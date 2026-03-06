Za vraždu dítěte na Lounsku hrozí výjimečný trest. Policie vznesla obvinění

Až výjimečný trest hrozí pětadvacetiletému muži, jehož policie obvinila z úterní vraždy dítěte na Lounsku. Podle dřívějších informací jde o příbuzného oběti. Dítě se v nemocnici snažili zachránit lékaři, ale jejich boj byl neúspěšný.
Policie o případu poprvé informovala ve středu dopoledne, kdy uvedla, že se kriminalisté z Ústeckého kraje zabývají násilným trestným činem, který se stal v úterý večer na Lounsku. Tehdy ještě platilo, že vážně zraněné dítě bojuje o život v nemocnici. Odpoledne ale přišla smutná zpráva.
"Nezletilé dítě utrpělo závažná poranění, kterým navzdory poskytnuté péči bohužel podlehlo," oznámili policisté na síti X. Nařízena byla soudní pitva, byly také zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy.
Policie už ve středu dopoledne uvedla, že v souvislosti s incidentem zadržela jednu podezřelou osobu. Později upřesnila, že obě zúčastněné osoby byly ve vzájemném příbuzenském vztahu.
Kriminalisté pak ve čtvrtek sdělili, že z vraždy obvinili pětadvacetiletého muže. "Bude podán podnět k jeho vzetí do vazby. V případě soudem uznané viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až do výše 20 let nebo výjimečný trest," dodala policie.
Zdroj: Libor Novák