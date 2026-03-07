Trump naznačil, co bude po Íránu. Slibuje pád dalšího režimu

Americký prezident Donald Trump naznačil, jakým směrem se bude jeho administrativa soustředit, jakmile se vypořádá s Íránem. Podle jeho slov je jen otázkou času, kdy dojde ke změně režimu na Kubě. Trump to řekl pouhý den poté, co ostrovní zemi postihl další celodenní blackout.
Trump v rozhovoru s majitelem hvězdného amerického fotbalového týmu Inter Miami Jorgem Masem, kubánským rodákem, řekl, že události na Kubě brzy budou důvodem k oslavám. "Chtějí uzavřít dohodu. Tak moc, že si to neumíte představit," uvedl šéf Bílého domu podle BBC.
"Kuba padne brzy," poznamenal americký prezident s tím, že jednáním s vedením ostrovní země je pověřen ministr zahraničí Marco Rubio. "Uvidíme, jak to půjde," podotkl Trump a zdůraznil, že momentálně se soustředí na Írán. "Máme ale spoustu času. Kuba je připravena - po 50 letech," dodal.
Trump se do Kuby navezl už v lednu po americké operaci ve Venezuele. Havanu tehdy vyzval, aby se zapojila do diplomatických jednání s Washingtonem. "Na Kubu už nebudou proudit žádné peníze či ropa. Nula. Důrazně doporučuji, aby uzavřela dohodu, než bude pozdě," napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social.
Washington se momentálně soustředí na operaci na Blízkém východě, která odstartovala minulý týden společnými údery amerických a izraelských vojáků v Íránu. Trump v pátek v příspěvku na již zmíněné síti vzkázal, že Bílý dům přijme pouze bezpodmínečnou kapitulaci Teheránu. Jakákoliv jiná dohoda není podle amerického prezidenta možná.
"Poté a po volbě skvělého a akceptovaného lídra budeme ve spolupráci se spojenci a partnery neúnavně pracovat na tom, abychom dostali Írán zpět z pokraje zkázy a učinili ho ekonomicky větším, lepším a silnějším, než byl kdykoliv předtím. Írán bude mít skvělou budoucnost," vzkázal Trump.
Související
Trump prozradil, co USA dělají potichu a bez problémů. Jde o Blízký východ
Trump vyhlásil nový přístup k Íránu: Jediná možnost ukončení války je bezpodmínečná kapitulace
Donald Trump , Kuba , USA (Spojené státy americké) , Marco Rubio
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Armádní letoun pro Vystrčila nebyl vyčleněn pro repatriační lety, uvedla armáda
před 1 hodinou
Trump naznačil, co bude po Íránu. Slibuje pád dalšího režimu
před 2 hodinami
Víkendové počasí se může den ode dne lišit. Alespoň na pohled
včera
Vražda v Karlových Varech. Obětí je žena, policisty přivolala její matka
včera
Vystrčil pod palbou. Do Itálie letěl armádním speciálem, kritizoval ho i Babiš
včera
Sparta s Olomoucí narazí v Konferenční lize na nejtěžší možné soupeře
včera
Za vraždu dítěte na Lounsku hrozí výjimečný trest. Policie vznesla obvinění
včera
Rakušan znovu neuspěl ve volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny
včera
Plzeň poprvé v Evropské lize prohrála a stalo se jí to osudným. Olomouc jde dál
včera
Trump prozradil, co USA dělají potichu a bez problémů. Jde o Blízký východ
včera
Špehovali pro Sověty. V USA před 75 lety začal proces s Rosenbergovými
včera
Březnové počasí umí být překvapivé. Meteorologové poukázali na možného viníka
včera
Trump vyhlásil nový přístup k Íránu: Jediná možnost ukončení války je bezpodmínečná kapitulace
včera
Konec přemrštěných cen benzinu a nafty? Ministerstvo financí zakročí proti prudkému zdražování benzinek
včera
Rusko těží z války proti Íránu. Poptávka po ropě roste, USA udělily Indii výjimku
včera
USA stojí válka v Íránu téměř miliardu dolarů denně. Jak dlouho může Teherán vzdorovat?
včera
Ceny ropy míří k největšímu nárůstu za poslední čtyři roky
včera
Maďarsko zadrželo zaměstnance ukrajinské banky a desítky milionů dolarů a eur
včera
Trump mobilizuje síly. Chce v Maďarsku udržet u moci Orbána
včera
Trump otočil. Už to není Putin, tentokrát je podle něj překážkou míru Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek znovu vyzval ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského, aby uzavřel dohodu s Ruskem. V rozhovoru pro server Politico Trump prohlásil, že ruský prezident Vladimir Putin je připraven dosáhnout shody. Podle šéfa Bílého domu se musí Zelenskyj chopit iniciativy a zajistit, aby byla dohoda hotová.
Zdroj: Libor Novák