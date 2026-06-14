Další vražda v Praze. Cizinec při konfliktu vytáhl nůž, napadený zemřel

Pražští kriminalisté se během víkendu začali zabývat dalším násilným trestným činem. V noci na neděli došlo ke konfliktu dvou cizinců v Trojické ulici, kdy jeden vytáhl nůž a druhého muže bodl. Napadený zranění podlehl. Případ je tak prověřován pro podezření z vraždy.
Na případ upozornil web novinky.cz. Policie potvrdila, že ve zmíněné ulici zasahovalo po jedné hodině ráno kvůli konfliktu dvou mužů. "Jeden proti druhému použil nůž a tomu druhému způsobil zranění neslučitelná se životem," řekl mluvčí pražské policie Jan Rybanský. "Policisté útočníka na místě zadrželi a v tuto chvíli je podezřelý ze spáchání trestného činu vražda," dodal.
Na místě poskytovali pomoc záchranáři, kteří napadeného přes půl hodiny resuscitovali. "Záchranáři zajistili dýchací cesty, zastavovali krvácení, zajistili žilní vstup, podávali léky. Přes veškerou jejich snahu muž na místě podlehl," uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová.
Pro pražskou policii jde o druhou vraždu v tomto týdnu. Už od pátku vyšetřují kriminalisté násilný čin v Machkově ulici na Chodově, kde měl podle dostupných informací muž usmrtit svého otce a následně se sám udat. Strážci zákona potvrdili zadržení muže podezřelého ze spáchání vraždy.
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Zdroj: Jan Hrabě