Je rozhodnuto. Íránští duchovní už zvolili nového nejvyššího vůdce

V Íránu se podle nejnovějších informací již rozhodlo o tom, kdo se stane novým nejvyšším vůdcem. Identita nástupce ajatolláha Chameneího však ještě nebyla odhalena. Může to souviset i s nebezpečím, které dotyčnému hrozí. Izraelská armáda totiž předem varovala příštího vůdce, že se na něj zaměří.
Jeden ze členů volebního orgánu pro íránskou zpravodajskou agenturu Mehr uvedl, že volba úspěšně proběhla, takže byl zvolen nový vůdce. Na zprávu upozornila britská stanice BBC. Nyní se čeká na oficiální oznámení, kdy bude odhalena identita dotyčného.
Nový vůdce nahradí ajatolláha Alího Chameneího, který byl íránským vůdcem od roku 1989 až do uplynulých dní, kdy zahynul při jednom z americko-izraelských útoků. Chameneí byl nejdéle sloužící hlavou státu na Blízkém východě a i druhým nejdéle sloužícím íránským vůdcem po šáhovi Muhammadu Rezovi Pahlavím.
Izraelská armáda, která v minulém týdnu ve spolupráci se Spojenými státy americkými spustila aktuální vojenskou kampaň, již varovala příštího íránského vůdce. Tomu tak hrozí stejný osud, jaký potkal jeho předchůdce.
"Íránské shromáždění expertů, které se nesešlo po celá desetiletí, se brzy sejde ve městě Qom. Chceme vám sdělit, že ruka státu Izrael bude i nadále pronásledovat jakéhokoli nástupce a každého, kdo se o jeho jmenování bude snažit," uvedla izraelská armáda IDF v neděli na sociální síti X.
Armáda židovského státu připojil varování. "Upozorňujeme všechny, kteří se plánují zúčastnit schůze o výběru nástupce, že se bez váhání zaměříme i na vás," vzkázali vojáci.
Americký prezident Donald Trump v sobotu znovu vyzval Teherán k bezpodmínečné kapitulaci. Komentoval také íránskou omluvu sousedním zemím za útoky. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," konstatoval šéf Bílého domu.
Íránský prezident Masúd Pezeškján nicméně v sobotu prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu.
Írán se ústy prezidenta Masúda Pezeškjána omluvil sousedním zemím za útoky, kterými v uplynulých dnech reagoval na americké a íránské údery. Íránská armáda už by v nich neměla pokračovat, pokud se nestane terčem útoku z některé ze sousedních zemí.
Zdroj: Lucie Podzimková