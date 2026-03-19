Nepochopitelný útok, který ničí trhy. Babiš reaguje na izraelské údery

Ceny ropy a plynu po posledních událostech v rámci konfliktu na Blízkém východě opět letí nahoru. Nelíbí se to ani českému premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který označil izraelský útok na zařízení v Íránu za nepochopitelný.
Babiš před odletem označil nadcházející jednání Evropské rady za extrémně důležité. Poukázal i na události na Blízkém východě. "Situace ohledně války v Íránu se mění. Teď jsem četl vyjádření na síti X prezidenta Trumpa, který nepřímo kritizuje Izrael za útok na plynové pole," řekl premiér podle webu novinky.cz.
"Tahle věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje, už je padesát dolarů, cena ropy taky," konstatoval šéf hnutí ANO. Izraelský útok označil za nepochopitelný, situace se podle jeho slov totálně změnila. "Ještě včera před útokem jsme si mysleli, že ceny pohonných hmot v České republice dosáhly vrcholu a že naopak byla šance je snižovat," postěžoval si.
Jak Babiš zmínil, americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že Izrael ze vzteku zaútočil na íránské ropné pole South Pars. "Relativně malá část (pole) byla zasažena. Spojené státy nevěděly o tomto konkrétním útoku. Katar se žádným způsobem nezapojil, ani nevěděl, co se stane," uvedl politik.
"Bohužel, tohle Írán nevěděl a neospravedlnitelně a neférově zaútočil na část katarského plynárenského zařízení," sdělil americký prezident, který vzápětí slíbil, že Izrael nebude podobné útoky opakovat.
"Izrael neuskuteční žádné další útoky na toto mimořádně důležité a cenné pole South Pars, pokud se Írán nerozumně nerozhodne zaútočit na velmi nevinnou zemi, v tomto případě Katar. Spojené státy americké v takovém případě s pomocí či souhlasem Izraele, či bez něj, masivně vyhodí do povětří celé pole South Pars s takovou silou a mocí, jakou Írán nikdy předtím nezažil ani nebyl svědkem," pokračoval šéf Bílého domu.
Trump dodal, že nechce dávat rozkazy k něčemu takovému, protože pro budoucnost Íránu by takový útok měl dalekosáhlé důsledky. Na závěr ale opět zdůraznil, že s úderem nebude váhat, pokud Teherán znovu zaútočí na Katar.
