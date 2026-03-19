Írán už nedokáže obohacovat uran, není jasné, kdo zemi vede, řekl Netanjahu. Nevyloučil pozemní invazi

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek vystoupil na tiskové konferenci, kde shrnul dosavadní úspěchy vojenského tažení proti Íránu. V úvodu svého projevu v hebrejštině prohlásil, že se Izraeli podařilo dosáhnout strategického průlomu, který zásadně mění bezpečnostní architekturu Blízkého východu. Podle jeho slov Írán již není schopen obohacovat uran ani vyrábět balistické rakety.
Netanjahu zdůraznil, že po dvaceti dnech intenzivních bojů je íránský režim oslaben více než kdykoli předtím. Zatímco Teherán podle něj čelí rozkladu, Izrael upevnil svou pozici regionální a podle některých i světové mocnosti. Premiér varoval, že kampaň proti islámské republice bude pokračovat tak dlouho, dokud to bude nutné k úplné eliminaci hrozeb.
Při přechodu do angličtiny, určené zahraničním médiím, si Netanjahu neodpustil ironickou poznámku na adresu nedávných spekulací o svém zdravotním stavu. „Předně chci říct, že jsem naživu,“ vtipkoval před novináři. Následně vyzdvihl spolupráci se Spojenými státy, které podle něj společně s Izraelem chrání nejen Blízký východ, ale v podstatě celý svět před íránskou agresí.
Podle izraelského premiéra dochází k masivní degradaci íránského arzenálu raket a dronů. Netanjahu tvrdí, že vojenské kapacity Teheránu jsou ničeny „bleskovou rychlostí“ a slíbil, že tento proces bude završen jejich úplnou likvidací. Zmínil také, že izraelské tajné služby registrují hluboké trhliny jak v politickém vedení Íránu, tak přímo v jednotkách operujících v terénu.
V otázce budoucího vedení Íránu po nedávném atentátu na nejvyššího vůdce Alí Chameneího zůstává Netanjahu opatrný. Přiznal, že Izrael momentálně s jistotou neví, kdo zemi skutečně řídí. Zmínil jméno Modžtaby Chameneího jako potenciálního nástupce, ale dodal, že se tento „náhradní ajatolláh“ zatím neukázal na veřejnosti. Mezi špičkami režimu podle něj panuje obrovské napětí.
Netanjahu dal jasně najevo, že cílem není nahradit jednoho radikálního duchovního jiným podobného ražení. Podle něj je na íránském lidu, aby se chopil historické příležitosti a povstal v momentě, kdy se islámský režim hroutí. Přestože odmítl spekulovat o konkrétním přechodném vůdci, naznačil, že Izrael zvažuje různé možnosti, jak tento proces podpořit, a to včetně pozemní operace.
Vztah s americkým prezidentem Donaldem Trumpem označil Netanjahu za klíčový a harmonický. Uvedl, že oba lídři se na hrozbu ze strany Íránu dívají „shodnýma očima“. Odmítl přitom úvahy, že by Izrael mohl Trumpa do čehokoli nutit, a zdůraznil, že americký prezident se vždy rozhoduje podle toho, co považuje za nejlepší pro Ameriku. Svět podle Netanjahua dluží Trumpovi hlubokou vděčnost za vedení tohoto úsilí.
Na závěr premiér připomněl, že v soukromých rozhovorech s ním souhlasí i mnozí další světoví lídři, ačkoliv to veřejně neříkají tak otevřeně jako on. Izraelská armáda je podle něj připravena využít veškeré dostupné prostředky k tomu, aby se íránská hrozba již nikdy nevrátila, přičemž detaily o možném nasazení pozemních sil si premiér s odkazem na bezpečnostní rizika nechal pro sebe.
Zdroj: Matěj Bílý