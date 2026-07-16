Trumpova administrativa zveřejňování Epsteinových spisů totálně zvorala, přiznal Vance

Libor Novák

16. července 2026 10:46

J. D. Vance
J. D. Vance Foto: Facebook J. D. Vance

Americký viceprezident JD Vance otevřeně přiznal, že Trumpova administrativa naprosto nezvládla informační strategii a komunikaci týkající se zveřejnění spisů o případu finančníka Jeffreyho Epsteina.

Vládní tým podle něj výrazně přestřelil očekávání veřejnosti, což nakonec vedlo k velkému zklamání, když se ukázalo, že zveřejněné materiály nepřinášejí téměř žádné nové zásadní informace. Vance se k tomuto tématu vyjádřil v podcastu The Joe Rogan Experience, kde s plnou upřímností potvrdil, že Bílému domu tato záležitost vůbec nevyšla, nicméně odmítl, že by za tím stála snaha cokoli před veřejností skrývat.

Hlavní vinu za vyvolání přehnaného rozruchu připsal viceprezident tehdejší ministryni spravedlnosti Pam Bondiové. Podle jeho slov Bondiová ve svých veřejných vyjádřeních značně nadhodnotila rozsah i obsah materiálů, které měly úřady k dispozici. Ministryně budovala napětí již před únorovým zveřejněním v roce 2025, kdy v médiích tvrdila, že má dokumenty přímo na svém stole, a naznačovala brzké odhalení dalších velkých tajemství.

Celou situaci ještě více zkomplikoval tehdejší krok ministerstva spravedlnosti, které do Bílého domu pozvalo skupinu konzervativních influencerů. Těm byly rozdány speciální pořadače s výrazným označením první fáze spisů o Epsteinovi. Tento krok však následně sklidil obrovskou vlnu kritiky, protože materiály nakonec obsahovaly pouze minimum dosud nezveřejněných podrobností, což vyvolalo u řady stoupenců současné administrativy značnou nevoli.

Nespokojenost veřejnosti dále eskalovala o několik měsíců později, kdy ministerstvo spravedlnosti společně s Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) vydalo definitivní prohlášení k celému případu. Podle nich se nepodařilo najít žádné věrohodné důkazy o tom, že by Epstein vlastnil nějaký konkrétní seznam svých prominentních klientů. Úřady zároveň oznámily, že již žádné další dokumenty neposkytnou, což definitivně pohřbilo naděje na odhalení dalších jmen, neboť jedinou potrestanou osobou z Epsteinova okolí zůstala jeho společnice Ghislaine Maxwellová.

Vance v rozhovoru popsal, jak by podle jeho názoru měla administrativa v ideálním případě postupovat, kdyby mohl tehdejším představitelům poradit. Domnívá se, že nejlepším řešením by bylo okamžité a kompletní zveřejnění všech dostupných materiálů hned na samém začátku celého procesu. I když uznává, že prověření dokumentů a nutné začernění osobních údajů kvůli ochraně identit nezletilých obětí vyžaduje určitý čas, celý proces měl podle něj proběhnout v nejkratším možném termínu.

Během rozsáhlého rozhovoru se viceprezident pustil také do spekulací ohledně samotného pozadí Epsteinových aktivit a prohlásil, že finančník měl očividné vazby na nejvyšší patra amerických i izraelských zpravodajských služeb, přičemž zmínil CIA a Mossad. Pro toto závažné tvrzení však v pořadu nepředložil žádné konkrétní důkazy. Americké vyšetřovací orgány navíc ve svých oficiálních závěrech nikdy jakékoli napojení Epsteina na tajné služby nepotvrdily.

Epsteinova trestní minulost zahrnuje dlouhá léta obviňování ze sexuálního zneužívání a obchodu s nezletilými dívkami, z nichž některým bylo teprve čtrnáct let. Jeho definitivní konec přišel po zatčení v červenci 2019 na základě federálních obvinění v New Yorku, kde sice vinu odmítal, ale soudního procesu se již nedožil. Celé federální stíhání bylo formálně zastaveno v srpnu téhož roku poté, co Epstein spáchal ve své vazební cele sebevraždu.

V závěru této části podcastu Vance nečekaně stočil téma k mezinárodní politice a obvinil určité složky v rámci izraelské vlády, že se snaží prostřednictvím vlivových operací mařit americká vyjednávání s Íránem. Odkázal se při tom na informace časopisu Time, podle nichž byl bývalý šéf Trumpovy volební kampaně Brad Parscale štědře placen za to, aby pomáhal vést Izraelem podporovanou kampaň s cílem ovlivnit americké veřejné mínění proti dohodě o ukončení války, na což viceprezident reagoval velmi ostře.

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Zdroj: Libor Novák

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