Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu

Jan Hrabě

21. března 2026 9:54

Foto: Pixabay

Česko je mezi zeměmi, které chtějí zajišťovat bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu, jímž proudí do světa cenná ropa. Vyplývá to z informací zahraničních médií. Washington ostatně naznačil, že o zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu by se měly starat státy, které ho využívají. 

Jižní Korea se nejnověji připojila k prohlášení zemí, které vyjádřily ochotu přispět k zajištění bezpečného lodního provozu v Hormuzském průlivu. Informovala o tom britská veřejnoprávní stanice BBC. V tuto chvíli však není jasné, jak přesně chtějí signatáři pomoci.

Podle BBC se k zemím připojilo i Česko. Prohlášení původně podepsali představitelé Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Japonsko. Kromě Česka se k iniciativě hlásí také Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Dánsko, Lotyšsko, Slovinsko, Estonsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Rumunsko, Bahrajn a Litva.  

Americký prezident Donald Trump se v pátek na sociální síti Truth Social pustil do spojenců z NATO, když prohlásil, že aliance je bez Spojených států amerických papírovým tygrem. "Nechtějí se připojit k boji a zastavit jaderně vyzbrojený Írán," poznamenal. 

"Když je teď válka vojensky vyhraná a hrozí jim už jen velmi malé nebezpečí, stěžují si na vysoké ceny ropy, ale nechtějí pomoci s otevřením Hormuzského průlivu. Jednoduchý vojenský manévr, to je jediný důvod pro vysoké ceny ropy. Bylo by to pro ně jednoduché, riziko je malé. Jsou to zbabělci a my si to budeme pamatovat," pokračoval šéf Bílého domu. 

Trump pak v dalším příspěvku naznačil, že průliv by měly chránit země, které ho využívají. "Spojené státy to nejsou," podotkl. "Pokud budeme požádáni, pomůže těmto zemím, ale nemělo by to být nutné, jakmile bude íránská hrozba odvrácena. Bude to pro ně jednoduchá vojenská operace," dodal. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Pravda o íránské odvetě. Američané utrpěli škody za stamiliony dolarů

Jak se zbavit závislosti na Hormuzském průlivu? Netanjahu navrhuje vybudování potrubí přes Arabský poloostrov

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve svém projevu k národu i mezinárodnímu společenství zdůraznil, že probíhající válka s Íránem bude trvat tak dlouho, „dokud to bude nutné“. Ve spolupráci se Spojenými státy se Izrael podle jeho slov soustředí na tři klíčové cíle: úplnou likvidaci íránského jaderného programu, zničení arzenálu balistických raket dříve, než je Írán stihne ukrýt hluboko pod zem, kde by byly imunní vůči leteckým úderům, a vytvoření podmínek pro to, aby íránský lid mohl získat zpět svou svobodu. 
USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem

Světové trhy s energiemi zažívají dramatický otřes. Ceny ropy ve středu prudce vzrostly a překonaly hranici 108 dolarů za barel. Hlavním impulsem pro tento skok byly zprávy o prvních přímých útocích na íránská těžební a zpracovatelská zařízení, včetně největšího naleziště zemního plynu na světě. Podle dostupných informací stojí za těmito údery koordinovaná operace Spojených států a Izraele.

Policie prozradila novinky z vyšetřování požáru v Pardubicích

Na místě pátečního požáru v Pardubicích pokračuje policejní vyšetřování. Práci již dokončili pyrotechnici, které vystřídali kriminalisté. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. V pátek se dokonce sešla Bezpečnostní rada státu. 

Norská princezna zápasí s vážnou nemocí. Čeká ji transplantace

Jedna z evropských královských rodin se obává o svou prominentní členku. Zdravotní stav norské korunní princezny Mette-Marit, která se dlouhodobě potýká s chronickou plicní fibrózou, se znovu zhoršil. Informoval o tom web Topky.sk, který se odvolává na zahraniční zpravodajské agentury. 

Babiš vyzval zbrojařské firmy k maximálnímu zabezpečení areálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) v souvislosti s vyšetřováním pátečního požáru v Pardubicích vyzval zbrojařské firmy, aby své areály co možná nejlépe zabezpečily. V případu panuje podezření ze spáchání teroristického útoku. Stupeň ohrožení terorismem se pro tuto chvíli nemění a zůstává na druhém ze čtyř. 

Nový vzkaz mladého Chameneího. Otce označil za mučedníka

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí se znovu ozval. U příležitosti oslav perského nového roku zveřejnil obsáhlý vzkaz, který odvysílala státní televize. Vrací se v něm k úmrtí svého otce. Zároveň tvrdí, že Írán neútočil na Turecko a Omán. 

Zemřel legendární akční herec Chuck Norris

Z USA dorazila zpráva, které se nechce moc věřit. Ve věku 86 let zemřel legendární akční herec Chuck Norris. O úmrtí informovala jeho rodina. Norrise, který v březnu oslavil 86. narozeniny, dobře znali i čeští televizní diváci. 

Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO

Americký prezident Donald Trump se opět pustil do členských zemí NATO kvůli jejich neochotě pomoci se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Trump obvinil spojence ze zbabělosti. Podle jeho slov se nechtějí zapojit ani v okamžiku, kdy je válka na Blízkém východě v podstatě vyhraná. 

Dubnové počasí. Teploty budou stoupat, naznačuje předpověď

Nacházíme se sice teprve za polovinou března, ale meteorologové už nyní tuší, jak v Česku bude během první poloviny dubna. Existuje přitom minimálně jeden důvod, proč je předpověď na toto období mimořádně žádaná. 

