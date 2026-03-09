Počasí se na pohled změní. Bude jako v dubnu, uvedli meteorologové

Začíná další březnový týden, podle meteorologů se ale můžeme těšit na dubnové počasí. Předpověď slibuje nadprůměrné teploty, ale i více srážek než v předchozích dnech. Vyplývá to z informací zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ).
Meteorologové v tomto týdnu nadále v Česku očekávají nadprůměrné teploty. "Denní odchylka maximálních teplot v nejteplejších dnech může být ale ještě větší (i okolo +8 °C proti normálu). Tyto teploty (až 17 °C) budou tak odpovídat spíše druhé polovině dubna," uvedli experti na sociální síti X.
Jeden rozdíl oproti minulému týdnu ale bude. Už nemá být tak slunečno, v atmosféře se navíc stále nachází saharský prach. "Tlaková výše nad východní Evropou ztratí na počasí u nás vliv. Naopak se k nám postupně ze západní Evropy bude rozšiřovat brázda nízkého tlaku vzduchu," zmínil hydrometeorologický ústav.
"Počasí bude tedy celkově spíše variabilnější. Začnou se místy objevovat i srážky, nejčastěji ve formě přeháněk," dodali meteorologové.
