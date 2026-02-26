Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina

Hillary Clintonová dnes předstoupila před sněmovní výbor pro dohled, aby vypovídala v souvislosti s vyšetřováním kriminálních aktivit Jeffreyho Epsteina a Ghislaine Maxwellové. Ve svém úvodním prohlášení, které zveřejnila také na síti X, kategoricky popřela jakoukoli spojitost s touto dvojicí. Uvedla, že nikdy neletěla Epsteinovým letadlem, ani nenavštívila jeho ostrov, domovy nebo kanceláře.
Bývalá ministryně zahraničí zdůraznila, že už 13. ledna předložila výboru místopřísežné prohlášení, v němž popřela jakékoli znalosti o nezákonné činnosti zmíněných osob. Podle jejích slov výbor odůvodnil její předvolání pouhým předpokladem, že má o věci informace, což ona sama odmítá. Clintonová prohlásila, že si ani nepamatuje, že by se s Epsteinem kdy setkala.
V prohlášení Clintonová vyjádřila zděšení nad činy Epsteina a Maxwellové, které podle ní pociťuje „každý slušný člověk“. Zároveň však ostře zkritizovala postup výboru, který označila za netransparentní a stranický. Podle ní jde o institucionální selhání, jehož cílem je chránit konkrétní politickou stranu a jednoho veřejného činitele na úkor hledání pravdy pro oběti.
Demokraté ve výboru na situaci reagovali výzvou, aby byl k výpovědi pod přísahou okamžitě předvolán Donald Trump. Robert Garcia, nejvýše postavený demokrat v komisi, poukázal na to, že Trumpovo jméno se v Epsteinových spisech objevuje téměř nejčastěji. Samotná Clintonová členům výboru vzkázala, že by se měli pod přísahou ptát právě Trumpa.
Výpověď Clintonové probíhá za zavřenými dveřmi, přestože ona i její manžel Bill Clinton žádali o veřejné slyšení. Bill Clinton, který má vypovídat v pátek, označil uzavřené jednání za „fingovaný soud“ a vyzval k ukončení politických her. Demokraté nyní požadují, aby byl úplný a nezkrácený přepis výpovědi Clintonové zveřejněn do 24 hodin.
Předseda výboru James Comer uvedl, že se o výpověď Clintonových snažili šest měsíců. Zdůraznil, že vyšetřování je nadstranické, což podle něj dokazuje i fakt, že pro předvolání a případné obvinění z pohrdání kongresem hlasovala i většina demokratů ve výboru. Comer dodal, že cílem je pochopit, jak Epstein nabyl svůj majetek a zda nebyl spolupracovníkem některé vlády.
Ministerstvo spravedlnosti mezitím oznámilo, že prověří, zda nebyly některé dokumenty z Epsteinových spisů neoprávněně zadržovány. Reaguje tak na zprávy médií o tom, že záznamy FBI obsahují poznámky o ženě, která před desítkami let obvinila Donalda Trumpa ze sexuálního zneužívání v době, kdy byla nezletilá.
Demokraté ve výboru chtějí v této souvislosti vyslechnout také ministra obchodu Howarda Lutnicka, který má na Epsteina vazby, a ředitele FBI Kashe Patela. Ten by mohl objasnit postup úřadu při dřívějších výsleších obětí. Podle demokratické poslankyně Yassamin Ansariové veřejnost sleduje, zda budou mocní lidé nadále chránit jiné mocné lidi.
Očekává se, že dnešní slyšení Hillary Clintonové bude trvat většinu dne a bude mít formu dlouhé výpovědi. James Comer předpovídá, že zítřejší výpověď Billa Clintona bude pravděpodobně ještě delší. Videozáznamy a přepisy budou uvolněny až po revizi, která má vyloučit případné chyby v zápisu.
Související
Clintonová bude svědčit před komisí, která vyšetřuje Epsteinovy zločiny
Trump ostře zkritizoval vystoupení politiků na MSC. Podal si Clintonovou i Newsoma
Hillary Clintonová , Jeffrey Epstein
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Hillary Clintonová před sněmovním výborem vypovídá o aktivitách Epsteina
před 1 hodinou
Babiš si zahrává. Česko se v očích NATO dostává na velmi tenký led
před 1 hodinou
Instagram chystá novinku. Ocenit by ji měli hlavně rodiče
před 2 hodinami
Kasa je prázdná, řekl Babiš k investicím do obrany. Fiala ho kritizuje
před 2 hodinami
Clintonová bude svědčit před komisí, která vyšetřuje Epsteinovy zločiny
před 3 hodinami
Policie uzavřela případ RP Invest. Škoda jde do stovek milionů korun
před 4 hodinami
Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku
před 5 hodinami
Polské Pendolino se poprvé objeví na české železnici
před 6 hodinami
Policie chystá další Speed Marathon. Lidé mohou pomoci s výběrem míst
před 6 hodinami
Orbán chce, aby Zelenskyj pustil ropu a přestal s protimaďarskou politikou
před 7 hodinami
Pavel odjel na zahraniční cestu do Alp, odhalil mluvčí prezidenta
před 8 hodinami
Pohonné hmoty zdražují. Obrat v trendu se zatím nedá čekat
před 9 hodinami
Kim Čong-un poslal vzkaz Trumpovi. Jaderných zbraní se vzdávat nehodlá
před 10 hodinami
Autonehoda vozu s Klempířem se vyřešila na místě. Viníkem je řidič ministra
před 10 hodinami
Pokrovsk padl, míní experti. Rusové věří v další postup, má to ale háček
před 11 hodinami
Muž, jenž způsobil manévry v Havířově, se sám zastřelil. Zbraň měl legálně
před 12 hodinami
Přestřelka na moři. Kubánci zastřelili čtyři lidi ze člunu registrovaného v USA
před 13 hodinami
Zemřel Jiří Valenta, někdejší klávesista legendární kapely Olympic
před 14 hodinami
Počasí v Česku může ovlivnit zajímavý jev. Jisté to ještě není
včera