Nad Česko se dostává saharský prach. Meteorologové vysvětlili, co způsobí

7. března 2026 10:43

Pouštní saharský písek v Praze.
Foto: Petr Langer pro EuroZprávy.cz

Nad Česko se o víkendu ze západní Evropy dostal saharský prach. Udrží se tu po několik dní. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Obloha proto nebude tak modrá, lidé se mohou těšit na barevnější východy a západy Slunce. 

Meteorologové zmínili, že vyšší koncentrace saharského prachu se v atmosféře nad západní Evropou nacházejí už několik dní. Dnes se slabší vrstva dostala i nad Čechy. "Podle lidarových měření vidíme, že se prach nachází ve výškách kolem 3-4 km. Projevuje se snímcích jako pásy vyšší odrazivosti," uvedl ústav na sociální síti X. 

Prach je vidět i na snímcích z družice v produktu True Color, kde se ukazuje jako šedavý zákal nacházející se hlavně nad Německem.

"Saharský prach se nad naším územím bude nacházet minimálně několik dalších dní. Obloha bude zakalenější, nebude tak modrá a užijeme si i barevnější východy a západy Slunce," dodali meteorologové.

Prach se běžně v našich zeměpisných šířkách podepisuje především na automobilech a oknech. V případě, že se s dešťovými srážkami snese na zem, musí být obezřetní zejména řidiči. Prach totiž dokáže poškodit lak na karosérii.  

Víkendové počasí se může den ode dne lišit. Alespoň na pohled

