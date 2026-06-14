Britské vojenské jednotky v Lamanšském průlivu zachytily a zadržely tanker, u kterého panuje přesvědčení, že je součástí ruské stínové flotily. Operace proběhla v neděli brzy ráno, následovat má další vyšetřování.
O operaci informoval britský premiér Keir Starmer. "V dnešních časných ranních hodinách jsem nařídil našim ozbrojeným silám, aby zadržely tankovou loď stínové flotily, která se pokoušela projít Lamanšským průlivem," napsal labouristický politik na sociální síti X.
"Tato úspěšná operace je dalším úderem pro Rusko a připomíná těm, kteří pohánějí Putinovu válku na Ukrajině, že jim nedovolíme se schovávat," dodal ministerský předseda a poděkoval všem zúčastněným složkám.
Podle informací britské veřejnoprávní stanice BBC trvala operace šest hodin a provedli ji námořní Commandos a speciálně vycvičení příslušníci National Crime Agency, kteří za podpory letectva vstoupili na palubu tankeru.
Loď nazvaná Smyrtos bude držena na jižním pobřeží Anglie, zatímco bude probíhat vyšetřování jejího případu, uvedlo britské ministerstvo obrany. Tanker se podle webu MarineTraffic oficiálně plaví pod kamerunskou vlajkou.
Rusko operuje se svou stínovou flotilou tankerů s podivnou vlastnickou strukturou a obchází tak mezinárodní sankce ohledně dodávek ropy. Flotila podle dostupných informací čítá přes 700 plavidel, které dopravují do světa až 75 procent ruské ropy.
Související
Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu
Rusům se v Černém moři rozlomil tanker. Putin nechal zřídit vyšetřovací skupinu
tankery , Armáda U.K. , Keir Starmer (labouristi) , Rusko
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Trumpovo jméno je pryč z Kennedyho centra. Bílý dům vzdoroval do poslední chvíle
před 1 hodinou
ANO by jasně vyhrálo volby, Starostové se v opozičním souboji drží před ODS
před 2 hodinami
Britové zadrželi loď z ruské stínové flotily, oznámil Starmer
před 3 hodinami
Rychleji než dřív. České dráhy od neděle opět jezdí přímo do Hamburku
před 4 hodinami
Írán stále budí nejistotu. Teherán naznačil, jak to má s podpisem dohody
před 4 hodinami
Ebola se nadále šíří v Kongu. Úřady potvrdily nové případy i další úmrtí
před 5 hodinami
Mírovou dohodu s Íránem podepíšeme dnes, oznámil Trump
před 7 hodinami
Počasí bude příští týden tropické, potvrdili meteorologové
včera
Epsteinova oběť ve výpovědi zmínila Andrewa. Dostal ji do královského paláce
včera
Prodejny Penny ve čtvrtek zavřou dříve. Má to zajímavý důvod
včera
Norská princezna se zřejmě nevyhne transplantaci, naznačil to manžel
včera
ODS uspořádala ideovou konferenci. Bouřlivě se řešila otázka přijetí eura
včera
Mírová dohoda mezi USA a Íránem nikdy nebyla tak blízko, tvrdí Šaríf
včera
Stovkám tisíc řidičáků letos vyprší platnost. Výměna je oproti minulosti jednodušší
včera
Moravec trvá na neplatnosti doložky. ČT tvrdí, že uplatňuje sankce
včera
Britové při Trooping the Colour oslavili narozeniny krále. Letos mu bude 78 let
včera
Pavel toho vyjedná více než vy, udeřil Rakušan v diskuzi s Macinkou
včera
Policie obvinila strojvedoucího, který řídil opilý. Nadýchal přes dvě promile
včera
Čech už má výhru v Eurojackpotu na svém kontě. Daň putuje do státní kasy
včera
Trumpa k odvolání útoků na Írán přesvědčili lídři zemí Perského zálivu
Americký prezident Donald Trump v týdnu hrozil dalšími masivními útoky na Írán, které zdánlivě na poslední chvíli odvolal, aby oznámil, že se blíží podpis mírové dohody. K obratu měli zásadně přispět představitelé zemí Perského zálivu, zjistil web Politico.
Zdroj: Lucie Podzimková