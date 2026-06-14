Britové zadrželi loď z ruské stínové flotily, oznámil Starmer

Lucie Podzimková

14. června 2026 11:31

Keir Starmer (labouristi)
Keir Starmer (labouristi) Foto: president.gov.ua

Britské vojenské jednotky v Lamanšském průlivu zachytily a zadržely tanker, u kterého panuje přesvědčení, že je součástí ruské stínové flotily. Operace proběhla v neděli brzy ráno, následovat má další vyšetřování. 

O operaci informoval britský premiér Keir Starmer. "V dnešních časných ranních hodinách jsem nařídil našim ozbrojeným silám, aby zadržely tankovou loď stínové flotily, která se pokoušela projít Lamanšským průlivem," napsal labouristický politik na sociální síti X. 

"Tato úspěšná operace je dalším úderem pro Rusko a připomíná těm, kteří pohánějí Putinovu válku na Ukrajině, že jim nedovolíme se schovávat," dodal ministerský předseda a poděkoval všem zúčastněným složkám. 

Podle informací britské veřejnoprávní stanice BBC trvala operace šest hodin a provedli ji námořní Commandos a speciálně vycvičení příslušníci National Crime Agency, kteří za podpory letectva vstoupili na palubu tankeru. 

Loď nazvaná Smyrtos bude držena na jižním pobřeží Anglie, zatímco bude probíhat vyšetřování jejího případu, uvedlo britské ministerstvo obrany. Tanker se podle webu MarineTraffic oficiálně plaví pod kamerunskou vlajkou. 

Rusko operuje se svou stínovou flotilou tankerů s podivnou vlastnickou strukturou a obchází tak mezinárodní sankce ohledně dodávek ropy. Flotila podle dostupných informací čítá přes 700 plavidel, které dopravují do světa až 75 procent ruské ropy. 

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