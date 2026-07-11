Írán má problém. Američané budou mít na jednáních jasné požadavky

Lucie Podzimková

11. července 2026 8:25

Írán, ilustrační fotografie.
Írán, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Američané a Íránci se v sobotu setkají na jednáních v Ománu. Washington bude požadovat, aby Teherán veřejně prohlásil, že Hormuzský průliv je otevřený. Íránci by také měli přislíbit, že nebudou útočit na komerční lodě. Informovala o tom BBC

Podle informací amerických médií přiznali Íránci v soukromých rozhovorech s poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa svou chybu ohledně posledních útoků na komerční lodě. Trump následně řekl, že obě strany konfliktu souhlasily s dalšími jednáními o mírovém řešení. 

Teherán měl Američanům sdělit, že skupina zastánců tvrdé linie se snaží podkopat jednání tím, že pálí na komerční lodě. "Vrátili se ke stolu a řekli: 'Pokazili jsme to. Udělali jsme chybu. Pojďme dál jednat,'" uvedl jeden z amerických představitelů, který je srozuměn s aktuální situací. 

Sám prezident Trump se nebude přímo účastnit sobotních jednání. Americkou delegaci budou tvořit viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio, zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Jared Kushner. 

Podle zjištění britské stanice BBC se situace, co se týká lodní dopravy, opět zkomplikovala. Lodí, které se snaží proplout Hormuzským průlivem, ubylo poté, co tři tankery čelily útoku v předchozím průběhu týdne. Jen 23 plavidel se vydalo do kritických míst během středy, zatímco před týdnem jich bylo dvojnásobně, konkrétně 47. 

I čísla z minulého týdne přitom výrazně zaostávala za těmi, která byla evidována před začátkem konfliktu mezi Washingtonem a Teheránem. Než boje započaly, proplulo denně průlivem téměř 140 lodí. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

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