Trump pohrozil Venezuele další vojenskou operací

Libor Novák

6. ledna 2026 13:05

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v pondělním rozhovoru pro NBC News potvrdil, že Spojené státy jsou připraveny k další vojenské operaci ve Venezuele, pokud prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová nebude plně spolupracovat. Trump zdůraznil, že ačkoliv USA nepovažují Venezuelu za nepřítele, vedou nekompromisní válku proti narkoterorismu a drogovým kartelům.

Prezident Trump v rozhovoru kategoricky odmítl, že by Spojené státy byly ve válce s venezuelským národem. Podle jeho slov jde o cílenou válku proti „narkoteroristům“, kteří zaplavují americké ulice drogami a záměrně vyprazdňují své věznice a psychiatrické léčebny, aby tyto lidi posílali do USA. Tento narativ slouží jako hlavní morální a politické zdůvodnění bleskové invaze, která Madura a jeho manželku dopravila před soud v New Yorku, kde oba v pondělí popřeli vinu.

Postoj Delcy Rodríguezové, která byla do funkce prozatímní prezidentky jmenována v pondělí, je pro Bílý dům klíčový. Přestože Rodríguezová původně zásah označila za barbarský útok na suverenitu země, Trump tvrdí, že v soukromí již s americkými představiteli začala kooperovat. Ministr zahraničí Marco Rubio s ní údajně vede pravidelné rozhovory ve španělštině a jejich vztah Trump označil za „velmi silný“. Prezident však dodal, že Rodríguezová v podstatě nemá jinou volbu, pokud nechce dopadnout hůře než její předchůdce.

Washington stanovil Rodríguezové tři základní podmínky, které musí být splněny pro zachování křehkého míru. Prvním požadavkem je okamžité zastavení toku drog přes venezuelské území. Druhým je vyhoštění všech operativců ze zemí nepřátelských vůči USA, konkrétně z Kuby, Íránu a Ruska. Posledním a strategicky nejvýznamnějším bodem je úplné zastavení dodávek ropy americkým protivníkům a umožnění přístupu amerických těžařských gigantů k venezuelským nalezištím.

Trump také odmítl spekulace o tom, že by se ve Venezuele měly v dohledné době konat demokratické volby. Prohlásil, že země je v troskách a lidé momentálně nejsou schopni ani dojít k volebním urnám. Podle něj je nutné zemi nejprve „vyléčit“ a stabilizovat její infrastrukturu, což může trvat měsíce i déle. Do té doby bude Venezuelu řídit skupina amerických činitelů, mezi nimiž figurují ministr obrany Pete Hegseth, viceprezident JD Vance a zástupce náčelníka štábu Stephen Miller.

Finanční stránku obnovy Venezuely mají na starosti velké americké ropné společnosti jako ExxonMobil a Chevron. Trump v rozhovoru pro NBC News uvedl, že tyto firmy investují miliardy dolarů do oprav zanedbaných vrtů a rafinérií. Spojené státy jim tyto náklady následně proplatí buď z federálního rozpočtu, nebo přímo z výnosů z prodeje vytěžené ropy. Tento model má zajistit, že se Venezuela stane „bohatou a bezpečnou zemí“ pod americkým dohledem.

Závěrem Trump zopakoval svou doktrínu síly, kterou on sám nazývá „Donroeovou doktrínou“. Podle něj musí být západní polokoule pod ochranou a vlivem USA, aby byl zajištěn světový mír. Zatímco mezinárodní organizace a někteří evropští lídři vyjadřují znepokojení nad legalitou těchto kroků, Trump zůstává neoblomný. Pro něj je úspěch operace v Caracasu důkazem, že razantní přístup přináší výsledky rychleji než roky neúspěšné diplomacie.

před 3 hodinami

Madura zastupuje u soudu špičkový právník. Proslavil se obhajobou Assange

těžba ropy, autor: Zbynek Burival

Venezuela disponuje největšími zásobami ropy na světě. Trump je chce využít, čeká jej ale tvrdý střet s realitou

Snaha prezidenta USA Donalda Trumpa o návrat amerických ropných gigantů do Venezuely naráží na realitu zdecimované infrastruktury a politické nestability. Přestože země disponuje největšími prokázanými zásobami ropy na světě, odborníci varují, že cesta k obnově těžby bude extrémně nákladná a riskantní. Trump sází na to, že největší americké společnosti zainvestují miliardy dolarů do oprav systému, který byl za vlády socialistů úmyslně zanedbáván a rozkrádán.

Venezuela Donald Trump

