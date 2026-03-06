Vystrčil pod palbou. Do Itálie letěl armádním speciálem, kritizoval ho i Babiš

Cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na zahájení zimní paralympiády v Itálii se stala předmětem vášnivých politických debat. Do Vystrčila se pustil například premiér Andrej Babiš (ANO). Důvodem je fakt, že předseda jedné z komor parlamentu letěl armádním speciálem.
Byl to web iDnes.cz, který upozornil, že Vystrčil v okamžiku, kdy stát řeší repatriační lety pro české občany nacházející se na Blízkém východě, odletěl na zahájení zimních paralympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo armádním speciálem. Předseda Senátu se rozhodl reagovat na sociální síti X.
"K pokusům udělat z mé podpory českých parasportovců kauzu uvádím na pravou míru: Před odletem do Itálie jsem se na stav repatriací ptal. Armáda ČR, která vládní speciály provozuje, nás ujistila, že letoun CASA není využíván k repatriačním letům a navíc se hned vrací zpět do ČR," napsal.
Mezitím se do kritiky šéfa horní parlamentní komory pustil premiér Babiš. "Výslovně jsem zakázal, aby politici teď využívali k letům armádní speciály," řekl podle webu iDnes.cz. "No a co se nestalo, pan Vystrčil si stejně odletěl do Itálie," podotkl předseda vlády.
Podle Babiše dostal výjimku jediný politik. Konkrétně šlo o ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO). "Bude ve Washingtonu jednat minimálně se třemi ministry Trumpovy administrativy," vysvětlil premiér.
Vystrčil se ale nedal a znovu zareagoval. Zmínil, že se Babišovi snažil neúspěšně dovolat. Proto mu napsal esemesku, kterou navíc zveřejnil na sítích. Předseda Senátu v nich píše, že o zákazu využití armádních speciálu před odletem do Itálie nevěděl. "Kdyby tomu tak bylo, samozřejmě bych to respektoval," poznamenal.
Premiéra také vyzval, aby přestal se sdělováním nepravdivých a zkreslujících informací. "Bohužel to na mě potom působí dojmem, že snahou pošpinit mou cestu se snažíte překrýt jiné zásadní Vaše problémy a problémy Vaší vlády," dodal šéf horní komory.
Související
Česko má nového senátora. O nástupci zesnulého Krause se rozhodlo v prvním kole
Prosincové projevy politiků: Pavel bude poslední v řadě. Promluví i Zeman
Miloš Vystrčil (ODS) , Andrej Babiš , Armáda České Republiky , letadla, letectví
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Vystrčil pod palbou. Do Itálie letěl armádním speciálem, kritizoval ho i Babiš
před 56 minutami
Sparta s Olomoucí narazí v Konferenční lize na nejtěžší možné soupeře
před 1 hodinou
Za vraždu dítěte na Lounsku hrozí výjimečný trest. Policie vznesla obvinění
před 2 hodinami
Rakušan znovu neuspěl ve volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny
před 3 hodinami
Plzeň poprvé v Evropské lize prohrála a stalo se jí to osudným. Olomouc jde dál
před 3 hodinami
Trump prozradil, co USA dělají potichu a bez problémů. Jde o Blízký východ
před 4 hodinami
Špehovali pro Sověty. V USA před 75 lety začal proces s Rosenbergovými
před 5 hodinami
Březnové počasí umí být překvapivé. Meteorologové poukázali na možného viníka
před 5 hodinami
Trump vyhlásil nový přístup k Íránu: Jediná možnost ukončení války je bezpodmínečná kapitulace
před 6 hodinami
Konec přemrštěných cen benzinu a nafty? Ministerstvo financí zakročí proti prudkému zdražování benzinek
před 7 hodinami
Rusko těží z války proti Íránu. Poptávka po ropě roste, USA udělily Indii výjimku
před 8 hodinami
USA stojí válka v Íránu téměř miliardu dolarů denně. Jak dlouho může Teherán vzdorovat?
před 9 hodinami
Ceny ropy míří k největšímu nárůstu za poslední čtyři roky
před 10 hodinami
Maďarsko zadrželo zaměstnance ukrajinské banky a desítky milionů dolarů a eur
před 11 hodinami
Trump mobilizuje síly. Chce v Maďarsku udržet u moci Orbána
před 12 hodinami
Trump otočil. Už to není Putin, tentokrát je podle něj překážkou míru Zelenskyj
před 13 hodinami
Válka s Íránem může Netanjahuovi doma pomoci, Izraeli ale v zahraničí uškodí
před 14 hodinami
Počasí o víkendu: Jaro se projeví v plné síle, teploty vyrostou na 17 stupňů
včera
Opozice tepe vládu, Babiš se brání. Tvrdá kritika Česka z úst Merricka rezonuje politiky
včera
Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci statisíců Libanonců
Izraelská armáda vydala rozsáhlý příkaz k evakuaci, který se týká celého jižního předměstí Bejrútu, známého jako Dahíja. Tato oblast je považována za baštu hnutí Hizballáh a odhady počtu jejích obyvatel se pohybují mezi 300 000 až 700 000 lidmi. Podle dostupných informací jde o vůbec první případ, kdy izraelské obranné síly (IDF) nařídily útěk obyvatelům takto rozsáhlých částí libanonského hlavního města; dříve se příkazy týkaly pouze konkrétních budov určených k náletu.
Zdroj: Libor Novák