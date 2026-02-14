Americká armáda využila při utajované operaci ve Venezuele umělou inteligenci

Americká armáda využila model umělé inteligence Claude společnosti Anthropic při utajované operaci ve Venezuele, jejímž cílem bylo zajetí prezidenta Nicoláse Madura. Informaci přinesl list Wall Street Journal s tím, že jde o jeden z nejvýraznějších případů nasazení komerční AI v rámci přímých vojenských akcí Pentagonu. Model byl v operaci dostupný díky partnerství Anthropicu se společností Palantir Technologies, která dlouhodobě spolupracuje s americkým ministerstvem obrany a bezpečnostními složkami.
Samotná razie proběhla v lednu letošního roku a zahrnovala rozsáhlé bombardování infrastruktury v hlavním městě Caracasu. Podle venezuelského ministerstva obrany si zásah vyžádal životy 83 lidí. Právě násilný charakter operace vyvolává otázky ohledně dodržování etických pravidel, protože Anthropic ve svých podmínkách výslovně zakazuje používání modelu Claude k násilným účelům, vývoji zbraní nebo provádění sledování.
Claude je prvním modelem umělé inteligence, o kterém je známo, že byl nasazen v rámci přísně utajované mise amerického ministerstva obrany. Přestože má tento nástroj široké schopnosti od analýzy dokumentů až po ovládání autonomních dronů, přesný způsob jeho využití během venezuelského útoku zůstává nejasný. Představitelé Anthropicu se k zapojení do konkrétní operace odmítli vyjádřit, ale zdůraznili, že veškeré využívání jejich technologií musí být v souladu s nastavenými pravidly.
Zveřejnění těchto informací způsobilo značné napětí mezi vývojářem AI a Trumpovou administrativou. Poté, co Anthropic vyjádřil znepokojení nad tím, jak Pentagon s jeho softwarem nakládá, začali někteří vládní činitelé zvažovat zrušení smlouvy s firmou, která má hodnotu 200 milionů dolarů. Americký ministr války Pete Hegseth již dříve uvedl, že ministerstvo nebude spolupracovat se společnostmi, jejichž modely AI „neumožňují bojovat ve válkách“.
Kritici dlouhodobě varují před riziky spojenými s nasazováním umělé inteligence v ozbrojených konfliktech, zejména kvůli možným chybám při určování cílů. Přesto Pentagon v integraci těchto technologií pokračuje a v lednu oznámil spolupráci se společností xAI Elona Muska. Kromě modelu Claude využívá americká armáda pro výzkumné účely také upravené verze systémů Gemini od Googlu či technologie od OpenAI.
Nicolás Maduro a jeho manželka se po únosu nacházejí v detenčním zařízení v New Yorku, kde čelí obviněním z obchodu s drogami a narkoterorismu.
