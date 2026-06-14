KOMENTÁŘ | Odmítnutí švýcarského populačního stropu je mírně pozitivní zprávou i pro Česko

Lukáš Kovanda

Lukáš Kovanda

14. června 2026 14:50

Bern, Švýcarsko
Bern, Švýcarsko Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Odmítnutí švýcarské iniciativy na zastropování počtu obyvatel na deseti milionech je pro českou ekonomiku mírně pozitivní zprávou. Neznamená nový růstový impuls, ale odvrací riziko zhoršení vztahů mezi Švýcarskem a Evropskou unií. To je důležité i pro české exportéry, firmy napojené na evropské dodavatelské řetězce a část kvalifikovaných pracovníků, kteří ve Švýcarsku pracují nebo o práci v zemi uvažují.

Podle projekce švýcarské veřejnoprávní televizní a rozhlasové stanice Švýcaři v dnešním referendu zastropování odmítli poměrem hlasů 55:45.  

Švýcarská iniciativa „No to a Switzerland with 10 million!“ chtěla omezit trvalou populaci země na deset milionů do roku 2050. Při překročení hranice 9,5 milionu obyvatel by vláda musela přijímat opatření proti dalšímu růstu populace; při dosažení deseti milionů by mohlo dojít až k vypovězení dohody o volném pohybu osob s EU. Švýcarská vláda i parlament návrh odmítaly. Podnikatelské svazy obávaly zejména dopadu na ekonomiku, nedostatku pracovníků a vztahů s EU.

Pro Česko je klíčové, že odmítnutí návrhu snižuje riziko narušení švýcarsko-unijních vztahů. Česká ekonomika je vysoce otevřená a závislá na stabilním evropském obchodním prostředí. Přímý obchod Česka se Švýcarskem není tak významný jako obchod s Německem, Slovenskem, Polskem či Rakouskem, Švýcarsko je však bohatý trh s vysokou kupní silou a poptávkou po průmyslovém zboží, strojích, elektrotechnice, zdravotnických či přesných výrobcích.

Schválení návrhu by mohlo vést k omezení pracovní migrace a ke konfliktu s EU kvůli volnému pohybu osob. To by zvýšilo právní a obchodní nejistotu. Odmítnutí iniciativy naopak znamená zachování předvídatelnosti. Pro české firmy je to důležité zejména tam, kde jsou součástí širších evropských řetězců napojených na švýcarské společnosti ve farmacii, strojírenství, financích, výzkumu nebo high-tech oborech.

Výsledek je příznivý také z hlediska pracovní mobility. Češi pracující ve Švýcarsku nebo zájemci o práci v zemi nečelí novému politickému tlaku na omezení přístupu na tamní pracovní trh.

Makroekonomicky nejde o zásadní faktor, protože počet Čechů pracujících ve Švýcarsku není ve srovnání s Německem či Rakouskem rozhodující. Pro některé profese, například zdravotnictví, IT, vědu, finance či technické obory, však zachování otevřenějšího režimu význam má.

Z českého pohledu je proto nejdůležitější, že se nenaplňuje scénář nové roztržky mezi Švýcarskem a EU. Takový konflikt by nepředstavoval pro Česko bezprostřední šok, ale zhoršil by podnikatelskou předvídatelnost v Evropě. Odmítnutí návrhu tak potvrzuje pokračování dosavadního švýcarského modelu: politické autonomie mimo EU, ale úzkého ekonomického napojení na evropský trh.

Dopad na českou ekonomiku tak bude spíše nepřímý a omezený. Nejde o událost, která by sama o sobě zvýšila český hospodářský růst. Je to ale odvrácení negativního rizika. Českým exportérům, pracovníkům i firmám zapojeným do evropských řetězců vyhovuje stabilita a zachování pravidel, která umožňují hladký obchod i pohyb pracovníků.

Odmítnutí švýcarského populačního stropu je proto pro Česko dobrou zprávou hlavně v tom smyslu, že se nezhoršují podmínky v evropském ekonomickém prostoru. Švýcaři svým hlasováním fakticky odmítli riskovat ekonomicky nákladný střet s EU kvůli omezení volného pohybu osob.

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