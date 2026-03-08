Trump odmítl deeskalaci na Blízkém východě, zní z Íránu

Lucie Podzimková

8. března 2026 9:19

Abbás Arakčí
Abbás Arakčí Foto: Wikimedia Commons

Íránská výzva k deeskalaci na Blízkém východě se nesetkala s pochopením, konstatoval šéf íránské diplomacie Abbás Aráqčí. Podle Teheránu za to může americký prezident Donald Trump, který zneužil gesto íránského režimu směrem k sousedům. 

"Prezident Pezeškján vyjádřil otevřenost deeskalaci v našem regionu – za předpokladu, že vzdušný prostor, území a vody našich sousedů nebudou zneužity k útoku na íránský lid. Prezident Trump toto gesto směrem k našim sousedům téměř okamžitě zabil," uvedl íránský ministr zahraničí Aráqčí.

Írán se v sobotu ústy prezidenta Masúda Pezeškjána omluvil sousedním zemím za útoky, kterými v uplynulých dnech reagoval na americké a íránské údery. "Považuji za nutné se omluvit sousedním zemím, na které jsme zaútočili. Nemáme v úmyslu je napadat," uvedl podle BBC v televizním projevu. Zároveň vyzval k regionální spolupráci za účelem nastolení míru a klidu v oblasti. 

Íránský prezident sdělil, že současné vedení země vydalo rozkaz pro armádní jednotky, aby se od této chvíle zdržely útoků na sousední země, pokud předtím nebudou napadeny. "Ti, kteří uvažují o využití této chvíle k útoku na Írán, se nesmí stát loutkami imperialismu," poznamenal Pezeškján a zdůraznil, že podpora USA a Izraele není cestou ke cti a svobodě. 

Pezeškján také prohlásil, že požadavek Spojených států amerických na bezpodmínečnou kapitulaci Íránu je snem, který si Američané mají vzít do hrobu. Americký prezident Donald Trump nicméně v sobotu znovu vyzval Teherán ke kapitulaci. 

"Írán se omluvil a vzdal svým sousedům z Blízkého východu a slíbil, že už na ně nebude střílet. Tento slib dal jenom kvůli neúnavným americkým a izraelským útokům," spustil Trump v sobotu na sociální síti Truth Social. 

Podle amerického prezidenta z toho vyplývá, že Teherán chtěl vládnout celému Blízkému východu. "Je to poprvé za tisíce let, co Írán prohrál se sousedními blízkovýchodními zeměmi," dodal šéf Bílého domu a zmínil, že mu za to neustále někdo děkuje.

Abbás Arakčí Írán Donald Trump USA (Spojené státy americké)

