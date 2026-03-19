Summit Evropské unie průlom nepřinesl. Maďarsko a Slovensko se přesvědčit nepodařilo

Libor Novák

19. března 2026 17:06

Volodymyr Zelenskyj na summitu EU. (6. března 2025). Foto: president.gov.ua

Summit Evropské unie v Bruselu nepřinesl očekávaný průlom v klíčových otázkách finanční pomoci pro Ukrajinu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj neskrýval svou hlubokou frustraci z patové situace, která nastala v důsledku trvajícího veta Maďarska a Slovenska. Ve svém projevu k Evropské radě zdůraznil, že zpoždění v dodávkách pomoci přímo ohrožuje životy a stabilitu jeho země.

Zelenskyj poukázal na to, že již třetí měsíc nefunguje nejdůležitější finanční záruka, kterou Evropa Ukrajině slíbila – balíček podpory ve výši 90 miliard eur pro letošní a příští rok. Tento zdroj je pro Kyjev kritický nejen pro fungování státu, ale i pro ochranu civilního obyvatelstva. Prezident vyjádřil znepokojení nad tím, že ani po dnešním jednání není jisté, zda se podaří tyto prostředky odblokovat.

Kromě finanční pomoci se terčem kritiky stal i zamrzlý proces přijímání 20. balíčku sankcí proti Rusku. Podle ukrajinské hlavy státu by nové sankce mohly udržet potřebný tlak na Moskvu a donutit ji k reálným krokům směřujícím k míru. Současná stagnace v rozhodování EU však Rusku vysílá signál slabosti a nejednotnosti, což Zelenskyj považuje za nepřípustné.

Ukrajinský prezident rovněž apeloval na lídry EU, aby stanovili jasné datum pro vstup Ukrajiny do Unie. Pevný termín by podle něj znemožnil Rusku jakýmkoliv způsobem blokovat integrační proces. Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina plní vnitřní reformy a očekává od evropské rodiny jasný politický závazek, který je otázkou důvěry, bezpečnosti a společné budoucnosti.

Zatímco Zelenskyj mluvil o budoucnosti, v sálech Evropské rady vládla napjatá atmosféra. Maďarský premiér Viktor Orbán čelil obviněním ze zrady a špatné víry. Orbán odmítá podepsat uvolnění půjčky, se kterou přitom loni souhlasil. Důvodem je jeho spor s Kyjevem ohledně poškozeného ropovodu Družba, který využívá Maďarsko i Slovensko pro dovoz surovin.

K maďarskému blokování se přidal i slovenský premiér Robert Fico. Oba lídři odmítli podpořit prohlášení Evropské rady, které mělo potvrdit uvolnění fondů pro Ukrajinu. Diplomatické zdroje z Bruselu potvrzují, že během čtvrtečního zasedání nedošlo u Orbána k žádnému posunu, přestože unijní úředníci plánovali odeslat první část peněz již začátkem dubna.

Výsledný dokument z jednání o Ukrajině tak podepsalo pouze 25 členských států. Text sice obsahuje tradiční fráze o „pevné a neochvějné“ podpoře Kyjeva a volá po mírových rozhovorech respektujících ukrajinské hranice, ale v praktické rovině nic nemění. Bez souhlasu Maďarska a Slovenska zůstává 90 miliard eur pro Ukrajinu stále nedosažitelných.

Podobně rozpačitě dopadl i bod týkající se 20. sankčního balíčku. Závěry summitu hovoří pouze o „záměrech“ a doufají v „rychlé přijetí“, ale reálný pohyb směrem k implementaci nových opatření proti Rusku se nekonal. EU se tak ocitla v pasti vlastních pravidel o jednomyslnosti, což komplikuje pomoc zemi, které docházejí finance.

Situaci komplikuje i vnitropolitická scéna v Maďarsku. Viktora Orbána čekají za necelé čtyři týdny volby, ve kterých hraje téma Ukrajiny a odporu proti Bruselu klíčovou roli v jeho kampani. Analytici se domnívají, že do skončení voleb lze od Budapešti očekávat jen minimální ochotu ke kompromisům, i když to znamená ochromení celé Evropské unie.

Zelenskyj ve svém proslovu také varoval před posilováním pozice Ruska v důsledku krize na Blízkém východě. Rostoucí ceny ropy totiž plní ruskou válečnou pokladnu. Pokud se mírové rozhovory s Moskvou nakonec obnoví, musí podle něj Ukrajina a Evropa vystupovat z pozice síly, nikoliv z pozice oslabené vnitřními spory o peníze a sankce.

BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Volodymyr Zelenskyj

Válka se dnes vede s iPady, AI bude brzy operovat rychleji než jakýkoli člověk, prohlásil Zelenskyj v Londýně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během svého významného projevu v Londýně apeloval na evropskou jednotu. Evropu označil za „globální sílu", kterou svět nezbytně potřebuje a které se žádná jiná mocnost nedokáže postavit, pokud zůstane jednotná. Podle jeho slov je povinností současné generace lídrů jednat tak, aby budoucí pokolení mohla říci, že jejich předchůdci nezaváhali v rozhodujících chvílích a zajistili lidem bezpečný život.

Kuba

Kuba se kvůli ropné blokádě ocitá na hraně úplného kolapsu

Kuba se ocitá na hraně úplného kolapsu. Poté, co Spojené státy před téměř třemi měsíci zavedly efektivní ropnou blokádu ostrova, se kubánská společnost propadla do nejhlubší krize za poslední desetiletí. V ulicích Havany se hromadí odpadky, nemocnice odkládají tisíce operací a lidé si kvůli nedostatku elektřiny a plynu musí ohřívat vodu na ohništích z dřevěného uhlí.

Prezident Trump, J. D. Vance a Pete Hegseth

„Likvidace padouchů něco stojí.“ Hegseth odmítl upřesnit, kdy USA ukončí válku s Íránem

Americké ministerstvo obrany ve čtvrtek potvrdilo, že vojenské operace v Íránu probíhají přesně podle stanoveného plánu. Ministr obrany Pete Hegseth na tiskové konferenci v Pentagonu uvedl, že Spojené státy úspěšně plní své strategické cíle. Zároveň však odmítl upřesnit jakýkoli časový harmonogram pro ukončení konfliktu s tím, že o konečném výsledku a délce bojů rozhodne prezident Donald Trump.

South Pars

Největší rezervy zemního plynu na světě. Gigantické ložisko South Pars je světový unikát

Izraelský útok na íránská zařízení v plynovém poli South Pars představuje zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu. Tato operace vyvolala zuřivou odvetu Teheránu, který následně zacílil na klíčovou energetickou infrastrukturu svých sousedů v Perském zálivu. Světové trhy, které již dříve ochromilo faktické uzavření Hormuzského průlivu, nyní čelí drtivému tlaku na dodávky ropy a zemního plynu.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump tvrdí, že o útocích na South Pars USA nevěděly. Pomáhaly je přitom zrealizovat, píše CNN

Americký prezident Donald Trump čelí vážným rozporům ohledně informovanosti své administrativy o izraelském útoku na íránské ložisko South Pars. Zatímco šéf Bílého domu veřejně prohlásil, že Spojené státy o operaci „vůbec nic nevěděly“, zdroje z Izraele i z řad amerických úředníků jeho tvrzení přímo popírají. Podle informací CNN byl úder na největší světové zásoby zemního plynu s Washingtonem koordinován.

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

BBC: Evropská unie se nepoučila. Zaspala a probudila se v další energetické krizi

Evropská unie se ocitla v dalším energetickém šoku, který silně připomíná krizi z roku 2022. Tehdy, po zahájení ruské invaze na Ukrajinu, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová hřímala proti manipulacím s trhem a slibovala odklon od nespolehlivých partnerů. O čtyři roky později však Evropa zjišťuje, že se nepoučila. Současný konflikt na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu odhalily, že kontinent pouze vyměnil jednu závislost za druhou.

USS Preble vypálila střelu s plochou dráhou letu Tomahawk.

Válka s Íránem stojí USA astronomické částky

Válka s Íránem, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena, s sebou nese astronomické finanční náklady, které podle nových analýz rostou tempem zhruba půl miliardy dolarů denně. Jen za prvních šest dní bojů utratily Spojené státy neuvěřitelných 12,7 miliardy dolarů. Aktuální odhady naznačují, že celkový účet již pravděpodobně překročil hranici 18 miliard dolarů a vteřinová ručička válečných výdajů se nezastavuje.

Donald Trump

Trump hrozí Íránu zničením největšího pole zemního plynu na světě

Během posledních hodin došlo k výraznému vyostření konfliktu na Blízkém východě, který trvá již téměř tři týdny. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu, že Spojené státy jsou připraveny zcela zničit ložisko South Pars, což je největší pole zemního plynu na světě. Tato hrozba přišla v reakci na íránské útoky cílící na energetickou infrastrukturu v Kataru.

Joe Kent

Trump podlehl lobbistům, Írán nechystal 11. září ani Pearl Harbor, říká končící šéf protiteroristického oddělení

Bývalý šéf protiteroristického oddělení v administrativě Donalda Trumpa Joe Kent vystoupil ve středu s prohlášením týkajícím se zpravodajských informací o Íránu. Učinil tak pouze jeden den poté, co se rozhodl na svou funkci v rámci vládního aparátu rezignovat. Podle jeho slov neexistovaly žádné indicie, které by naznačovaly, že se Teherán chystá k masivnímu úderu.

Ilustrační fotografie.

Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem

Jeho nominace patřila mezi ty dlouho očekávané. Aby také ne, když byla jeho první a zrovna na tak důležité souboje, jakými bude baráž o fotbalové mistrovství světa. Řeč je o novém trenérovi české fotbalové reprezentace Miroslavu Koubkovi, který v úterý oznámil, koho nominoval na barážový zápas s Irskem a na případné barážové finále. Podle očekávání v týmu nalezneme opory Pavla Šulce, Tomáše Součka či Patrika Schicka. Stejně tak nikoho nepřekvapí povolání velezkušeného záložníka Vladimíra Daridy, jenž se tak vrací do reprezentace po téměř pěti letech. Překvapivějším návratem do národního týmu je ten v podání útočníka Jana Klimenta, který bude v reprezentačním dresu k vidění po roce.

O2 arena

Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL

Už dříve bylo známo, že v roce 2028 se po 12 letech uskuteční Světový pohár, hokejový turnaj s nejlepšími hokejisty světa organizovaný kanadsko-americkou NHL. Nyní přišli zástupci nejslavnější hokejové soutěže na světě s velice zajímavou informací pro české hokejové fanoušky. Kromě dvou kanadských měst Calgary a Edmontonu se očekávaný hokejový svátek uskuteční i v Praze. Rozhodnutí o tom padlo na zasedání generálních manažerů v Palm Beach na Floridě.

Donald Trump

Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva

Donald Trump verbálně zaútočil na americké spojence, kteří odmítli jeho apely, aby se dodatečně zapojili do Spojenými státy a Izraelem rozpoutané války proti Íránu. Členové NATO podle šéfa Bílého domu pouze požívají amerických bezpečnostních garancí, avšak „v případě nouze“ pro svého patrona „nic neudělají“. Vzhledem ke způsobu, jakým Trumpova administrativa současný konflikt na Blízkém východě zahájila, jde o prohlášení, které v míře neomalenosti převyšuje přístup Brežněvova vedení k členským státům Varšavské smlouvy po sovětské invazi do Afghánistánu v roce 1979.

Rulík dovedl národní tým k vítězství na MS v roce 2024.

Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno

To, o čem se v posledních dnech spekulovalo, se v úterý, tedy v den, kdy měl kouč hokejového národního týmu Radim Rulík dle prezidenta Českého svazu ledního hokeje (ČSLH) Aloise Hadamczika definitivně přijít s rozhodnutím o své budoucnosti v reprezentaci, nakonec potvrdilo. Rulík na společné úterní tiskové konferenci s Hadamczikem oznámil, že po této sezóně u hokejové reprezentace skutečně skončí. Již se také potvrdilo, že od příští sezóny společně se svými dosavadními dvěma asistenty z reprezentace Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem bude nově trénovat extraligové Kladno.

Bod obratu. Útoky na plynová pole a rafinérie jsou podle expertů zásadním zlomem ve válce s Íránem

Útoky na íránská plynová pole a rafinérie, za kterými podle dostupných informací stojí Spojené státy a Izrael, představují podle odborníků oslovených serverem CNN zásadní zlom v probíhajícím válečném konfliktu.

