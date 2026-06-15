ANO by vyhrálo volby. Motoristé balancují na hraně Sněmovny, ukázal průzkum

Motoristé balancují na hraně vstupu do Poslanecké sněmovny, zatímco ANO je nadále jasnou vůdčí silou české politiky. Potvrdil to průzkum agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Těsný je souboj dvou opozičních sil o druhé místo.
ANO vedené premiérem Andrejem Babišem by momentálně získalo podporu 31,5 procenta respondentů. Dvouciferného a na vlas stejného výsledku by dosáhla ještě dvě opoziční uskupení. Na 15,5 procentech se sešli občanští demokraté (ODS) a Starostové a nezávislí (STAN).
Čtvrté místo by obsadili Piráti, jimž by aktuálně dalo hlas 9,5 procenta oslovených. Šest a půl procenta dotázaných se hlásí ke koaliční SPD. Přímo na pětiprocentní hranici vstupu do Sněmovny balancují Motoristé.
Dalším subjektům už by se samostatně nepodařilo ve volbách uspět. Nejlépe si z nich stojí KDU-ČSL, jejíž nynější podpora činí rovná čtyři procenta. Dvě a půl procenta voličů by hlasovalo pro TOP 09, respektive hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
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Zdroj: Jan Hrabě