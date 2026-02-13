USA posílají na Blízký východ druhou letadlovou loď

Spojené státy vysílají do regionu Blízkého východu druhou letadlovou loď, USS Gerald Ford, která se připojí k již přítomné lodi USS Abraham Lincoln. Tento krok, potvrzený vysokým představitelem administrativy a dalšími zdroji, výrazně zvyšuje vojenský tlak na Írán, píše CNN.
K přesunu dochází v době, kdy prezident Donald Trump sice deklaruje ochotu pokračovat v diplomatických jednáních s Teheránem, ale zároveň dává jasně najevo, že je připraven k případnému vojenskému úderu.
Úderná skupina USS Gerald Ford, která je nejmodernější v americkém námořnictvu, operovala v posledních měsících v Karibiku. Zde tvořila součást Trumpovy kampaně ve Venezuele, která vyvrcholila dopadením prezidenta Nicoláse Madura v Caracasu. Nyní se tato síla přesouvá, aby rozšířila Trumpovy možnosti pro případnou leteckou kampaň proti íránským jaderným a raketovým zařízením.
Prezident Trump minulý týden varoval Írán před „velmi strmými“ následky v případě, že nedojde k dohodě. Přestože při středeční návštěvě izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve Bílém domě zopakoval svůj záměr usilovat o diplomatické řešení, nevyloučil možnost nových útoků. Trump vyjádřil naději, že by k uzavření dohody mohlo dojít během příštího měsíce.
V oblasti Blízkého východu již operuje několik amerických válečných lodí, které prezident nazývá „flotilou“. Letadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila do Indického oceánu minulý měsíc a nedávno v Arabském moři sestřelila íránský dron. Tyto přesuny vojenské techniky probíhají souběžně s diplomatickým úsilím, které začátkem měsíce reprezentovala jednání v Ománu, jichž se zúčastnili i Trumpův zmocněnec Steve Witkoff a Jared Kushner.
Mluvčí jižního velitelství USA (SOUTHCOM) ujistil, že odsun letadlové lodi Gerald Ford z Karibiku neoslabí schopnosti USA v západní polokouli. Americké síly v regionu zůstávají plně připraveny k obraně zájmů USA a boji proti nelegálním aktivitám.
Zdroj: David Holub