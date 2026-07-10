ANO by ovládlo volby, ODS se vrátila před STAN. Motoristé jsou na samé hraně

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. července 2026 9:53

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Martin Huf / INCORP images

ANO by i v červnu suverénně vyhrálo sněmovní volby, vyplývá z nejnovějšího průzkumu agentury Median. Změnilo se obsazení druhého místa, na které se vrátila ODS. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo šest stran a hnutí. 

ANO premiéra Andreje Babiše by volila více než třetina lidí, kteří by dorazili do volebních místností. Podpora vládního hnutí činí 34 procent. Další dvě uskupení by dosáhla dvouciferného výsledku. Občanští demokraté by oslovili 13 procent respondentů, o půl procenta méně mají Starostové a nezávislí. 

Křesla v dolní komoře parlamentu by obsadili ještě zástupci trojice kandidujících subjektů. Nejlépe z nich jsou na tom Piráti, jimž vyjádřilo podporu sedm procent oslovených. O půl procenta nižší by byl volební zisk koaličního hnutí SPD. Na samé hraně úspěchu se drží Motoristé s pěti procenty.

"Ze stran, které tvořily koalici SPOLU, by se do sněmovny v červnu dostala pouze ODS (13 %),  KDU-ČSL by získala 3,5 % a TOP 09 3 % hlasů," vypíchla agentura Median. 

Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé. 

před 1 hodinou

Plníme, co jsme řekli, tvrdí Babiš po půl roce u moci

Související

Více souvisejících

volby průzkumy Poslanecká sněmovna

Aktuálně se děje

před 41 minutami

před 1 hodinou

Vláda ČR

Plníme, co jsme řekli, tvrdí Babiš po půl roce u moci

Babišova vláda je půl roku u moci. Premiér ve čtvrtek s ministry vyhodnocoval plnění programového prohlášení, což slíbil veřejnosti už před loňskými sněmovními volbami. Podle Babiše si zatím kabinet plní své úkoly. Za největší úspěch označil jednu z nejnižších inflací v Evropě. 

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 5 hodinami

včera

Marine Le Pen, předsedkyně Národní fronty (NF)

Le Penová odstartovala kampaň pro prezidentské volby

Lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová odstartovala svou kampaň pro prezidentské volby v západní Francii s jasnou strategií, jejímž ústředním prvkem je neustálá přítomnost jejího třicetiletého chráněnce Jordana Bardelly.

včera

Karolína Muchová

Sen se stal skutečností. Wimbledon uvidí v sobotu ryze české ženské finále mezi Muchovou a Noskovou

V dobrých tradicích je dobré pokračovat a proto i letos dal český tenis výrazně světu najevo, jak moc mu dobře v legendárním All England Clubu, kde se koná veleslavný tenisový travnatý turnaj Wimbledon. V novodobé historii stačí vzpomenout na Janu Novotnou, Tomáše Berdycha, Petru Kvitovou, Karolínu Plíškovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou. Přesně tato jména se objevila ve finále tohoto grandslamu, ne-li ho dokonce vyhrála, v případě Petry Kvitové dokonce dvakrát. Nyní v roce 2026 se k nim přidávají další dvě česká jména – Karolína Muchová a Linda Nosková. Právě tyto hráčky si v sobotu zahrají velké finále.

včera

včera

U.S. Air Force, ilustrační fotografie

Útok Spojených států mířil na jadernou elektrárnu, tvrdí Teherán

Americká a íránská strana se opět střetly v rámci vzájemného ostřelování, což vedlo k opětovnému nárůstu napětí na Blízkém východě. Podle informací íránského ministerstva zdravotnictví si útoky z úterý a středy vyžádaly čtrnáct lidských životů. Úterní události představovaly nejvážnější narušení vzájemné dohody od 17. června, kdy obě země podepsaly memorandum o porozumění. Vojenské akce pokračovaly také během středeční noci a další údery byly hlášeny i během čtvrtka.

včera

včera

Policie ČR, ilustrační fotografie.

Policie si rozpočtově polepší. Peníze půjdou na investice i platy

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) rozhodl o posílení rozpočtu Policie České republiky o téměř 544 milionů korun. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové rezervy Ministerstva vnitra a zamíří do oblastí, které mají přímý dopad na bezpečnost občanů, pracovní podmínky policistů i další rozvoj. Peníze půjdou zejména na nutné jednorázové investice a posílení platů policistů i občanských zaměstnanců. 

včera

včera

Petr Pavel

Pavel zveřejnil lékařskou zprávu. Má doporučenou dietu

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek zveřejnil aktuální lékařskou zprávu, podle které nemá žádné zdravotní potíže. Ošetřující lékař konstatoval, že Pavel je zdravotně plně způsobilý k vykonávání jedné z nejvyšších politických funkcí v zemi. 

včera

včera

včera

Aktualizováno včera

Bonnie Tyler

Zemřela legendární zpěvačka Bonnie Tyler

Světovou popmusic zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 75 let zemřela legendární velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Naposledy vydechla v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizována kvůli zdravotním problémům, s nimiž se potýkala v závěru života. 

včera

Andy Burnham

V Británii fakticky začal výběr nového premiéra. Favorit je jasný

Ve Velké Británii právě dnes fakticky začíná výběr příštího ministerského předsedy, jenž nahradí současného premiéra Keira Starmera, jenž v červnu oznámil rezignaci. Labouristé ve čtvrtek odstartovali nominační proces pro volbu nového stranického lídra, informovala BBC. Favorit je jasný. 

včera

Velký požár ve Zlíně. Hoří v areálu Svitu, platí třetí stupeň poplachu

Hasiči od čtvrtečního dopoledne zasahují u požáru výškové budovy ve Zlíně. Hoří jedna z budov v bývalém areálu Svitu, vyhlášen byl třetí stupeň poplachu. Podle záchranných složek se očekávají značné materiální škody. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy