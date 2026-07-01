ANO by vyhrálo, ale přišlo by o Motoristy, ukázal květnový průzkum

Více než třetina voličů by v květnu dala hlas vládnímu hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Median. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo jen pět stran či hnutí, přičemž by neuspěli koaliční Motoristé.
ANO je s deklarovanou podporou 35,5 procenta jedním z trojice subjektů, které by dosáhly dvouciferného výsledku. Na druhém místě by v květnu skončili Starostové a nezávislí, jimž by dalo hlas 14,5 procenta dotázaných. Rovných 12 procent by činil zisk ODS, tedy další nynější opoziční strany.
Do Sněmovny by se dostali také Piráti, jimž vyjádřilo podporu 8,5 procenta respondentů. O dvě procenta lidí méně by pak oslovilo hnutí SPD vedené předsedou dolní parlamentní komory Tomiem Okamurou.
Ze stran, které v loňských tvořily koalici SPOLU, by se do Sněmovny samostatně dostala pouze ODS. TOP 09 by získala 3 % a KDU-ČSL 2,5 % hlasů. Neuspěli by ani vládní Motoristé, jejichž podpora klesla na 3,5 procenta. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby by obdrželo 4,5 procenta.
"Ochota zúčastnit se voleb je aktuálně přibližně o 11 procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025," zmínil Median.
Říjnové sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
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Zdroj: Libor Novák