Vance do Švýcarska neletí. Dnešní mírové rozhovory s Íránem byly na poslední chvíli zrušeny

Plánované mírové rozhovory mezi Spojenými státy a Íránem, které se měly uskutečnit ve Švýcarsku, byly nečekaně zrušeny. Důvodem je prudká eskalace konfliktů v jižním Libanonu, kde došlo k masivním střetům mezi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh. Rozhovory měly začít ve švýcarské vesnici Obbürgen pouhé dva dny poté, co obě strany podepsaly memorandum o porozumění, které otevřelo šedesátidenní lhůtu pro vyjednání trvalé dohody o íránském jaderném programu a obnovení ropné dopravy přes Hormuzský průliv.
Bílý dům oznámil, že se americká strana těší na co nejrychlejší zahájení technických jednání, nicméně viceprezident JD Vance, který vede delegaci Trumpovy administrativy, do Švýcarska neodletí. Rozhodnutí přišlo tak náhle, že Vanceův tým i skupina novinářů již byli připraveni k odletu na letecké základně Joint Base Andrews a desítky dalších amerických představitelů již na místě ve Švýcarsku chystaly zázemí pro jeho přílet.
Íránská strana ústy polooficiální agentury Tasnim ještě před oficiálním zrušením signalizovala, že od Washingtonu požaduje nejprve jasné kroky k plnění prozatímní dohody a vyslání delegace do Ženevy nepotvrdila. Podle arabské televizní stanice Al-Majadeen Teherán odložil odjezd svých diplomatů právě kvůli pokračujícím izraelským vojenským operacím v Libanonu.
Zrušení schůzky provází nejtvrdší vzájemné údery od chvíle, kdy bylo vyhlášeno příměří. Hizballáh zaútočil raketami na izraelské pozice poblíž města Nabatíja v jižním Libanonu, na což Izrael odpověděl vlnou náletů na město a okolní obce, které si podle libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly nejméně 16 mrtvých a 33 zraněných.
Hizballáh deklaroval, že cílil na izraelské jednotky postupující k výšinám kolem Nabatíje, a zároveň oznámil zničení tří izraelských tanků v probíhajících střetech. Izrael naopak obvinil Hizballáh z porušování příměří, což libanonské hnutí odmítlo a obvinění vzneslo zpět proti izraelské armádě.
Izrael, který nebyl do americko-íránských rozhovorů zahrnut a od dohody se distancoval, navíc oznámil zřízení vlastní bezpečnostní zóny v jižním Libanonu, jež zahrnuje stovky čtverečních mil libanonského území.
Libanonští představitelé požadují kompletní stažení izraelských vojsk, což je podle Íránu v souladu s podepsaným memorandem, které volá po trvalém ukončení války a zajištění územní celistvosti Libanonu. Americký prezident Donald Trump i viceprezident JD Vance vyjádřili frustraci nad tím, že izraelské vojenské akce v civilních oblastech přicházejí vždy v momentě, kdy je diplomatická dohoda na dosah.
Nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Mojtaba Chameneí memorandum schválil i přes výhrady a uvedl, že Donald Trump dohodu podepsal ze zoufalství, přičemž varoval, že nadcházející rozhovory nebudou snadné a Írán nepřijme přehnané americké požadavky. Součástí ujednání je kromě šedesátidenního okna pro jadernou dohodu také vytvoření fondu na obnovu Íránu ve výši 300 miliard dolarů a další finanční pobídky.
Spojené státy v návaznosti na to oficiálně ukončily námořní blokádu íránských přístavů, ačkoliv americké válečné lodě v oblasti zůstávají a provoz ve strategickém Hormuzském průlivu je zatím stále minimální. Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Ghalibaf v souvislosti s napjatou situací varoval před jakýmkoliv dalším porušením dohod s tím, že na případné pochybení druhé strany odpoví Teherán rozhodným způsobem.
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Zdroj: Libor Novák