousedy a omluvil se
včera
Nad Česko se dostává saharský prach. Meteorologové vysvětlili, co způsobí
včera
Írán poprvé reagoval na Trumpovu výzvu, aby bezpodmínečně kapituloval
Írán poprvé reagoval na páteční výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby bezpodmínečně kapituloval. Teherán dal alespoň pro tuto chvíli jasně najevo, že se Washingtonu vzdávat nehodlá.
Zdroj: Lucie Podzimková