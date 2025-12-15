Ministři přebírají své resorty. Schillerová chce na ministerstvu financí audit

Libor Novák

15. prosince 2025 12:31

Alena Schillerová
Prohlédněte si 7 fotografií Alena Schillerová Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Nová ministryně financí Alena Schillerová, která se vrací do čela resortu, ostře kritizovala stav ministerstva, v jakém ho přebírá po předchozím ministrovi Zbyňku Stanjurovi. Po převzetí agendy neskrývala svou nespokojenost.

Schillerová prohlásila, že neuspokojivé výsledky jsou důsledkem pracovní filosofie a přístupu končícího ministra financí. Podle ní dnem jejího nástupu končí nezahrnování mandatorních výdajů do rozpočtu a umělé nadhodnocování příjmů. Dodala, že státní rozpočet se vrátí k principům úplnosti, pravdivosti a reálnosti. Ještě tentýž den hodlá zadat interní audit všech procesů na ministerstvu.

Její prioritou v čele resortu bude boj proti daňovým únikům a šedé ekonomice. Ministryně uvedla, že její přístup je založen na řádném výběru stávajících daní, nikoliv na jejich dalším zvyšování. Plánuje vytvořit specializovaný tým pro potírání nelegální práce a zavést Elektronickou evidenci tržeb (EET 2.0), která by měla být spuštěna v roce 2027.

Zásadní je pro ni také jednání o státním rozpočtu. Ambicí Schillerové je, aby byl rozpočet schválen do druhé poloviny ledna. Ještě zítra očekává projednání jednotlivých kapitol, aby se mohlo začít s technickým zpracováním.

Mezitím se do čela Ministerstva školství po čtyřech letech vrátil Robert Plaga, nominovaný hnutím ANO. Do úřadu ho uvedl premiér Andrej Babiš. Plaga zdůraznil, že jeho prioritou je zajistit vyšší rozpočet pro resort na příští rok. Do dalších let se chce zaměřit mimo jiné na změnu obsahu vzdělávání a revizi vzdělávacích programů.

Plaga ocenil svého předchůdce, ministra Beka, za to, že "férově uvedl", že v kapitolovém sešitu pro rok 2026 chybí téměř sedm miliard korun na financování, což mu usnadní práci. Za klíčovou agendu označil revizi inkluze ve školách, která byla před volbami často diskutována.

Koalice se shodla, že je nutná zásadní revize a případné zrušení neefektivních prvků. Plaga uvedl, že bude nutné udělat "krok zpět", aby bylo možné udělat další kroky dopředu, a upozornil, že se nejedná o projekt, který bude hotový do roka.

před 1 hodinou

Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš

Související

Marian Jurečka

Jurečka nestrpěl slova Schillerové. Ujistil, že peníze na důchody budou

Průměrný tuzemský důchod po Novém roce a pravidelné valorizaci vzroste na více než 21 800 korun měsíčně. Státu tak opět vzrostou výdaje na penze. Podle odcházejícího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ale rozhodně nehrozí, že by se v rozpočtu nenašly peníze na důchody. 
Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

Více souvisejících

Alena Schillerová Ministerstvo financí Robert Plaga ministerstvo školství

Aktuálně se děje

před 46 minutami

před 1 hodinou

Nová Babišova vláda na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Nepotřebujeme sto dnů hájení, budeme vládou všech občanů, prohlásil Babiš

Nově jmenovaný kabinet Andreje Babiše se sešel na prvním jednání krátce po ceremonii, kde jej prezident Petr Pavel uvedl do funkce. Premiér Babiš po jednání prohlásil, že se jeho vláda hodlá stát vládou všech občanů a zdůraznil, že nebude vyžadovat obvyklých "sto dnů hájení". Ministři za ANO, SPD a Motoristy sobě dorazili na Úřad vlády autobusem.

Aktualizováno před 1 hodinou

před 1 hodinou

Aktualizováno před 2 hodinami

Nová Babišova vláda poprvé zasedala. (15.12.2025) Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Česko má novou vládu ANO, Motoristů a SPD

Prezident Petr Pavel v pondělí na Pražském hradě jmenoval vládu premiéra Andreje Babiše. Tato koaliční vláda, která se stane v pořadí třetím kabinetem pod Babišovým vedením, nahradí současnou vládu Petra Fialy, která je v demisi. Babiš byl pověřen sestavením kabinetu již koncem října a předsedou vlády byl jmenován 9. prosince.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Prezident Petr Pavel jmenoval Andreje Babiše předsedou vlády (foto: Tomáš Fongus)

Velká nevýhoda pro členy vlády za SPD a Motoristy. Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok, říká politolog

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy zhodnotil předpokládanou podobu třetí vlády Andreje Babiše. Podle něj je důležité, že ve vládě zasednou ministři za ANO se zkušeností s exekutivy. „Jen aklimatizovat se na ministerstvu trvá téměř rok. Vládní zkušenosti jsou zkrátka neocenitelné,“ řekl Jágr. Vliv na vládnutí bude samozřejmě mít i SPD a Motoristé sobě, Babiš je ale podle politologa „natolik dominantní politickou a ekonomickou silou v naší zemi, že se bez jeho svolení nevymění ani žárovka na Úřadu vlády“.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Hledání nového trenéra národního týmu se komplikuje. FAČR dala Slavia s Trpišovským košem

Když se v říjnu rozhodla Fotbalová asociace ČR – nutno říct, že po řadě nepřesvědčivých výkonů české fotbalové reprezentace (se Saúdskou Arábií 1:1 či s Faerskými ostrovy 1:2) právem – rozloučit se s koučem Ivanem Haškem a nahradit ho dočasně dosavadním asistentem Jaroslavem Köstlem, počítalo se tehdy s tím, že tak asociace činí s dlouhodobou koncepcí a především náhradou, kterou už mají připravenou. I dva měsíce od tohoto momentu to však vypadá, že svaz neměl a stále nemá ani jedno. A hlavně stále nemá nového hlavního trenéra, kterým se po sobotě navíc nestane ani kouč pražské Slavie Jindřich Trpišovský. Klub se totiž definitivně rozhodl, že svého stratéga neuvolní.

včera

Ilustrační fotografie.

Důchody v příštím roce. Úřad shrnul, co bude od ledna jinak

Důchody v roce 2026 budou především vypláceny v nové výši, kterou stanoví pravidelná lednová valorizace. Schválené jsou ale i další změny, jedna se například týká předčasných důchodů. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

včera

Filip Turek

Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici

Poslanec Filip Turek, který je podle Motoristů i nadále kandidátem na ministra, se v pondělí, kdy budou jmenováni ostatní členové vlády premiéra Andreje Babiše (ANO), podrobí menšímu zákroku. V diskuzním pořadu Partie to uvedl jeho stranický kolega Matěj Gregor (Motoristé). 

včera

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Jak Zelenskyj šikovně ukázal Západu, jakým problémem je konání voleb ve válce

Ukrajinský prezident Volodymyr otevřel otázku válečných voleb a zároveň názorně ukázal Západu, proč jsou prakticky neproveditelné. Bezpečnostní garance, které podmiňují jejich konání, mohou reálně poskytnout jen ti, kdo Ukrajinu ostřelují – nikoli spojenci, kteří by se tím ocitli v přímém konfliktu s Ruskem. Vše tak odhaluje podstatu dilematu. Kyjev čelí kritice za neuspořádání hlasování, ale jakmile by k němu přistoupil, riskoval by chaos, civilní oběti i další destabilizaci země.

včera

včera

včera

Maláčová definitivně skončila v čele SOCDEM. Novým předsedou je Nedvěd

Sociální demokraté si zvolili nového předsedu, který v čele nahradil Janu Maláčovou. Někdejší ministryně dala funkci k dispozici po volebním neúspěchu hnutí Stačilo, z politiky pro tuto chvíli odchází. Jejím nástupcem se stal dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy