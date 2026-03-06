Konec přemrštěných cen benzinu a nafty? Ministerstvo financí zakročí proti prudkému zdražování benzinek

Ministerstvo financí se rozhodlo zakročit proti prudkému zdražování pohonných hmot na českých čerpacích stanicích. Úřad bude nově podrobně prověřovat ceny a marže prodejců, aby zjistil, zda je růst cen na totemech opodstatněný. Provozovatelé čerpacích stanic budou mít povinnost zasílat ministerstvu každodenní hlášení o svých cenách.
Státní úředníci budou tato data porovnávat s informacemi od Finanční správy, které mapují celý distribuční řetězec. Kontrola se zaměří také na srovnání s vývojem cen na světových burzách. Ministryně financí Alena Schillerová zdůraznila, že úřad využije všech zákonných možností, aby zabránil umělému navyšování zisků u strategických surovin, jako jsou benzin a nafta.
Podle vyjádření ministryně nesmí být vyšší nákupní ceny na burze zneužity jako záminka k nepřiměřenému zvyšování marží. Pokud se prokáže, že marže rostou neúměrně vysoko, je ministerstvo připraveno k radikálním krokům. Mezi krajní nástroje patří i vydání cenového výměru, který by výši marží pevně zafixoval.
Aktuální cenová hladina bude porovnávána s obdobím před vypuknutím krize na Blízkém východě. Ministerstvo sice uznává, že situace na trzích je momentálně velmi nestabilní, nicméně výkyvy nepovažuje za důvod pro zásadní změny v průměrných maržích prodejců. Cílem je, aby preventivní dohled stačil a nebylo nutné přistupovat k tvrdší regulaci.
Sběr dat odstartuje 16. března, kdy bude zprovozněno potřebné komunikační rozhraní pro podnikatele. Výhodou systému je, že bude vyžadovat údaje i za uplynulý měsíc, takže opatření bude mít zpětný vliv. Po vyhodnocení všech získaných informací plánuje Ministerstvo financí o svých závěrech detailně informovat veřejnost.
Eskalující konflikt mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem dosáhl kritického bodu, který se neprojevuje pouze na bitevním poli, ale drasticky zasahuje do tepen světového obchodu. Středem pozornosti se stal Hormuzský průliv, jedna z nejdůležitějších námořních cest pro přepravu ropy a plynu na světě. Tento úzký koridor, spojující přístavy v Perském zálivu s otevřeným oceánem, nyní čelí zásadnímu narušení, což vyvolává krizi globálních dodavatelských řetězců v přímém přenosu.
Zdroj: Libor Novák