Elektřina je vzácnost, o seniory se nikdo nestará. Jak se žije lidem na Kubě pod americkou blokádou?

Spojené státy americké oficiálně vznesly obvinění z vraždy a spiknutí proti bývalému kubánskému prezidentovi Raúlu Castrovi a pěti dalším osobám. Případ se týká sestřelení dvou civilních letadel organizace kubánských exulantů Bratři na záchranu v roce 1996, při kterém zahynuli čtyři lidé, včetně tří občanů USA. Současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel označil tento právní krok za čistě politický manévr bez jakéhokoli právního základu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio naopak reagoval prohlášením, že Kuba představuje hrozbu pro národní bezpečnost USA, a šanci na mírovou dohodu mezi oběma zeměmi nevidí jako vysokou.
Tato diplomatická roztržka přichází v době, kdy se obyvatelé Kuby potýkají s kritickým nedostatkem pohonných hmot a masivními, až dvacetihodinovýmu výpadky elektrického proudu. Tyto potíže jsou důsledkem téměř úplné palivové blokády, kterou vůči ostrovu uplatňuje administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Bílý dům otevřeně hovoří o svržení tamního komunistického režimu a požaduje politické i hospodářské reformy. Ty by podle náznaků měly zahrnovat otevření kubánské ekonomiky zahraničním investicím a ukončení přítomnosti ruských či čínských zpravodajských služeb na ostrově.
Složitá podle BBC situace tvrdě dopadá na každodenní život obyvatel Havany, kteří kvůli nefunkčním výtahům a chybějící energii často nemohou opustit své byty ve výškových budovách. Výpadky proudu ochromují také dodávky vody, kterou sousedé musí imobilním občanům nosit do vyšších pater ručně a potmě.
Mnozí staří lidé trpící vážnými zdravotními problémy, například s kardiostimulátory, se ocitají v naprosté izolaci. Kvůli rozsáhlému informačnímu výpadku navíc velká část Kubánců o novém americkém obvinění vůči bývalému vůdci zpočátku vůbec nevěděla.
Kubánský stát se snaží akutní bytovou krizi v hlavním městě řešit alternativními projekty, jako je přestavba vyřazených lodních kontejnerů na dvoupokojové byty v havanské čtvrti Barrio Toledo. Ačkoli kritici varují před nesnesitelným horkem uvnitř kovových konstrukcí během letních měsíců, vedení stavby považuje toto řešení za dobře větrané a moderní.
Dělníci z těchto stavebních projektů jsou plně loajální režimu a plánují se zúčastnit masových vládních demonstrací na podporu Raúla Castra, přičemž americká obvinění odmítají jako lživá.
Mezi obyvateli i v médiích zároveň rostou obavy z možné americké vojenské intervence, což umocňuje přítomnost amerických stíhaček a bezpilotních letounů zaznamenaných v blízkosti ostrova. Kubánští stoupenci režimu v této souvislosti připomínají lednové události ve Venezuele, kde byl prezident Nicolás Maduro nuceně sesazen americkými jednotkami.
Část kubánské veřejnosti však dává najevo odhodlání případné invazi čelit, neboť země podle jejich slov disponuje dostatkem odvahy a historických zkušeností s dlouhodobým odporem vůči Spojeným státům.
Zdroj: Jan Hrabě