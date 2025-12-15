Ministři přebírají své resorty. Schillerová chce na ministerstvu financí audit

Nová ministryně financí Alena Schillerová, která se vrací do čela resortu, ostře kritizovala stav ministerstva, v jakém ho přebírá po předchozím ministrovi Zbyňku Stanjurovi. Po převzetí agendy neskrývala svou nespokojenost.
Schillerová prohlásila, že neuspokojivé výsledky jsou důsledkem pracovní filosofie a přístupu končícího ministra financí. Podle ní dnem jejího nástupu končí nezahrnování mandatorních výdajů do rozpočtu a umělé nadhodnocování příjmů. Dodala, že státní rozpočet se vrátí k principům úplnosti, pravdivosti a reálnosti. Ještě tentýž den hodlá zadat interní audit všech procesů na ministerstvu.
Její prioritou v čele resortu bude boj proti daňovým únikům a šedé ekonomice. Ministryně uvedla, že její přístup je založen na řádném výběru stávajících daní, nikoliv na jejich dalším zvyšování. Plánuje vytvořit specializovaný tým pro potírání nelegální práce a zavést Elektronickou evidenci tržeb (EET 2.0), která by měla být spuštěna v roce 2027.
Zásadní je pro ni také jednání o státním rozpočtu. Ambicí Schillerové je, aby byl rozpočet schválen do druhé poloviny ledna. Ještě zítra očekává projednání jednotlivých kapitol, aby se mohlo začít s technickým zpracováním.
Mezitím se do čela Ministerstva školství po čtyřech letech vrátil Robert Plaga, nominovaný hnutím ANO. Do úřadu ho uvedl premiér Andrej Babiš. Plaga zdůraznil, že jeho prioritou je zajistit vyšší rozpočet pro resort na příští rok. Do dalších let se chce zaměřit mimo jiné na změnu obsahu vzdělávání a revizi vzdělávacích programů.
Plaga ocenil svého předchůdce, ministra Beka, za to, že "férově uvedl", že v kapitolovém sešitu pro rok 2026 chybí téměř sedm miliard korun na financování, což mu usnadní práci. Za klíčovou agendu označil revizi inkluze ve školách, která byla před volbami často diskutována.
Koalice se shodla, že je nutná zásadní revize a případné zrušení neefektivních prvků. Plaga uvedl, že bude nutné udělat "krok zpět", aby bylo možné udělat další kroky dopředu, a upozornil, že se nejedná o projekt, který bude hotový do roka.
Alena Schillerová , Ministerstvo financí , Robert Plaga , ministerstvo školství
Sociální demokraté si zvolili nového předsedu, který v čele nahradil Janu Maláčovou. Někdejší ministryně dala funkci k dispozici po volebním neúspěchu hnutí Stačilo, z politiky pro tuto chvíli odchází. Jejím nástupcem se stal dosavadní místopředseda strany Jiří Nedvěd.
Zdroj: Jan Hrabě