ANO by ovládlo volby, ODS se vrátila před STAN. Motoristé jsou na samé hraně

ANO by i v červnu suverénně vyhrálo sněmovní volby, vyplývá z nejnovějšího průzkumu agentury Median. Změnilo se obsazení druhého místa, na které se vrátila ODS. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo šest stran a hnutí.
ANO premiéra Andreje Babiše by volila více než třetina lidí, kteří by dorazili do volebních místností. Podpora vládního hnutí činí 34 procent. Další dvě uskupení by dosáhla dvouciferného výsledku. Občanští demokraté by oslovili 13 procent respondentů, o půl procenta méně mají Starostové a nezávislí.
Křesla v dolní komoře parlamentu by obsadili ještě zástupci trojice kandidujících subjektů. Nejlépe z nich jsou na tom Piráti, jimž vyjádřilo podporu sedm procent oslovených. O půl procenta nižší by byl volební zisk koaličního hnutí SPD. Na samé hraně úspěchu se drží Motoristé s pěti procenty.
"Ze stran, které tvořily koalici SPOLU, by se do sněmovny v červnu dostala pouze ODS (13 %), KDU-ČSL by získala 3,5 % a TOP 09 3 % hlasů," vypíchla agentura Median.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
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