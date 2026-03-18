Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident

Kubánský prezident Miguel Díaz-Canel v úterý ostře reagoval na množící se hrozby ze strany Spojených států a prohlásil, že jakýkoli pokus o ovládnutí ostrova narazí na „nedobytný odpor“. Jeho slova přicházejí v kritické chvíli, kdy se Kuba vzpamatovává z celostátního kolapsu energetické sítě, který nechal 10 milionů lidí bez elektřiny. Díaz-Canel obvinil Washington, že využívá ekonomické slabosti země jako „pobuřující záminku“ k jejímu ovládnutí.
Napětí mezi oběma zeměmi eskalovalo po sérii výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa, který opakovaně naznačil možnost převzetí kontroly nad ostrovem. Trump prohlásil, že si s Kubou může dělat, co chce, a dodal, že Spojené státy „podniknou s Kubou něco velmi brzy“. Ministr zahraničí Marco Rubio tyto hrozby podpořil tvrzením, že Kuba potřebuje ve vedení „nové lidi“, protože současná vláda si s kolabující ekonomikou neví rady.
Hospodářská situace na ostrově je skutečně kritická, k čemuž výrazně přispělo letošní efektivní zablokování dodávek ropy ze strany USA. To připravilo zastaralou kubánskou energetickou síť o hlavní zdroj paliva. V pondělí se systém zhroutil úplně, což donutilo obyvatele vařit na plynu při svíčkách, vedlo ke zkrácení školní docházky a odložení sportovních akcí. V ulicích se navíc začaly hromadit odpadky, protože popelářské vozy neměly palivo.
Do úterního odpoledne se sice podařilo obnovit dodávky elektřiny pro zhruba 55 % obyvatel Havany a v některých dalších regionech, ale nejistota přetrvává. Mezi běžnými Kubánci vyvolávají americké hrozby směs hněvu a úzkosti. Mnozí z nich, jako například obyvatelka Havany Marianela Alvarez, vzkazují Trumpovi, aby je nechal na pokoji, protože civilisté nejsou na válku připraveni a nechtějí ji.
Zatímco někteří obyvatelé ostrova stále doufají v dialog a porozumění, jiní jsou k jakémukoli vyjednávání s Trumpem skeptičtí. Samotný Díaz-Canel však v pátek potvrdil, že mezi kubánskými a americkými představiteli proběhly rozhovory s cílem identifikovat bilaterální problémy, které vyžadují řešení. Bylo to vůbec první potvrzení takových jednání z havanské strany.
Ekonomická válka, kterou USA proti Kubě vedou již více než šest desetiletí, je podle kubánského prezidenta formou kolektivního trestu pro celý národ. Díaz-Canel ve svém příspěvku na síti X zdůraznil, že ani ten nejhorší scénář Kubánce nezlomí a jakýkoli vnější agresor tvrdě narazí.
Související
Trump si našel další cíl. Pokouší se převzít Kubu
Trump naznačil, co bude po Íránu. Slibuje pád dalšího režimu
Aktuálně se děje
před 31 minutami
Zákazníci jsou stále agresivnější. Známý obchodní řetězec chystá nová opatření
před 1 hodinou
Ve švýcarském lyžařském středisku se zřítila kabina lanovky. Děsivý pád zachytila kamera
před 2 hodinami
Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident
před 2 hodinami
Naděje na ukončení sporu s Orbánem? EU a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce ropovodu Družba
před 3 hodinami
Teherán pohřbívá Larídžáního a Solejmáního. Írán vyslal vlnu raket a dronů na Izrael
před 4 hodinami
Izraelci tvrdí, že zabili dalšího představitele Íránu. Po smrti má být ministr tajných služeb Esmáíl Chatíb
před 5 hodinami
OSN: V roce 2024 zemřelo po celém světě 5 milionů dětí. Většině úmrtí se dalo zabránit
před 6 hodinami
Nejdražší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford kvůli požáru odplouvá od Íránu
před 7 hodinami
Americký soud nařídil obnovení vysílání Hlasu Ameriky
před 8 hodinami
Citelná rána v nejkritičtějším momentu moderních dějin. Co pro Írán znamená smrt Larídžáního?
před 8 hodinami
Neponižujte se, vzkazují britští politici králi Karlovi. Nechtějí, aby letěl za Trumpem do USA
před 10 hodinami
Počasí do konce týdne: Dnes bude nejtepleji, pak se začne ochlazovat
včera
Válka se dnes vede s iPady, AI bude brzy operovat rychleji než jakýkoli člověk, prohlásil Zelenskyj v Londýně
včera
Výbušné téma v USA: Američanům se představa vojáků na půdě Íránu ani trochu nelíbí
včera
Pozornost světa se nesmí odvrátit od Ukrajiny k Íránu, prohlásil Starmer na setkání se Zelenským
včera
Macron končí, Starmer mě zklamal, jsme nejmocnější a o pomoc od NATO nestojíme, zuří Trump
včera
Ceny ropy na světových trzích dnes opět letí vzhůru. Situaci v regionu vyhrotily nové incidenty
včera
Babiš s prezidentem řešil rozpočet. Pavel jej podepíše v pátek
včera
Na Blízký východ míří vrtulníková loď USS Tripoli, na palubě má tisíce mariňáků
včera
Židlochovice se staly terčem sofistikovaného kybernetického útoku. Hackeři požadují výkupné
Městský úřad v Židlochovicích se stal o víkendu terčem sofistikovaného kybernetického útoku. Napadení radnice odhalila v neděli ráno víceméně náhodou, když při prověřování nefunkční aplikace pro občany IT pracovníci zjistili, že v systému právě probíhá proces šifrování dat. Útok byl okamžitě nahlášen Policii ČR a odborníkům z Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kteří nyní celý incident analyzují.
Zdroj: Libor Novák