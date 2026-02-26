Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina

26. února 2026 21:28

Hillary Clintonová
Hillary Clintonová

Hillary Clintonová dnes předstoupila před sněmovní výbor pro dohled, aby vypovídala v souvislosti s vyšetřováním kriminálních aktivit Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové. Ve svém úvodním prohlášení, které zveřejnila také na síti X, kategoricky popřela jakoukoli spojitost s touto dvojicí. Uvedla, že nikdy neletěla Epsteinovým letadlem, ani nenavštívila jeho ostrov, domovy nebo kanceláře.

Bývalá ministryně zahraničí zdůraznila, že už 13. ledna předložila výboru místopřísežné prohlášení, v němž popřela jakékoli znalosti o nezákonné činnosti zmíněných osob. Podle jejích slov výbor odůvodnil její předvolání pouhým předpokladem, že má o věci informace, což ona sama odmítá. Clintonová prohlásila, že si ani nepamatuje, že by se s Epsteinem kdy setkala.

V prohlášení Clintonová vyjádřila zděšení nad činy Epsteina a Maxwellové, které podle ní pociťuje „každý slušný člověk“. Zároveň však ostře zkritizovala postup výboru, který označila za netransparentní a stranický. Podle ní jde o institucionální selhání, jehož cílem je chránit konkrétní politickou stranu a jednoho veřejného činitele na úkor hledání pravdy pro oběti.

Demokraté ve výboru na situaci reagovali výzvou, aby byl k výpovědi pod přísahou okamžitě předvolán Donald Trump. Robert Garcia, nejvýše postavený demokrat v komisi, poukázal na to, že Trumpovo jméno se v Epsteinových spisech objevuje téměř nejčastěji. Samotná Clintonová členům výboru vzkázala, že by se měli pod přísahou ptát právě Trumpa.

Výpověď Clintonové probíhá za zavřenými dveřmi, přestože ona i její manžel Bill Clinton žádali o veřejné slyšení. Bill Clinton, který má vypovídat v pátek, označil uzavřené jednání za „fingovaný soud“ a vyzval k ukončení politických her. Demokraté nyní požadují, aby byl úplný a nezkrácený přepis výpovědi Clintonové zveřejněn do 24 hodin.

Předseda výboru James Comer uvedl, že se o výpověď Clintonových snažili šest měsíců. Zdůraznil, že vyšetřování je nadstranické, což podle něj dokazuje i fakt, že pro předvolání a případné obvinění z pohrdání kongresem hlasovala i většina demokratů ve výboru. Comer dodal, že cílem je pochopit, jak Epstein nabyl svůj majetek a zda nebyl spolupracovníkem některé vlády.

Ministerstvo spravedlnosti mezitím oznámilo, že prověří, zda nebyly některé dokumenty z Epsteinových spisů neoprávněně zadržovány. Reaguje tak na zprávy médií o tom, že záznamy FBI obsahují poznámky o ženě, která před desítkami let obvinila Donalda Trumpa ze sexuálního zneužívání v době, kdy byla nezletilá.

Demokraté ve výboru chtějí v této souvislosti vyslechnout také ministra obchodu Howarda Lutnicka, který má na Epsteina vazby, a ředitele FBI Kashe Patela. Ten by mohl objasnit postup úřadu při dřívějších výsleších obětí. Podle demokratické poslankyně Yassamin Ansariové veřejnost sleduje, zda budou mocní lidé nadále chránit jiné mocné lidi.

Očekává se, že dnešní slyšení Hillary Clintonové bude trvat většinu dne a bude mít formu dlouhé výpovědi. James Comer předpovídá, že zítřejší výpověď Billa Clintona bude pravděpodobně ještě delší. Videozáznamy a přepisy budou uvolněny až po revizi, která má vyloučit případné chyby v zápisu. 

Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče

