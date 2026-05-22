Chybí i rukavice nebo roušky. Na současné epidemii eboly má velký podíl Trump, shodují se experti

Libor Novák

22. května 2026 10:03

Ebola, ilustrační fotografie Foto: Pixmac

Podle humanitárních pracovníků a zdravotnických expertů oslabily rozpočtové škrty ze strany administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa globální připravenost na epidemie. Tento výpadek financování se nyní naplno projevuje v demokratické republice Kongo, kde se na severovýchodě země rychle šíří nebezpečný kmen eboly. Kritika se zaměřuje především na propouštění zdravotníků, nedostatek ochranných pomůcek a celkové omezení americké podpory pro mezinárodní rozvojové programy.

Světová zdravotnická organizace uvádí, že s touto epidemií je spojováno již více než sto úmrtí a evidováno je téměř 600 podezřelých případů. Organizace zároveň varuje, že skutečný rozsah nákazy v Kongu je pravděpodobně mnohem větší. Situaci komplikuje fakt, že se jedná o vzácný kmen Bundibugyo, na který neexistuje specifická vakcína ani lék. Odborníci předpokládají, že virus mohl v regionu nepozorovaně kolovat i několik měsíců před svým oficiálním potvrzením.

Zpoždění v detekci viru mělo několik příčin, mezi něž patří slabá zdravotnická infrastruktura v odlehlých venkovských oblastech a etnické konflikty, které ztěžovaly testování. Opožděná reakce však také ukázala reálné důsledky amerického rozhodnutí vystoupit ze Světové zdravotnické organizace. Podle kritiků z řad humanitárních organizací vedly kroky Washingtonu k oslabení monitorovacích systémů, které jsou pro včasné podchycení takto závažných nákaz naprosto klíčové.

Americká opatření zasáhla globální zdravotnictví ve čtyřech oblastech. Vedle ukončení financování Světové zdravotnické organizace došlo k rozpuštění Americké agentury pro mezinárodní rozvoj, k rozpočtovým škrtům v Americkém centru pro kontrolu a prevenci nemocí a ke snižování přímé zdravotní pomoci pro Kongo a sousední Ugandu. Tyto kroky podle nezávislých analytiků drasticky snížily kapacitu místních úřadů včas reagovat na krizové situace.

Zástupci organizace International Rescue Committee potvrdili, že kvůli předchozímu podfinancování chybí v mnoha tamních zdravotnických zařízeních i základní ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, roušky a nemocniční pláště. Záchranné týmy tak musí v současnosti prioritně řešit letecký transport tohoto materiálu, který přitom v minulosti býval v oblastech běžně naskladněn. Většina amerických prostředků na prevenci v této oblasti totiž skončila již v březnu 2025.

Představitelé amerického ministerstva zahraničí jakákoli pochybení odmítají a tvrdí, že strukturální změny úsilí o potlačení nákazy nijak neovlivnily. Podle oficiálního prohlášení Washington zareagoval okamžitě poté, co Světová zdravotnická organizace ohnisko identifikovala. Ministerstvo uvedlo, že programy pro boj s ebolou i schválené finanční dotace pokračují dál i po zrušení Americké agentury pro mezinárodní rozvoj a že klíčoví zaměstnanci byli v systému udrženi.

Bývalí úředníci rozpuštěné vládní agentury pro mezinárodní rozvoj však s tímto tvrzením nesouhlasí. Podle nich byla při reorganizaci propuštěna řada zkušených expertů, kteří měli dlouholeté vazby na místní zdravotnické autority. Ačkoliv agentura neměla projekty přímo v zasažené provincii Ituri, dříve fungovala jako hlavní koordinátor mezi vládními úřady, nevládními organizacemi a ostatními mezinárodními dárci, což nyní v terénu citelně chybí.

První úmrtí spojené s nákazou nastalo v provincii Ituri již 20. dubna, avšak epidemie byla oficiálně vyhlášena až 15. května. Zpoždění způsobila nutnost převážet vzorky k testování do více než tisíc kilometrů vzdálené laboratoře v Kinshase, jelikož v místě ohniska nebylo možné vzácný kmen identifikovat. Americký ministr zahraničí Marco Rubio z tohoto prodlení obvinil Světovou zdravotnickou organizaci, přestože uznal, že situaci ztěžuje špatná dostupnost válečného regionu.

Analytici upozorňují, že k výpadku personálu ve Světové zdravotnické organizaci vedlo právě zastavení amerických příspěvků, které žádný jiný stát plně nenahradil. Navíc další významní donoři, jako Velká Británie, Německo a Kanada, v roce 2025 rovněž snížili své rozpočty na globální zdravotní péči. Nedostatek financí potvrzují i další charitativní organizace přímo z Konga, podle nichž hrozí kolaps celého tamního zdravotního systému.

Zdroje z Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí si stěžují na akutní nedostatek vlastních zaměstnanců v terénu. Mnoho specialistů v uplynulém roce a půl odešlo, podalo výpověď nebo odešlo do důchodu, přičemž jejich místa nebyla znovu obsazena. Důvodem je mimo jiné to, že ministerstvo zahraničí zablokovalo přibližně 700 milionů dolarů určených pro globální programy boje proti HIV a AIDS, ze kterých se dříve financovala i širší zdravotnická infrastruktura a laboratoře v Africe.

Ministerstvo zahraničí Spojených států tato tvrzení odmítá a deklaruje, že peníze na mezinárodní zdravotní pomoc nadále proudí. Jako reakci na aktuální krizi Washington mobilizoval počátečních 23 milionů dolarů na podporu laboratoří, bezpečných pohřbů, hraničních kontrol a klinického managementu. Tyto prostředky mají také pokrýt náklady na zřízení až padesáti léčebných center v zasažených oblastech Konga a Ugandy.

Odborníci na infekční nemoci připomínají, že předchozí úspěšné zásahy proti ebole stály na rozsáhlé síti smluvních partnerů, kteří zajišťovali výstavbu klinik, dovoz sanitek, trasování kontaktů a provoz izolačních center. Vzhledem k tomu, že americká administrativa v minulém roce tisíce těchto kontraktů zrušila a kliniky uzavřela, tyto zavedené kapacity již nejsou k dispozici. Podle bývalých diplomatů to vedlo ke ztrátě důvěry a kredibility USA u místních úřadů.

Do budoucna se navíc očekávají další škrty v programech mezinárodní zdravotní bezpečnosti. Americká administrativa podle dostupných informací plánuje přesunout dvě miliardy dolarů původně určených na globální zdravotnictví, aby pokryla náklady spojené s úplným uzavřením své mezinárodní rozvojové agentury. Tento plán počítá s výrazným omezením prostředků na prevenci celosvětových zdravotních hrozeb.

V Kongu se šíří panika. Úřady nestíhají s ebolou držet krok

USA se jednoduše rozhodly, že epidemii eboly nezastaví, varují experti

V částech střední Afriky se šíří nová epidemie eboly, na kterou Spojené státy americké reagují minimálně. Důvodem jsou rozsáhlé škrty v domácích i globálních programech veřejného zdraví. Pro vzácnou variantu Bundibugyo, která současnou krizi způsobila, neexistuje lék ani schválená vakcína. Zatímco mezinárodní vědci a zdravotničtí lídři usilovně pátrají po místech šíření nákazy, americká pomoc v těchto krizových oblastech citelně chybí. 

Mark Rutte v Praze

Rutte představil plán, jak udržet USA v NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte má nový plán, jak zabránit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby se k alianci otočil zády. Jeho strategií je slíbit nové zbrojní zakázky, které přinesou ekonomický prospěch Spojeným státům. Zvýšení obranné produkce bude prioritním tématem schůzky ministrů zahraničí států NATO ve švédském městě Helsingborg. Podle vysokých diplomatů se Rutte snaží zajistit úspěch červencového summitu v Ankaře tím, že propojí řešení evropského nedostatku zbraní s byznysovými argumenty, které na Trumpa fungují.

Kuba představuje pro Spojené státy hrozbu, prohlásil Rubio. Podle odborníků se schyluje k válce

Americký ministr zahraničí Marco Rubio prohlásil, že Kuba představuje pro Spojené státy hrozbu v oblasti národní bezpečnosti a pravděpodobnost dosažení mírové dohody není vysoká. Jeho vyjádření přišlo pouhý den poté, co USA obvinily bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra z vraždy v souvislosti se sestřelením dvou letadel v roce 1996, při kterém zahynuli američtí občané. Rubio zdůraznil, že Washington preferuje diplomatické řešení, ale zároveň varoval, že prezident Donald Trump má právo a povinnost chránit svou zemi před jakoukoli hrozbou.

Žena, která přežila hantavirus, promluvila o nesnesitelných bolestech. Nezvládla ani sáhnutí na vlasy

Američanka Shaina Montiel, která v současnosti pracuje jako učitelka speciálního vzdělávání v předměstí Los Angeles, promluvila o své zkušenosti s hantavirusem. Tímto onemocněním se nakazila v roce 1993, když jí bylo pouhých pět let a navštěvovala mateřskou školu. Tehdy se jednalo o extrémně vzácnou nemoc a lékařům trvalo dlouho, než dokázali určit správnou diagnózu.

Finové deklasovali hledající se Američany, Kanada nedopustili překvapení. Němci se trápí

Úřadující světoví šampioni Američané i po třetím zápase na mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku hledají svou optimální formu. Poté, co na úvod prohráli s domácím Švýcarskem a až ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství nad Brity, jim na větším sebevědomí nepřidal ani třetí duel s Finskem. Tomu se po čtyřech letech v rámci MS podařilo Američany porazit, především zásluhou jednadvacetiletého Hämeenaha, který vstřelil dvě branky. Kanada nechtěla připustit déjà vu z loňského čtvrtfinále MS, z něhož senzačně vypadla po porážce s Dány. I když i tentokrát to po dvou třetinách vypadalo všelijak, jelikož skóre bylo bezbrankové, tak třetí třetina nakonec určila konečný výsledek 5:1 pro Kanadu. Švýcarští hokejisté si pak k radosti domácích fanoušků poradili s tápajícími se Němci a mají tak v tabulce skupiny A už devět bodů.

Okamžitě přestaňte vyhrožovat Kubě, vzkázala Čína USA

Čína oficiálně vyzvala Spojené státy americké, aby okamžitě přestaly využívat nátlak a hrozby vůči jejímu karibskému spojenci. Reagovala tak na krok amerického soudu, který obvinil čtyřiadevadesátiletého bývalého kubánského prezidenta Raúla Castra ze spiknutí za účelem vraždy občanů USA.

Rutte vysvětlil, jaký bude mít stažení amerických vojáků vliv na obranu Evropy

Nové stahování amerických vojáků z Evropy nebude mít vliv na obranné plány Severoatlantické aliance a celý proces se uskuteční postupně a strukturovaně. Prohlásil to generální tajemník NATO Mark Rutte v reakci na kroky Washingtonu, které odrážejí nutnost přesunout americké strategické zájmy více směrem k Asii. Šéf aliance zároveň zdůraznil, že nastal čas, aby Evropa společně s Kanadou převzala větší díl odpovědnosti za svou konvenční obranu a posílila tak svou roli v rámci transatlantického partnerství.

Policie evakuuje školu v Pardubicích. Na místě došlo k napadení

Policie ve čtvrtek odpoledne zasahuje na jedné ze středních škol ve východočeských Pardubicích. Na místě mělo dojít ke konfliktu dvou osob, kdy jedna skončila v rukou policistů a druhá v nemocnici. V rámci zásahu došlo k evakuaci příslušné školy kvůli bezpečnostní prohlídce. 

„Budete čelit zdrcující reakci.“ Rutte varoval Putina před použitím jaderných zbraní proti Ukrajině

Generální tajemník NATO Mark Rutte ostře varoval ruského prezidenta Vladimira Putina před případným použitím jaderných zbraní proti Ukrajině. Na tiskové konferenci v bruselské centrále Severoatlantické aliance prohlásil, že jakýkoliv jaderný útok na Kyjev by se setkal s naprosto zničující reakcí ze strany spojenců. Podle šéfa aliance je si Moskva těchto fatálních následků velmi dobře vědoma. Toto prohlášení přichází v momentě, kdy Rusko a Bělorusko zahájily masivní společné vojenské manévry v těsné blízkosti ukrajinských hranic.

