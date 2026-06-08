Medardovské počasí dorazí se zpožděním, potvrdili meteorologové

Medardovské počasí přijde, i když ne přímo na Medarda. Pondělní maxima totiž budou téměř atakovat třicítku. Už v noci ale může místy zapršet, další srážky se očekávají v následujících dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Medardova kápě, čtyřicet dní kape. Meteorologové nezapomněli připomenout pranostiku, která se váže k dnešnímu dni. "Jedna z nejznámějších českých pranostik odráží skutečnost, že na začátku června nezřídka nastupuje zonální typ atmosférické cirkulace, s přenosem chladnějšího a vlhčího oceánského vzduchu nad evropský kontinent," uvedliodborníci na síti X.
Letos však na Medarda vyšlo slunečné a teplé počasí. Odpolední maxima vystoupají až na 28 stupňů, k večeru ale začne od západu přibývat oblačnosti v souvislosti s blížící se studenou frontou.
"První srážky by měly ve spojitosti se studenou frontu doputovat od západu v noci na zítřek a s přestávkami se budou na našem území vyskytovat minimálně do konce týdne. Medardovské počasí tak přece jen přijde," konstatovali meteorologové.
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Zdroj: Libor Novák