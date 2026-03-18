Neponižujte se, vzkazují britští politici králi Karlovi. Nechtějí, aby letěl za Trumpem do USA

Britský premiér Keir Starmer vsadil ve vztahu k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi na strategii lichotek a zdůrazňování významu britské monarchie. Během únorového setkání v Oválné pracovně nešetřil superlativy, když Trumpovi předával pozvání krále Karla III. na historicky bezprecedentní druhou státní návštěvu Británie. Londýn si od tohoto přístupu sliboval konkrétní výhody, jako jsou nižší cla nebo pokračující podpora Ukrajiny.
Tento plán se však v poslední době začal hroutit kvůli rozporům ohledně vojenského angažmá v Íránu. Donald Trump nevybíravě zaútočil na britského premiéra poté, co Londýn odmítl poskytnout své základny pro válečné operace, které Starmer považuje za nezákonné. Americký prezident prohlásil, že Starmer není žádný Winston Churchill, a zpochybnil status Británie jako nejbližšího spojence Spojených států.
Napětí mezi oběma lídry vyvolává obavy o osud plánované cesty krále Karla III. do Washingtonu, která se očekává letos v dubnu. Někteří britští zákonodárci, včetně poslankyně Emily Thornberry, varují, že by návštěva v této atmosféře mohla být pro panovníka ponižující. Podle nich by bylo bezpečnější cestu odložit, aby se předešlo riziku, že se král stane terčem Trumpovy nepředvídatelné kritiky.
Trumpovy útoky na Británii pokračovaly i v souvislosti se zabezpečením Hormuzského průlivu. Prezident označil britskou neochotu vyslat minolovky za hrozivou a veřejně kritizoval Starmerovu potřebu konzultovat rozhodnutí se svým týmem. Přestože Trump nadále mluví o králi jako o skvělém člověku a těší se na jeho brzký příjezd, britská vláda nyní pečlivě zvažuje, zda jsou rizika spojená s cestou únosná.
Situace na britské politické scéně se rovněž proměňuje, protože i Starmerovi domácí kritici začínají zmírňovat své postoje. Například Nigel Farage nebo opoziční lídryně Kemi Badenoch, kteří původně volali po větší podpoře USA, nyní vyjadřují zdrženlivost. Badenoch dokonce označila slovní přestřelky vycházející z Bílého domu za dětinské a nedůstojné, čímž se premiéra proti útokům z Washingtonu zastala.
O českém hokejovém obránci Radku Gudasovi se dlouhodobě ví, že pro tvrdé střety nikdy nechodí daleko. Na nedávných zimních olympijských hrách jeho tvrdost poznal kapitán Kanady Sidney Crosby. Nyní v rámci kanadsko-americké NHL poznal tuto tvrdost americký kapitán Toronta Austona Matthewse. Nutno však říct, že tentokrát Gudas svou tvrdost přehnal, jelikož se jednalo o tvrdý faul kolenem, po němž český reprezentant zaslouženě vyfasoval trest do konce zápasu, stejně tak jako další trest ze strany oddělení pro hráčskou bezpečnost. Gudas se nyní také stal terčem útoků ze strany fanoušků, kteří volají i po jeho konci v nejslavnější hokejové soutěži.
Zdroj: David Holub