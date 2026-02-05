Ekonomika roste, hypotéky ale nezlevní, rozhodla ČNB. Nejistotou je válka na Ukrajině

Libor Novák

5. února 2026 17:44

Bankovní rada na svém dnešním zasedání rozhodla o ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni, přičemž dvoutýdenní repo sazba zůstává ve výši 3,5 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů rady. Přestože se inflace od začátku loňského roku pohybuje v blízkosti 2% cíle, jádrová inflace zůstane v nadcházejících čtvrtletích zvýšená. Vzhledem k očekávanému vývoji je proto podle rady nezbytné udržovat měnovou politiku ve srovnání s minulostí relativně přísnou.

Současná dynamika úvěrů a zrychlující růst množství peněz v ekonomice spolu s napjatým trhem práce přispívají k inflačním tlakům. Mzdy rostou zvýšeným tempem, což podporuje spotřebu domácností i ceny služeb a nemovitostí. Dnešní krok má zajistit stabilitu celkové inflace i poté, co odezní dočasné faktory, které ji v letošním roce snižují. Bankovní rada zdůraznila, že pro dlouhodobé udržení nízké inflace je zásadní, aby úvěrová aktivita nebyla nadměrná.

Při dalším rozhodování o sazbách bude rada sledovat nová data, vývoj kurzu koruny, fiskální politiku a situaci na trhu práce. Důležitými faktory budou i kroky zahraničních centrálních bank, geopolitické události a stav globálních finančních trhů. Bankovní rada potvrdila své odhodlání směřovat měnovou politiku tak, aby se inflace trvale pohybovala poblíž stanoveného cíle. To vyžaduje setrvání u současného přísnějšího nastavení.

Česká ekonomika podle předběžného odhadu v závěru loňského roku meziročně vzrostla o 2,4 %, přičemž za celý rok 2025 dosáhl růst HDP 2,5 %. Hlavním motorem hospodářství zůstává spotřeba domácností, zatímco soukromé investice jsou v útlumu. Nezaměstnanost je stále nízká a růst mezd ve třetím čtvrtletí dosáhl 7,1 %. Právě nadprůměrný mzdový růst, zejména v sektoru služeb, se promítá do setrvalého zdražování služeb a cen nemovitostí.

Podle nové prognózy by se letos měla inflace pohybovat pod dvěma procenty s průměrnou hodnotou 1,6 %. Tento přechodný pokles je dán zejména převedením poplatků za obnovitelné zdroje na státní rozpočet. V příštím roce se očekává inflace na úrovni 2,1 %. Pokud jde o výkon ekonomiky, prognóza počítá s růstem HDP o 2,9 % v letošním i příštím roce.

Rizika a nejistoty ohledně plnění inflačního cíle považuje bankovní rada za vyrovnaná. Mezi proinflační rizika patří zrychlení úvěrování, vyšší výdaje veřejného sektoru, rychlý růst mezd a setrvačnost cen služeb. Naopak protiinflačně může působit silnější koruna, slabý výkon některých ekonomik eurozóny nebo případná globální korekce cen aktiv. Nejistotu pro budoucí vývoj nadále představuje válečný konflikt na Ukrajině a možné bariéry v mezinárodním obchodu.

