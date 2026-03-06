Rakušan znovu neuspěl ve volbě místopředsedy Poslanecké sněmovny

Ve vedení Poslanecké sněmovny zůstává i po dnešku jedno neobsazené místo. Už potřetí se ho snažil obsadit opoziční zástupce Vít Rakušan (STAN), který byl jediným kandidátem v páteční volbě. Přesto neuspěl.
Páteční volba místopředsedy Poslanecké sněmovny byla tajná. Rakušan dostal 67 hlasů ze 165 možných, informoval web iDnes.cz. "Po včerejším hlasování o nedotknutelnosti šéfů koaličních stran se ani dnes překvapení nekonalo: nebyl jsem zvolen místopředsedou sněmovny," uvedl předseda hnutí Starostové a nezávislí.
"Starostové jako třetí nejsilnější klub nedostali možnost podílet se na řízení sněmovny, protože Rakušan je koalici trnem v oku, a to pro příliš ostrou kritiku jejich vládnutí. Můžu slíbit jediné: nepolepším se. Polepšit by se měla naopak Babišova koalice a přestat válcovat parlamentní zvyklosti a sněmovní kulturu parním válcem arogance," dodal exministr vnitra.
Předsedou Poslanecké sněmovny je od 5. listopadu šéf koaličního hnutí SPD Tomio Okamura. Ve stejný den byl prvním místopředsedou zvolen Patrik Nacher (ANO). Řadovými místopředsedy jsou poslanci Jiří Barták (AUTO) a Jan Skopeček (ODS). Druhý jmenovaný je nadále jediným zástupcem opozice ve vedení dolní komory parlamentu.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Ceny ropy na světových trzích pokračují v prudkém růstu, protože eskalující konflikt mezi Íránem na jedné straně a USA s Izraelem na straně druhé nevykazuje žádné známky zklidnění. Brent si připsal více než 3 % a obchoduje se nad 84 dolary za barel, zatímco americká lehká ropa WTI vzrostla o 4,5 % na 78 dolarů. Jedná se již o pátou seanci růstu v řadě, přičemž trhy reagují na vážné narušení dodávek i dopravy.
Zdroj: Libor Novák