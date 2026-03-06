Špehovali pro Sověty. V USA před 75 lety začal proces s Rosenbergovými

Před 75 lety, šestého březnového dne roku 1951, ve Spojených státech amerických odstartoval soudní proces se špiony, kteří získávali a dodávali informace pro vládu Sovětského svazu. Jednalo se o pár, o manžele Rosenbergovi. Kdo byli tito lidé a co obnášela jejich špionážní činnost?
Muž ze špionážní dvojice se jmenoval Julius Rosenberg. Pocházel z prosté a poměrně chudé židovské rodiny, která do Ameriky přišla z území Polska. Rodiče Harry a Sophie Rosenbergovi byli ve své víře velice ortodoxní a chtěli mít z jednoho ze svých synů rabína. Volba padla právě na Julia. Jenomže ten se tímto směrem vydat rozhodně nechtěl. Když mu bylo šestnáct let, navzdory přání rodičů opustil církevní školu a vydal se studovat obor elektrotechniky. Již během těchto studií se začal ztotožňovat s radikálními levicovými názory a stýkal se s komunisty. A v té době se také seznámil se svou budoucí manželkou (a spolušpionkou) Ethel.
Mladí manželé se usadili v Brooklynu. Za druhé světové války sice pomáhali antifašistům v Evropě, jejich krajně levicové smýšlení ovšem nabývalo na intenzitě. Roku 1942 se oba stali členy komunistické strany. Ve stejném roce již Julius Rosenberg figuroval jako tajný špion pro Sovětský svaz. Aby nebudil žádné podezření, musel formálně vystoupit z komunistické strany. Protože tehdy pracoval v laboratořích americké armády a zároveň probíhala tzv. studená válka, bylo jasné, jaké informace má sovětům podat: o vývoji amerického vojenského průmyslu a výrobě jaderné zbraně. A jelikož jeden z jeho příbuzných, švagr David Greenglass byl zapojen do projektu Manhattan, získával z něj potřebné informace o vývoji jaderné bomby v Americe. Ty Rosenberg předával do Moskvy.
Někdy v polovině 40. let 20. století se kolem Rosenberga začala utahovat smyčka, agenti FBI totiž postupně nacházeli sovětské špiony ve Spojených státech amerických. Během studené války se jednalo opravdu o skandál a bezpečnostní hrozbu. Kolem manželů Rosenbergových pomalu docházelo k zatýkání osob zapojených do špionáže. Rosenbergovi se do hledáčku policie dostali naplno v roce 1949, kdy ze Sovětského svazu přišla zpráva o úspěšném testu jejich jaderné zbraně. Zanedlouho poté se agentům FBI podařilo odhalit, že někdo musel z Ameriky vynést tajné informace o projektu Manhattan. Trvalo necelý rok, než se celý případ vyšetřil a manželé Rosenbergovi byli zatčeni. Policii poskytl zásadní informace právě zmíněný David Greenglass, bratr Ethel.
Julius Rosenberg strávil ve vazbě více než půl roku, policie na něj i jeho manželku dlouho neměla dostatek důkazů. Také proto mu do vězeňské cely nasadila informátora, který z něj dostal přesně to, co bylo potřeba k zahájení soudního procesu. Ten začal přesně před 75 lety, dne 6. března roku 1951. Proces byl pozorně sledován veřejností, a tak se muselo dávat pozor, aby nedošlo k sebemenším procesním chybám. Ještě v témže měsíci, dne 21. března 1951, vynesl soud rozsudek. Manželé Julius a Ethel Rosenbergovi byli za špionáž pro nepřátelské mocnosti a ohrožení národní bezpečnosti odsouzeni k trestu smrti. Ten měl být vykonán na začátku roku 1953, to se ovšem objevily hlasy na podporu manželů i žádající přezkoumání případu. Proti vykonání trestu smrti se postavili i někteří agenti FBI, kteří rozhodně nebyli přesvědčeni o nevině manželů, ale stále věřili, že začnou mluvit a řeknou jména dalších špionů. To se ale nestalo. K popravě manželů Rosenbergových na elektrickém křesle došlo dne 19. června roku 1953 večer.
Julius Rosenberg , Ethel Rosenbergová , špionáž , USA (Spojené státy americké) , Sovětský svaz , historie
Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že sestřelení balistické rakety směřující na Turecko není bezprostředním důvodem k aktivaci článku 5 o vzájemné obraně. Rutte zdůraznil, že o tomto kroku v rámci Aliance nikdo nediskutuje. Podle jeho slov je nejdůležitější skutečností, že protivníci mohli v uplynulých hodinách vidět sílu a vysokou bdělost NATO, která se od sobotního vypuknutí krize ještě znásobila.
Zdroj: Libor Novák