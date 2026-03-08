Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v příštím týdnu jednat se zástupci Evropské unie o obnovení dodávek ropy, které podle Bratislavy zastavil Kyjev. Fico dokonce prohlásil, že pokud ropovod Družba není poškozený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je prý schopný ho poškodit.
Fico zmínil, že dodávky ropy přes Ukrajinu jsou pro Slovensko životně důležité. "Je však zjevné, že ukrajinský prezident nemíní v nich pokračovat, což pro nás bude znamenat obrovské ztráty na ceně komodity i přepravních poplatcích," uvedl ve videu na facebooku.
Slovenský premiér prozradil, že se v úterý v Paříži setká s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. "A položím jí jednoduchou otázku. Dokdy bude EK upřednostňovat zájmy Ukrajiny jako nečlenského státu EU před životně důležitými národně-státními záležitostmi Slovenska a Maďarska jako členských zemí EU," sdělil.
Předseda slovenské vlády chce znovu apelovat na návštěvu místa údajného poškození ropovodu Družba. "Naše informace a satelitní snímky potvrzují, že ropovodu nic není. Pokud budeme otálet, vůbec nepochybuji o tom, že ukrajinský prezident je schopný ropovod zničit," prohlásil s tím, že pokud by se poškození potvrdilo, chce nabídnout pomoc s opravami.
Fico zároveň hodlá oznámit, že Bratislava je připravena následovat Budapešť a blokovat unijní půjčku pro Ukrajinu. "Nejsem naivní. Ukrajinský prezident mluví o obnovení dodávek za měsíc či měsíc a půl, tedy po volbách v Maďarsku, kde se spoléhá na vítězství opozice. Potom už nebude žádná šance na ropu z východu," konstatoval.
Slovenský premiér chce také mluvit o možných unijních opatřeních za účelem snížení ceny elektřiny. "Je jen na nás v Unii, jaké budeme mít ceny, jestli budou ovlivněné nesmyslnými klimatickými cíli," dodal.
Mimořádně tragická je bilance posledního ruského útoku na ukrajinské město Charkov. Počet obětí se z původních sedmi zvedl na deset. Zemřela i nezletilá dívka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku vyzval partnery, aby pokračovali v podpoře Kyjeva.
Zdroj: Lucie Podzimková