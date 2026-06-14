Trumpovo jméno je pryč z Kennedyho centra. Bílý dům vzdoroval do poslední chvíle

Jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa na základě rozhodnutí soudu zmizelo z názvu uměleckého centra Kennedy Center for the Performing Arts. Informovala o tom BBC. Soud nařídil odstranění jména současné hlavy státu v květnu.
Pracovní čety v pátek postavily lešení, zatímco se na místě sešli přihlížející lidé. Práce na odstranění Trumpova jména následně zkomplikovalo počasí, konkrétně silné bouřky. Nakonec se je však podařilo dokončit, přestože administrativa současného prezidenta do poslední chvíle vzdorovala u justice.
Změny ohledně Kennedyho centra začaly brzy po Trumpově návratu do Bílého domu. Trump loni v únoru vyměnil několik členů vedení, do kterého následně jmenoval sebe a nechal se zvolit předsedou. Vedení pak v prosinci rozhodlo o přejmenování instituce na The Trump Kennedy Center.
Rozhodnutí vedla k tomu, že řada umělců zrušila naplánovaná vystoupení v centru. Propad přišel i u prodeje vstupenek. Obojí mohlo přispět k tomu, že prezident v únoru oznámil, že 4. července začne rozsáhlá rekonstrukce u příležitosti oslav 250 let nezávislosti Spojených států amerických.
Trumpovo jméno muselo být podle rozhodnutí soudu z konce května odstraněno z názvu instituce, z fasády budovy a všech oficiálních materiálů během čtrnácti dnů. Mluvčí centra avizoval, že ze strany instituce přijde odvolání proti verdiktu. To však nebylo úspěšné.
Trump na květnové rozhodnutí soudu reagoval na sociální síti Truth Social, kde napsal, že "neúspěšnou" instituci vrátí Kongresu. "Pokud mi neumožní svobodně dělat to, co dělám lépe než všichni ostatní - vrátit tuto instituci zpátky na nohy fyzicky, finančně i umělecky, pak nemám zájem pokračovat," vzkázal šéf Bílého domu.
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Zdroj: Lucie Podzimková