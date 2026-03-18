Počasí do konce týdne: Dnes bude nejtepleji, pak se začne ochlazovat

Nadcházející dny přinesou do České republiky typické březnové počasí, které v sobě spojí závan jara s dozvuky zimy ve vyšších polohách. Zatímco střed týdne a neděle potěší slunečními paprsky a teplotami šplhajícími v nížinách až k 16 °C, závěr pracovního týdne a sobota připomenou, že hory se sněhové pokrývky ještě zcela nevzdávají. Stabilní jasnou oblohu tak přechodně vystřídá zvětšená oblačnost a dešťové přeháňky, které nad 700 metrů nad mořem opět přejdou ve sněžení.
Středeční den nabídne převážně jasnou až polojasnou oblohu, i když jihozápad a severovýchod republiky může zpočátku počítat s místy zvětšenou oblačností. Teploty vystoupají na příjemných 10 až 14 °C, přičemž v nížinách se mohou ojediněle vyšplhat až k 16 °C. Na horách v tisíci metrech se bude teplota pohybovat kolem 5 °C.
Vítr bude vát od severovýchodu až východu, ráno slabý, postupně mírný. Na Moravě může být vítr přechodně i čerstvý s rychlostí 4 až 8 m/s, k večeru však začne slábnout. Rozptylové podmínky zůstanou po většinu dne velmi dobré a tlak vzduchu bude po odpoledním poklesu vykazovat slabý až mírný vzestup.
Čtvrtek se ponese v podobném duchu s jasnou až polojasnou oblohou, která se během dne může přechodně změnit v oblačnou. Noční teploty se budou pohybovat mezi +3 a -1 °C, ale při uklidnění větru mohou klesnout až k -4 °C. Denní maxima zůstanou v rozmezí 9 až 14 °C při slabém proměnlivém větru do 4 m/s.
V pátek dojde k určité změně, kdy bude oblačnosti přibývat. Od severu se postupně zatáhne a na mnoha místech se objeví déšť nebo přeháňky. V polohách nad 800 metrů budou tyto srážky sněhové, přičemž může napadnout až 3 cm nového sněhu. Denní teploty se mírně sníží na 7 až 12 °C a v noci klesnou na +2 až -3 °C.
Sobotní počasí bude zpočátku oblačné až zatažené s místním deštěm. Hranice sněžení se bude dopoledne pohybovat nad 700 metry, později stoupne nad 1000 metrů. Během odpoledne začnou srážky od východu ustávat a oblačnost bude ubývat. Teploty zůstanou stejné jako v pátek, tedy mezi 7 a 12 °C přes den a +4 až -1 °C v noci.
Závěr týdne přinese v neděli opět více slunečních paprsků. Obloha bude zpočátku jasná nebo polojasná, teprve během dne začne mraků opět přibývat. Noční teploty se udrží mezi 4 a 0 °C, v mrazových kotlinách při slabém větru klesnou k -2 °C. Nejvyšší denní teploty se vrátí k jarním 9 až 14 °C při slabém východním větru.
Zdroj: David Holub