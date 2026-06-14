Írán stále budí nejistotu. Teherán naznačil, jak to má s podpisem dohody

Írán zpochybnil nedělní termín podpisu mírové dohody s USA, o kterém informoval americký prezident Donald Trump. Upozornila na to britská stanice BBC. Podle Teheránu je nutné přesné datum podpisu memoranda teprve stanovit.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí naznačil, že k podpisu dohody dnes spíše nedojde. "Budeme si muset počkat a uvidíme, jaké bude přesné datum podepsání memoranda o porozumění, ale nebude to zítra," uvedl zástupce diplomacie ještě předtím, než americký prezident zveřejnil svůj příspěvek na sociální síti.
Trump nejprve zmínil, že předchozí Obamova dohoda vedla k tomu, že Írán už před šesti lety mohl mít jadernou zbraň. "Moje dohoda s Íránem je pravý opak. Zeď, která brání jaderné zbrani. Popravdě už jadernou zbraň nechtějí, ani ji mít nebudou," napsal politik na síti Truth Soical.
Podle Trumpa má být dohoda podepsána dnes, ihned po podpisu se bez jakýchkoliv omezení otevře Hormuzský průliv. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
"Naše vztahy s Íránem jsou úplně jiné a lepší, než je měly předchozí administrativy. V pravý čas, až bude klid, se tam vydáme a získáme jaderný prach, který je pohřbený hluboko pod horami díky našim krásným bombardérům B-2 a jejich skvělým pilotům," pokračoval americký prezident.
Trump prohlásil, že se těší na další spolupráci s Íránem a zeměmi Blízkého východu. "Snad poběží tento proces rychle, jednoduše a bez problémů. Pokud ne, máme připravenou ultimátní alternativu, kterou snad nebudeme muset znovu použít," dodal.
Američtí představitelé před víkendem uvedli, že dohoda počítá s opětovným otevřením Hormuzského průlivu i okamžitým ukončením americké blokády. Po podpisu má následovat šedesátidenní epizoda, kdy se bude jednat o íránském jaderném programu. Podle dostupných informací se zatím nepočítá s uvolněním zmrazených íránských aktiv. Po fázích má ovšem dojít k reintegraci Íránu do světové ekonomiky. Teherán by měl také přestat podporovat proxy skupiny v regionu Blízkého východu, například Hizballáh nebo Hamás.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době sice platí příměří, přesto docházelo i ke vzájemným útokům.
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Dohoda by otevřela Hormuzský průliv, přiznal Teherán. Rozhodnutí ale nepadlo
Mírová dohoda, která by ukončila boje v Íránu, je blízko a počítá s opětovným otevřením Hormuzského průlivu, potvrdil jeden z íránských představitelů. Informovala o tom BBC. V Teheránu ale stále nepanuje shoda na tom, zda dohodu přijmout.
Zdroj: Lucie Podzimková