Trump se chválil a vyjmenovával úspěchy. Írán označil za největšího sponzora teroru

Americký prezident Donald Trump v rekordně dlouhém projevu ke stavu Unie vyzdvihoval zlepšený výkon ekonomiky. Šéf Bílého domu se soustředil zejména na domácí témata, ocenil také Národní gardu či vítězný tým ledních hokejistů, který v neděli získal zlato na zimních olympijských hrách.
Trump například zmínil, že americká ropná produkce se zvýšila o více než 600 tisíc barelů za den a produkce zemního plynu je na rekordním maximu. Během projevu mu opakovaně aplaudovali zákonodárci z řad republikánů.
Americký prezident prohlásil, že Spojené státy americké teď mají "nejsilnější a nejchráněnější hranici v americké historii", a podotkl, že se podařilo zastavit příliv milionů nelegálních přistěhovalců. V místnosti zároveň během projevu přivítal zlatý ledních hokejistů a vyznamenal brankáře Connora Hellebuycka.
Šéf Bílého domu se v řeči věnoval i zahraniční politice. Írán označil za největšího světového sponzora teroru a slíbil, že mu nikdy nedovolí získat jadernou zbraň. "Už vyvinuli rakety, které mohou ohrozit Evropu a naše zámořské základny," sdělil a bez předložení důkazů poznamenal, že íránská armáda pracuje na vývoji raket, které dosáhnou Spojených států.
Trump podle svých slov preferuje řešení problémů s íránským jaderným programem diplomatickou cestou. Připomněl také operaci, při které Američané svrhli venezuelského diktátora Nicolase Madura.
Prezidentovi opakovaně tleskali vestoje jeho straničtí kolegové. Demokraté zůstávali sedět, stoupli si a takto ocenili pouze zlaté hokejisty ze zimní olympiády. Zhruba 50 křesel zůstalo prázdných, protože někteří demokratičtí zákonodárci se rozhodli pro bojkot.
Během projevu došlo i k vypjatým momentům. Jedna z kongresmanek, konkrétně Rashida Tlaibová, pak neváhala zakřičet, že Trump lže, když tvrdí, že vyřešil osm válečných konfliktů. "Zabili jste Američany," ozvala se zase politička Ilhan Omarová, když prezident oceňoval zásahy ICE v Minnesotě.
Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , ropa , imigrace , Írán , Venezuela
