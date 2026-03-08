Václav Moravec oznámil konec působení v České televizi

Moderátor Václav Moravec na konci nedělního vydání svého diskuzního pořadu oznámil, že v České televizi končí. Podle jeho slov už není garantována nezávislost redakční práce a kritická reflexe událostí.
"Po více než 21 letech se naplnil můj čas v České televizi. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu ČT," řekl Moravec v samém závěru nedělní diskuze.
"Důvěru statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskuzi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu," dodal respektovaný novinář a poděkoval divákům za přízeň a také svým spolupracovníkům.
Moravec se s veřejnoprávní televizí rozloučil po vysílání, v němž se po letech v pořadu objevil současný předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Úplně posledním hostem moderátora pak byl ekonom, někdejší guvernér České národní banky a bývalý premiér Jiří Rusnok.
Moderátor hlavní politické diskuze na obrazovkách ČT čelil v poslední době rostoucímu tlaku. Rada ČT se opakovaně zabývala stížnostmi kvůli dlouholeté absenci Okamury v pořadu. Nedávno se měly objevit i stížnosti kvůli neúčasti poslance Jindřicha Rajchla, který byl také zvolen do Sněmovny na kandidátce SPD.
Moravec byl moderátorem hlavní politické diskuze veřejnoprávní televize od roku 2004. Krátce s pořadem přestal v průběhu roku 2005, jinak byl na obrazovkách České televize neochvějnou stálicí.
