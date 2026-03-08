Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy

Lucie Podzimková

8. března 2026 16:22

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook Robert Fico

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v příštím týdnu jednat se zástupci Evropské unie o obnovení dodávek ropy, které podle Bratislavy zastavil Kyjev. Fico dokonce prohlásil, že pokud ropovod Družba není poškozený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je prý schopný ho poškodit. 

Fico zmínil, že dodávky ropy přes Ukrajinu jsou pro Slovensko životně důležité. "Je však zjevné, že ukrajinský prezident nemíní v nich pokračovat, což pro nás bude znamenat obrovské ztráty na ceně komodity i přepravních poplatcích," uvedl ve videu na facebooku. 

Slovenský premiér prozradil, že se v úterý v Paříži setká s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. "A položím jí jednoduchou otázku. Dokdy bude EK upřednostňovat zájmy Ukrajiny jako nečlenského státu EU před životně důležitými národně-státními záležitostmi Slovenska a Maďarska jako členských zemí EU," sdělil. 

Předseda slovenské vlády chce znovu apelovat na návštěvu místa údajného poškození ropovodu Družba. "Naše informace a satelitní snímky potvrzují, že ropovodu nic není. Pokud budeme otálet, vůbec nepochybuji o tom, že ukrajinský prezident je schopný ropovod zničit," prohlásil s tím, že pokud by se poškození potvrdilo, chce nabídnout pomoc s opravami. 

Fico zároveň hodlá oznámit, že Bratislava je připravena následovat Budapešť a blokovat unijní půjčku pro Ukrajinu. "Nejsem naivní. Ukrajinský prezident mluví o obnovení dodávek za měsíc či měsíc a půl, tedy po volbách v Maďarsku, kde se spoléhá na vítězství opozice. Potom už nebude žádná šance na ropu z východu," konstatoval. 

Slovenský premiér chce také mluvit o možných unijních opatřeních za účelem snížení ceny elektřiny. "Je jen na nás v Unii, jaké budeme mít ceny, jestli budou ovlivněné nesmyslnými klimatickými cíli," dodal. 

6. března 2026 10:59

Maďarsko zadrželo zaměstnance ukrajinské banky a desítky milionů dolarů a eur

Související

Více souvisejících

Robert Fico Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) ropa EU (Evropská unie) Slovensko Ukrajina

Aktuálně se děje

před 34 minutami

Robert Fico

Fico opět útočí na Zelenského kvůli zastaveným dodávkám ropy

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v příštím týdnu jednat se zástupci Evropské unie o obnovení dodávek ropy, které podle Bratislavy zastavil Kyjev. Fico dokonce prohlásil, že pokud ropovod Družba není poškozený, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je prý schopný ho poškodit. 

Aktualizováno před 1 hodinou

Írán, ilustrační fotografie.

Je rozhodnuto. Íránští duchovní už zvolili nového nejvyššího vůdce

V Íránu se podle nejnovějších informací již rozhodlo o tom, kdo se stane novým nejvyšším vůdcem. Identita nástupce ajatolláha Chameneího však ještě nebyla odhalena. Může to souviset i s nebezpečím, které dotyčnému hrozí. Izraelská armáda totiž předem varovala příštího vůdce, že se na něj zaměří. 

před 1 hodinou

Ilustrační fotografie.

Nafta za týden zdražila až o pět korun. Jedna věc naznačuje další výrazné zdražení

Nafta v Česku se včera průměrně celorepublikově prodávala za 38,01 Kč/l. Poprvé od května 2024 se tudíž prodávala za cenu vyšší než 38 Kč/l, jak vyplývá z dnes zveřejněných dat společnosti CCS. O týden dříve, 28. února, se nafta podle stejné statistiky prodávala za 33,10 Kč/l. Za týden tak podražila o takřka 5 Kč/l neboli o bezmála 15 %. Benzín se včera prodával za 35,92 Kč/l, tedy o necelých 7 % dráže než o týden dříve. Benzín je tak nejdražší od března 2025.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Jan Lipavský

Lipavský promluvil o třetí světové válce. Macinka vidí situaci jinak

Exministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) neváhal současné světové konflikty označit za další světovou válku. Írán, Rusko a KLDR tvoří osu zla, řekl Lipavký v Partii na stanici CNN Prima News. Podle nynějšího šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) se v Íránu odehrává konflikt lokálního charakteru. 

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Olympijské centrum Milána

Česko má první medaili ze zimní paralympiády po 16 letech. Stříbro získala biatlonistka Edlingerová

Hned v první soutěžní den zimních paralympijských her se česká výprava dočkala cenného kovu. Navíc se jedná o první medaili ze zimní paralympiády po dlouhých 16 letech. Konkrétně se o ni postarala biatlonistka Carina Edlingerová, když ve sprintu dojela druhá za vítěznou Číňankou Wangovou. Neztratila se ani druhá česká reprezentantka Simona Bubeníčková, která se svým trasérem Davidem Šrůtkem skončila těsně pod stupni vítězů čtvrtá.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Abbás Arakčí

Trump odmítl deeskalaci na Blízkém východě, zní z Íránu

Íránská výzva k deeskalaci na Blízkém východě se nesetkala s pochopením, konstatoval šéf íránské diplomacie Abbás Aráqčí. Podle Teheránu za to může americký prezident Donald Trump, který zneužil gesto íránského režimu směrem k sousedům. 

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Jaro, ilustrační fotografie.

Výhled počasí na příští víkend. Bude až 16 stupňů

Česko si během probíhajícího víkendu užívá krásné jarní počasí. Nic by se na tom nemělo změnit ani v příštím týdnu. Meteorologové proto očekávají, že i následující víkend bude téměř beze srážek. Maxima pak opět výrazně překročí 10 stupňů. 

včera

včera

Český lev

Český lev odhalil první oceněnou osobnost. Dostane cenu za mimořádný přínos

Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii převezme příští sobotu 14. března během slavnostního večera v pražském Kongresovém centru odbornice na filmovou politiku, veřejné financování a mezinárodní audiovizi Helena Bezděk Fraňková. Je označována za jednu z nejvlivnějších žen českého filmového průmyslu. 

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

Nej(ne)bezpečnější fotbalové mistrovství světa. Sportovní svátek ohrožuje několik věcí

Pro mezinárodní fotbalovou federaci FIFA se to může zdát jako blížící se noční můra, i když sama věří, že fotbalový svátek v červnu a červenci v USA, Kanadě a Mexiku proběhne bez problémů. Zvlášť když její šéf Gianni Infantino buduje co nejlepší osobní vztahy s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Bude se totiž jednat o první fotbalový světový šampionát, kterého se nově zúčastní až 48 týmů a k vidění tak bude během letošního léta v zámoří celkem 104 zápasů. Tři měsíce před startem turnaje se však svět z hlediska geopolitického nenachází zrovna v nejklidnější době. Tato skutečnost tvrdě zasahuje i do blížícího světového šampionátu, jenž by měl být v mnoha ohledech historický.

Aktualizováno včera

Místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě).

Macinka hodlá konzultovat situaci v Íránu s tamním velvyslancem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se rozhodl povolat českého velvyslance v Íránu ke konzultacím na ministerstvu. Místopředseda vlády argumentuje íránskými nepřátelskými a nevyprovokovanými akcemi vůči zemím Perského zálivu a českým spojencům. 

včera

včera

Mark Carney

Kanada požaduje, aby se bývalý princ Andrew nemohl stát králem

Kanadský premiér Mark Carney vyzval k odstranění bývalého prince Andrewa Mountbatten-Windsora, jenž je vyšetřován policií, z královské nástupnické linie. Kanada samozřejmě má k tématu co říct, protože stále uznává britského panovníka jako reprezentativní hlavu státu. 

včera

Ruský útok na ukrajinský Charkov má 10 obětí. Zemřelo i dítě

Mimořádně tragická je bilance posledního ruského útoku na ukrajinské město Charkov. Počet obětí se z původních sedmi zvedl na deset. Zemřela i nezletilá dívka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po útoku vyzval partnery, aby pokračovali v podpoře Kyjeva.

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy