Brazílie vstoupila do MS nemastně neslaně. Katar získal historický bod, slaví Skotsko a Austrálie

David Holub

14. června 2026 17:32

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Na její start na letošním fotbalovém světovém šampionátu se fanoušci těšili s velkým očekáváním. Není divu, vždyť Brazílie je dlouhodobý fotbalový pojem a jedná se pokaždé o velkého favorita světových šampionátů. Vždyť jde o národní tým s historicky nejvyšším počtem triumfů. Proto tak musel být nakonec výkon svěřenců věhlasného italského kouče Carla Ancelottiho pro mnohé zklamáním. V úvodním zápase s Marokem totiž nejprve vedli Afričané, aby pak přeci jen díky Viníciusovi Júniorovi Brazilci vyrovnali. Na víc než na bod ale jejich výkon nestačil. Bod byl naopak zlatý pro fotbalisty Kataru, kteří využili upadající výkon Švýcarska a v samotném závěru získali gólem na 1:1 historicky první bod na MS. Premiérovou výhru na MS si pak připsali Skotové, kteří zdolali ve svém utkání Haiti. Australané si poradili s Tureckem 2:0.

Zatímco na MS před dlouhými 28 lety fotbaloví velikáni z Brazílie nad Marokem vyhráli celkem s přehledem 3:0, nyní poznali, jak se za tu dobu fotbalový svět vyrovnal. Když k tomu přidáme očividnou nervozitu na brazilské straně, vyjde nám jedno z prvních překvapení turnaje. Brazilci skutečně nevstoupili jistou nohou do tohoto zápasu s Marokem a tak stadion v New Jersey, kde bude celý šampionát 19. července vrcholit finálovým zápasem, viděl šok v podobě otevíracího marockého gólu ve 21. minutě. Tehdy Díaz narýsoval dokonalý míč mezi dvěma obránci, jenž našel naprosto přesně Saibárího, kterému už stačilo přelobovat vyběhnuvšího gólmana Alissona, 1:0 pro Maroko.

Pokud snad někdo čekal, že by brazilští fotbalisté, kterým nemohl pomoct zraněný Neymar, zlepšili svůj výkon, opak byl pravdou. Nadále to byli totiž Afričané, kteří měli častěji míč u nohou. Jenže Brazílie ukázala svou efektivitu a když už se konečně ve 32. minutě do nějaké větší příležitosti dostala, bylo z toho tvrdé nekompromisní zakončení od Viníciuse Júniora, proti kterému brankář Bounou neměl šanci, 1:1. Těžké to měl marocký gólman v závěru poločasu i proti Paquetovi, ale tehdy proti jeho zakončení ze vzduchu odolal.

Úvodní dějství tohoto mače nejspíš bavilo ze všeho nejvíc z toho, co se dosud na letošním MS odehrálo. Namlsaní fanoušci se těšili, že podobný hurá fotbal bude k vidění i po obrátce, ale bylo znát, že na obou stranách takovýto styl stál hodně sil. A tak to postupem času vypadalo na to, že obě mužstva jsou spokojeni s bodem. Na remíze nezměnilo nic ani závěrečné desetiminutové nastavení, během něhož se Maročané dostali do šance, když Ajnávího střelu nejprve vyrazil Alisson, aby pak měl co dělat s následnou Amaimúního dorážkou.

Skotové udolali Haiti 1:0 a slaví své premiérové vítězství na MS

Ostrovní celek už od začátku zápasu s Haiti chtěl ukázat, kdo je v něm favoritem a tak si svoji první příležitost vypracovali po sedmnácti minutách hry. McTominay však tehdy ale zamířil kulatý nesmysl přímo do tyče. Jedenáct minut na to pro změnu při další skotské šanci haitský brankář Plecide vyrážel centrovaný balón ovšem tak nešťastně, že se dostal k McGinnovi a ten tak i díky přispění bránícího Bellegarda otevřřel gólový účet tohoto utkání, 1:0 pro Skotsko.

Zajímavostí je, že haitský celek, který je druhým nejslabším týmem z účastnických zemí tohoto šampionátu podle žebříčku FIFA, hrál alespoň podle celkových statistik se Skotskem vyrovnaný duel. Prohrával snad jen v držení míče. Protože se v první půli neprosadili ve svých možnostech ani Isidor, ani Pierrot a protože se pak ve druhé půli Skotové do žádné další šance nedostali, skóre 1:0 pro ně naštěstí vydrželo až do konce. Haiťané, kteří jsou na MS poprvé od oku 1974, ani tentokrát na své první body nedosáhli. 

Katar se taktéž postaral o překvapení

Nejen Brazílie v zápase s Marokem, ale i Katar se ve svém utkání v rámci skupiny B postaral o jedno z překvapeních tohoto turnaje. Zatímco v předešlém odstavci jsme psali o tom, že Haiti na svůj první bod z MS stále čeká, Katar se ho v sobotu dočkal. Duel s favorizovaným Švýcarskem však ale pro něj nezačal nejlépe, neboť v 17. minutě prohrával gólem z penalty. Ta byla nařízena po faulu brankáře Nadáa na Freulera. Následný pokutový kop pak s přehledem proměnil Embolo, 1:0 pro Švýcarsko. I když i pak se Švýcařai dostávali do slibných příležitostí, do konce první půle se jim zvýšit vedení nepovedlo.

Ve druhé půli jako by se Švýcaři přizpůsobili výkonu Katařanů a postupem času se spoléhali čím dál více na to, že to nějak ukopou. A tak musel přijít zákonitě trest. Ve čtvrté minutě nastavení totiž přišel Ahmadův centr, do kterého se položil Chúchí a ten přesnou hlavičkou zmrazil švýcarské fanoušky, 1:1. Katarská radost tak mohl po závěrečném hvizdu propuknout naplno.

Turci se představili na MS poprvé po 24 letech. Návrat jim ale zhořkl

Duel skupiny D mezi Austrálií a Tureckem začal nejprve opatrně. Jako první to zkoušeli navrátilci na MS z Turecka, ale ani jeden z jeho dvou pokusů tehdy nenašel potřebný cíl. Australané pro změnu chtěli hrozit především ze standardek, ale turecká obrana byla tehdy pozorná. Ve 27. minutě pak chtěl opatrnost rozčísnout tvrdou střelou Güler, místo toho, aby se ale Turci radovali z gólu, přišel rázem rychlý protiútok, na jehož konci Irankunda využil nepřipravené turecké defenzivy a nakonec tak překonal brankáře Cakira, 1:0 pro Austrálii. Teprve devatenáctiletý útočník se mimochodem stal nejmladším úspěšným kanonýrem v historii fotbalových MS.

Pro Turky to byl budíček a snažili se čím dál více o útočení a rozhodně nebyli daleko od vyrovnání. Bardakci však ale trefil pouze tyč. Duel se tím rozhýbal, protože Australané zase pro změnu odpovídala brejky, ani Irankunda, ani Bos ale ve svým možnostech úspěšní nebyli.

Po pauze Turci nadále zvyšovali své útočné obrátky, přičemž hodně vidět byl nově příchozí hráč Yildiz. Tým z Oceánie měl ale stále oči na stopkách, pozorně bránil a když to šlo, vrhl se do protiútoků. Po jednom z nich mohl druhý gól Australanů vstřelit Souttar. Na druhé straně byl hlavní hvězdou Güller, který nejprve v 57. minutě tvrdě vypálil z přímého kopu, v 66. minutě si pak připsal zakončení i ze hry. Ani závěrečný turecký nápor neskončil kýženým gólem a když navíc z dalšího brejku z 20 metrů úspěšně vypálil Metcalfe, jenž tak zvýšil na konečných 2:0, turecké naděje tím definitivně zhasly.   

Konečné výsledky zápasů mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku (13.6. – 14.6.2026):

Skupina B:

Katar – Švýcarsko 1:1 (0:1)

Branky: 90.+4 Chúchí – 17. Embolo z pen. Rozhodčí: Martínez – López, Ramírez (všichni Hond.) – Pachexo (video, Mex.). ŽK: Abú Nadá, Džábir – Zakaria. Diváci: 67 966

Katar: Abú Nadá – Aláví (60. Fasí), Miguel, Chúchí, Ahmad – Džábir (60. Búdiaf), Madibú (79. Manáí), Laye – Edmilson Junior (89. Hajdus), Abdur Razak (60. Alaaldín), Afif. Trenér: Lopetegui

Švýcarsko: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez (89. Muheim) – Aebischer (65. Rieder), Xhaka, Freuler (89. Jashari) – Ndoye (65. Manzambi), Embolo, Vargas (79. Amdouni). Trenér: Yakin

Skupina C:

Brazílie – Maroko 1:1 (1:1)

Branky: 32. Vinícius Júnior – 21. Saibárí. Rozhodčí: Vinčič – Klančnik, Kovačič (všichni Slovin.) – Dankert (video, Něm.). ŽK: Casemiro, Ibaňez (oba Brazílie). Diváci: 80 663

Brazílie: Alisson – Ibaňez (46. Danilo), Marquinhos, Magalhaes, Santos – Casemiro (46. Fabinho), Guimaraes (80. Santos) – Raphinha, Paquetá (62. Cunha), Vinícius Júnior – Thiago (62. Henrique). Trenér: Ancelotti

Maroko: Bunú – Hakimi, Diop, Riád, Mazraoui (80. Salá-Addín) – Búaddí, Ajnáví – Díaz (65. Talbí), Únáhí (65. Múrabat), Channús (80. Amaimúní) – Saibárí (89. Rahimí). Trenér: Vahbí

Haiti – Skotsko 0:1 (0:1)

Branka: 28. McGinn. Rozhodčí: Gorbál – Gurárí, Zerhúní (všichni Alž.) – Dhafer (S.Arábie). ŽK: Bellegarde – Hickey, Curtis, McLean. Diváci: 64 146

Haiti: Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson (61. Casimir), Jacques, Bellegarde, Providence (85. Fortuné) – Pierrot, Isidor (76. Joseph) Trenér: Migné

Skotsko: Gunn – Hickey (75. Patterson), Hendry, Hanley, Robertson – Gannon-Doak (75. Christie), McTominay, Ferguson, McGinn (83. Curtis) – Shankland (82.McLean), Adams (75. Dykes). Trenér: Clarke

Skupina D:

Austrálie – Turecko 2:0 (1:0)

Branky: 27. Irankunda, 75. Metcalfe. Rozhodčí: Valenzuela – Urrego, Moreno (všichni Ven.) – Guzmánová (video, Nik.). ŽK: Akgün (Tur.). Diváci: 52 497

Austrálie: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano (75. Geria), O'Neill, Okon-Engstler (84. Irvine), Bos (84. Behic) – Irankunda (61. Velupillay), Metcalfe – M. Touré (74. Yengi). Trenér: Popovic

Turecko: Cakir – Celik (81. Müldür), Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek (81. Özcan) – Güler, Kökcü (62. Akgün), Yilmaz (46. Yildiz) – Aktürkoglu (85. Gül). Trenér: Montella

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