Nejdražší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford kvůli požáru odplouvá od Íránu

Libor Novák

18. března 2026 10:47

USS Gerald R. Ford

Nejmodernější a nejdražší letadlová loď světa, USS Gerald R. Ford, opouští bojové pozice v Rudém moři a míří k opravám na Krétu. Plavidlo, které se v posledních týdnech podílelo na úderech proti Íránu, se potýká s následky požáru, technickými poruchami i upadající morálkou posádky. Marathon devítiměsíčního nasazení, během něhož loď operovala i v Karibiku při zásahu proti Nicolási Madurovi, si podle odborníků vybral svou daň.

Požár, který na palubě vypukl, zasáhl hlavní prostory lodní prádelny a jeho uhašení trvalo několik hodin. Podle anonymních zdrojů z Pentagonu muselo být kvůli nadýchání kouřem ošetřeno téměř 200 námořníků a jeden člen posádky byl s vážnějším zraněním transportován z lodi. Oheň navíc zcela zničil zhruba 100 lůžek v ubytovacích prostorech, což dále komplikuje život více než čtyřtisícové posádce.

Kromě následků požáru loď dlouhodobě trápí bizarní, ale závažný problém s kanalizačním systémem. Toalety na plavidle za 13 miliard dolarů se podle amerických médií pravidelně ucpávají, což vede k dlouhým frontám a frustraci námořníků. Americký kontrolní úřad (GAO) na tento nedostatek upozorňoval již dříve s tím, že každé pročištění systému kyselinou vyjde daňové poplatníky na 400 000 dolarů.

Délka nasazení a stav lodi se staly terčem politické kritiky. Senátor Mark Warner, místopředseda výboru pro zpravodajské služby, prohlásil, že posádka byla hnána na pokraj sil kvůli „bezohledným vojenským rozhodnutím“ prezidenta Donalda Trumpa. Námořnictvo sice oficiálně uvádí, že údržbové nároky se v průběhu mise snižovaly, ale realita poškození po požáru hovoří o opaku.

Odchod lodi USS Gerald R. Ford z regionu by mohl znamenat citelnou mezeru v amerických operacích na Blízkém východě. Od zahájení ofenzívy 28. února provedly USA útoky na více než 7 000 cílů v Íránu, přičemž právě letouny F-18 z paluby Fordu hrály klíčovou roli. Očekává se však, že poškozeného obra brzy nahradí letadlová loď USS George H. W. Bush, která se na nasazení v oblasti právě připravuje.

Před nynější krizí plnila loď úkoly v Karibiku, kde asistovala při zadržování sankcionovaných tankerů a bojovala proti pašování drog. Nyní však musí tato technologická pýcha amerického námořnictva na neurčitou dobu zakotvit v řeckém přístavu, aby prošla nezbytnými opravami.

OSN: V roce 2024 zemřelo po celém světě 5 milionů dětí. Většině úmrtí se dalo zabránit

CNN: Americká armáda může zaútočit na Írán už o víkendu

Americká armáda dokončila přípravy na možný úder proti Íránu, který by mohl být zahájen již během nadcházejícího víkendu. Podle informací z Bílého domu a vojenských zdrojů jsou vzdušné i námořní síly v oblasti Blízkého východu v plné pohotovosti. Konečné slovo má však prezident Donald Trump, který zatím k autorizaci přímé vojenské akce nepřistoupil a o dalším postupu intenzivně uvažuje.
USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď

Spojené státy vysílají do regionu Blízkého východu druhou letadlovou loď, USS Gerald Ford, která se připojí k již přítomné lodi USS Abraham Lincoln. Tento krok, potvrzený vysokým představitelem administrativy a dalšími zdroji, výrazně zvyšuje vojenský tlak na Írán, píše CNN.

