Ekonomika roste, hypotéky ale nezlevní, rozhodla ČNB. Nejistotou je válka na Ukrajině

Bankovní rada na svém dnešním zasedání rozhodla o ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni, přičemž dvoutýdenní repo sazba zůstává ve výši 3,5 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů rady. Přestože se inflace od začátku loňského roku pohybuje v blízkosti 2% cíle, jádrová inflace zůstane v nadcházejících čtvrtletích zvýšená. Vzhledem k očekávanému vývoji je proto podle rady nezbytné udržovat měnovou politiku ve srovnání s minulostí relativně přísnou.
Současná dynamika úvěrů a zrychlující růst množství peněz v ekonomice spolu s napjatým trhem práce přispívají k inflačním tlakům. Mzdy rostou zvýšeným tempem, což podporuje spotřebu domácností i ceny služeb a nemovitostí. Dnešní krok má zajistit stabilitu celkové inflace i poté, co odezní dočasné faktory, které ji v letošním roce snižují. Bankovní rada zdůraznila, že pro dlouhodobé udržení nízké inflace je zásadní, aby úvěrová aktivita nebyla nadměrná.
Při dalším rozhodování o sazbách bude rada sledovat nová data, vývoj kurzu koruny, fiskální politiku a situaci na trhu práce. Důležitými faktory budou i kroky zahraničních centrálních bank, geopolitické události a stav globálních finančních trhů. Bankovní rada potvrdila své odhodlání směřovat měnovou politiku tak, aby se inflace trvale pohybovala poblíž stanoveného cíle. To vyžaduje setrvání u současného přísnějšího nastavení.
Česká ekonomika podle předběžného odhadu v závěru loňského roku meziročně vzrostla o 2,4 %, přičemž za celý rok 2025 dosáhl růst HDP 2,5 %. Hlavním motorem hospodářství zůstává spotřeba domácností, zatímco soukromé investice jsou v útlumu. Nezaměstnanost je stále nízká a růst mezd ve třetím čtvrtletí dosáhl 7,1 %. Právě nadprůměrný mzdový růst, zejména v sektoru služeb, se promítá do setrvalého zdražování služeb a cen nemovitostí.
Podle nové prognózy by se letos měla inflace pohybovat pod dvěma procenty s průměrnou hodnotou 1,6 %. Tento přechodný pokles je dán zejména převedením poplatků za obnovitelné zdroje na státní rozpočet. V příštím roce se očekává inflace na úrovni 2,1 %. Pokud jde o výkon ekonomiky, prognóza počítá s růstem HDP o 2,9 % v letošním i příštím roce.
Rizika a nejistoty ohledně plnění inflačního cíle považuje bankovní rada za vyrovnaná. Mezi proinflační rizika patří zrychlení úvěrování, vyšší výdaje veřejného sektoru, rychlý růst mezd a setrvačnost cen služeb. Naopak protiinflačně může působit silnější koruna, slabý výkon některých ekonomik eurozóny nebo případná globální korekce cen aktiv. Nejistotu pro budoucí vývoj nadále představuje válečný konflikt na Ukrajině a možné bariéry v mezinárodním obchodu.
23. ledna 2026 15:37
Michal Strnad přepsal žebříček miliardářů. Stal se nejbohatším Čechem v historii
Související
Česko nakupuje nejvíce zlata na světě. Hodnota zlata v majetku ČNB je proto rekordní
Bankovní rada ČNB snížila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Ekonomika roste, hypotéky ale nezlevní, rozhodla ČNB. Nejistotou je válka na Ukrajině
před 2 hodinami
Myslím, že bych měl jít do nebe, prohlásil Trump. Vykonal prý „obrovské množství dobrých“ věcí
před 2 hodinami
Do roku 2050 téměř vymře třetina známých druhů zvířat, varují vědci. Vytváří obří biotrezor
před 3 hodinami
Náhrada za Turka? Byl bych lepší ministr než Pavel prezident, tvrdí podnikatel Richard Chlad
před 4 hodinami
Kyjev a Moskva si vyměňují zajatce, potvrdil Zelenskyj. Ruský útok se po vypnutí Starlinku hroutí
před 5 hodinami
Británie se po zveřejnění Epsteinových dokumentů zmítá v krizi. Pod Starmerem se láme větev
před 5 hodinami
Unikát letošní olympiády: Sportovci obdrží nejdražší medaile v historii her
před 6 hodinami
Macinka je připraven být dva roky dvojministrem. Ve volbách očekává porážku Pavla
před 7 hodinami
Zelenskyj řekl, kolik ukrajinských vojáků zemřelo od začátku války
před 7 hodinami
Je hotovo. Umělá inteligence dosáhla lidské úrovně, tvrdí část vědců
před 8 hodinami
Jan Darmovzal popsal drastické podmínky venezuelského vězení. Dodnes má zdravotní problémy
před 9 hodinami
OSN stojí před kolapsem, varoval Guterres. Podle nejhorších scénářů nastane za pár měsíců
před 10 hodinami
Svět spadnul do nejistoty. Jaderné smlouvy exspirovaly, jaderný konflikt hrozí víc než kdy dřív
před 11 hodinami
Zimní počasí nabídne jinou tvář, naznačuje předpověď na příští týden
včera
Pavel bude na slavnostním zahájení ZOH i závodech Sáblíkové a Ledecké
včera
Plzeň prošla ligovou fází Evropské ligy jako nůž máslem. Po Portu neprohrála ani s Basilejí
včera
Babišova vláda pokračuje. Opozice neuspěla se snahou o vyslovení nedůvěry
včera
Kellnerovi posílají desítky milionů na pomoc ukrajinským civilistům
včera
Občanští demokraté udělali změny v poslaneckém klubu. Benda je přečkal
včera
Průšvih pro pořadatelskou Itálii. Krátce před hrami byl zjištěn doping u biatlonistky
Do zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo zbývají poslední dny a už se objevil první dopingový skandál. Naneštěstí pro pořadatelskou zemi se objevil tento případ v její olympijské výpravě, přičemž se konkrétně jedná o biatlonistku Rebeccu Passlerovou.
Zdroj: David Holub