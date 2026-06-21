Ve Švýcarsku dnes mají začít přímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem

Libor Novák

21. června 2026 8:27

J. D. Vance
J. D. Vance Foto: Facebook J. D. Vance

Ve Švýcarsku mají začít přímá jednání mezi Spojenými státy a Íránem, a to i přesto, že íránská armáda oznámila opětovné uzavření Hormuzského průlivu. Důvodem tohoto kroku mají být izraelské útoky na jižní Libanon. Americká armáda nicméně toto tvrzení zpochybnila a uvedla, že lodní doprava v oblasti nadále funguje. Podle Teheránu bylo uzavření průlivu reakcí na smrtící údery ze strany Izraele v Libanonu, což Írán považuje za porušení dohody o ukončení války, kterou dříve uzavřel s USA. Americký viceprezident JD Vance přistál ve Švýcarsku v neděli brzy ráno a začátek nového kola rozhovorů se očekává později během dne.

Íránská delegace, ve které je předseda parlamentu Mohammad Báger Ghalíbáf a ministr zahraničí Abbás Arákčí, dorazila na místo již v sobotu pozdě večer. K představitelům USA a Íránu se při jednáních připojí také pákistánský premiér Šáhbáz Šaríf a šéf pákistánských ozbrojených sil polní maršál Ásim Munír.

Pákistán v tomto konfliktu vystupuje jako prostředník a hostil již předchozí kolo americko-íránských vyjednávání. Pákistánské ministerstvo zahraničí před začátkem rozhovorů vydalo prohlášení, ve kterém vyjádřilo pokračující podporu naplňování dohod mezi oběma stranami. JD Vance před nástupem do letadla novinářům sdělil, že doufá v pokrok v jaderné otázce a v záležitosti příměří v Libanonu.

Při dotazu na střety mezi Izraelem a Hizballáhem a na izraelské letecké údery v jižním Libanonu viceprezident USA poznamenal, že situace se tam zlepšuje a dochází k mírnému zpomalení bojů. Dodal, že celou situaci bude nutné neustále řídit, aby byla zajištěna bezpečnost Izraele i Libanonu, což označil za hlavní cíl vedoucí k zabezpečení celého regionu.

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Bagháí naopak prohlásil, že jeho země bude požadovat, aby druhá strana splnila své závazky. Na začátku tohoto týdne přitom prezidenti USA a Íránu podepsali počáteční dohodu s okamžitou platností zaměřenou na ukončení války, včetně Libanonu, s tím, že během následujících 60 dnů budou následovat další rozhovory o konečné dohodě.

Celou situaci komplikují přetrvávající střety mezi Izraelem a Íránem podporovanými milicemi Hizballáhu, které sídlí na jižním předměstí libanonského hlavního města Bejrútu. Libanonské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v sobotu zahynulo po sérii izraelských náletů nejméně 47 lidí.

Izraelské obranné síly uvedly, že zasáhly 80 cílů spojených s Hizballáhem a zlikvidovaly desítky jeho členů. Izraelská armáda zároveň potvrdila, že v bojích padli také čtyři její vojáci. Přestože Izrael a Hizballáh pokračovali ve vzájemném ostřelování i po oznámení dohody mezi USA a Íránem, v pátek odpoledne bylo potvrzeno okamžité příměří mezi těmito dvěma stranami.

Izrael před uzavřením dohody prohlašoval, že nemá v úmyslu stáhnout své jednotky z Libanonu a trval na tom, že jeho konflikt s Hizballáhem je oddělený od války s Íránem. Hizballáh označil současné izraelské útoky za snahu sabotovat širší dohodu mezi USA a Íránem.

Vláda Spojených států kritizovala pokračující izraelské operace v Libanonu, který byl do války zatažen ve chvíli, kdy Hizballáh začal odpalovat rakety na Izrael jako odvetu za americko-izraelské údery, při nichž zahynul íránský nejvyšší vůdce. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví zemřelo od opětovného propuknutí konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem ze 2. března celkem 4 057 lidí.

Íránské Islámské revoluční gardy prohlásily, že izraelské údery porušily závazky o příměří, a proto byl Hormuzský průliv, který se otevřel po americko-íránské dohodě o ukončení války, znovu uzavřen. Íránská armáda obvinila USA z porušení dohody, protože podle ní nesplnily první bod memoranda o porozumění, který mluví o okamžitém a trvalém ukončení vojenských operací na všech frontách včetně Libanonu.

Mluvčí ústředního velení americké armády Centcom Tim Hawkins však po íránském prohlášení sdělil, že doprava průlivem stále proudí a americké síly situaci monitorují. Centcom uvedl, že v sobotu průlivem proplulo 55 obchodních lodí s více než 17 miliony barelů ropy pro globální trhy.

Sledovací data prověřovaná stanicí BBC naznačují, že v sobotu oblastí projelo minimálně pět tankerů, i když několik plavidel v této zóně prokazatelně provedlo obrat. Írán poprvé zablokoval Hormuzský průliv poté, co na něj USA a Izrael 28. února zaútočily, což otřáslo světovými energetickými trhy.

Tento průliv je dostatečně hluboký pro největší tankery na surovou ropu a využívají ho hlavní producenti ropy a zkapalněného zemního plynu na Blízkém východě i jejich zákazníci. Podle odhadů amerického Úřadu pro energetické informace prošlo průlivem v roce 2025 přibližně 20 milionů barelů ropy a ropných produktů denně, což představuje energetický obchod v hodnotě téměř 600 miliard dolarů ročně.

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