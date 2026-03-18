Nejdražší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford kvůli požáru odplouvá od Íránu

Nejmodernější a nejdražší letadlová loď světa, USS Gerald R. Ford, opouští bojové pozice v Rudém moři a míří k opravám na Krétu. Plavidlo, které se v posledních týdnech podílelo na úderech proti Íránu, se potýká s následky požáru, technickými poruchami i upadající morálkou posádky. Marathon devítiměsíčního nasazení, během něhož loď operovala i v Karibiku při zásahu proti Nicolási Madurovi, si podle odborníků vybral svou daň.
Požár, který na palubě vypukl, zasáhl hlavní prostory lodní prádelny a jeho uhašení trvalo několik hodin. Podle anonymních zdrojů z Pentagonu muselo být kvůli nadýchání kouřem ošetřeno téměř 200 námořníků a jeden člen posádky byl s vážnějším zraněním transportován z lodi. Oheň navíc zcela zničil zhruba 100 lůžek v ubytovacích prostorech, což dále komplikuje život více než čtyřtisícové posádce.
Kromě následků požáru loď dlouhodobě trápí bizarní, ale závažný problém s kanalizačním systémem. Toalety na plavidle za 13 miliard dolarů se podle amerických médií pravidelně ucpávají, což vede k dlouhým frontám a frustraci námořníků. Americký kontrolní úřad (GAO) na tento nedostatek upozorňoval již dříve s tím, že každé pročištění systému kyselinou vyjde daňové poplatníky na 400 000 dolarů.
Délka nasazení a stav lodi se staly terčem politické kritiky. Senátor Mark Warner, místopředseda výboru pro zpravodajské služby, prohlásil, že posádka byla hnána na pokraj sil kvůli „bezohledným vojenským rozhodnutím“ prezidenta Donalda Trumpa. Námořnictvo sice oficiálně uvádí, že údržbové nároky se v průběhu mise snižovaly, ale realita poškození po požáru hovoří o opaku.
Odchod lodi USS Gerald R. Ford z regionu by mohl znamenat citelnou mezeru v amerických operacích na Blízkém východě. Od zahájení ofenzívy 28. února provedly USA útoky na více než 7 000 cílů v Íránu, přičemž právě letouny F-18 z paluby Fordu hrály klíčovou roli. Očekává se však, že poškozeného obra brzy nahradí letadlová loď USS George H. W. Bush, která se na nasazení v oblasti právě připravuje.
Před nynější krizí plnila loď úkoly v Karibiku, kde asistovala při zadržování sankcionovaných tankerů a bojovala proti pašování drog. Nyní však musí tato technologická pýcha amerického námořnictva na neurčitou dobu zakotvit v řeckém přístavu, aby prošla nezbytnými opravami.
Zdroj: Libor Novák