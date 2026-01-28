Rakušan se ani dnes nestal místopředsedou Sněmovny. Jsem nepohodlný, řekl

Předseda opozičních Starostů a nezávislých Vít Rakušan se ani dnes nestal novým místopředsedou Poslanecké sněmovny. Bude tak muset proběhnout další volba. Exministr oznámil, že je připraven se o funkci ucházet znovu.
Rakušan ve středu ke zvolení potřeboval 89 hlasů, ale získal jich jen 75, informoval web novinky.cz. Předseda hnutí STAN po neúspěchu konstatoval, že jeho kandidatura na pozici místopředsedy parlamentní komory je výrazem důvěry v respektování vůle voličů, sněmovních zvyklostí a pozice třetího nejsilnějšího poslaneckého klubu.
"Tak snadno se mě koalice nezbaví. Jsem připraven si říct o nominaci klubu znovu a jít do druhé volby. Rozumím tomu, že pro některé představitele koalice jsem ve vedení sněmovny velmi nepohodlný, a tuším proč," napsal bývalý ministr vnitra na sociální síti X.
Předsedou Poslanecké sněmovny je od 5. listopadu šéf koaličního hnutí SPD Tomio Okamura. Ve stejný den byl prvním místopředsedou zvolen Patrik Nacher (ANO). Řadovými místopředsedy jsou poslanci Jiří Barták (AUTO) a Jan Skopeček (ODS). Druhý jmenovaný je nadále jediným zástupcem opozice ve vedení dolní komory parlamentu.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Zdroj: Libor Novák