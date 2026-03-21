Česko je mezi zeměmi, které chtějí chránit lodě v Hormuzském průlivu

Česko je mezi zeměmi, které chtějí zajišťovat bezpečnost tankerů v Hormuzském průlivu, jímž proudí do světa cenná ropa. Vyplývá to z informací zahraničních médií. Washington ostatně naznačil, že o zajištění bezpečného lodního provozu v průlivu by se měly starat státy, které ho využívají.
Jižní Korea se nejnověji připojila k prohlášení zemí, které vyjádřily ochotu přispět k zajištění bezpečného lodního provozu v Hormuzském průlivu. Informovala o tom britská veřejnoprávní stanice BBC. V tuto chvíli však není jasné, jak přesně chtějí signatáři pomoci.
Podle BBC se k zemím připojilo i Česko. Prohlášení původně podepsali představitelé Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska a Japonsko. Kromě Česka se k iniciativě hlásí také Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Dánsko, Lotyšsko, Slovinsko, Estonsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Rumunsko, Bahrajn a Litva.
Americký prezident Donald Trump se v pátek na sociální síti Truth Social pustil do spojenců z NATO, když prohlásil, že aliance je bez Spojených států amerických papírovým tygrem. "Nechtějí se připojit k boji a zastavit jaderně vyzbrojený Írán," poznamenal.
"Když je teď válka vojensky vyhraná a hrozí jim už jen velmi malé nebezpečí, stěžují si na vysoké ceny ropy, ale nechtějí pomoci s otevřením Hormuzského průlivu. Jednoduchý vojenský manévr, to je jediný důvod pro vysoké ceny ropy. Bylo by to pro ně jednoduché, riziko je malé. Jsou to zbabělci a my si to budeme pamatovat," pokračoval šéf Bílého domu.
Trump pak v dalším příspěvku naznačil, že průliv by měly chránit země, které ho využívají. "Spojené státy to nejsou," podotkl. "Pokud budeme požádáni, pomůže těmto zemím, ale nemělo by to být nutné, jakmile bude íránská hrozba odvrácena. Bude to pro ně jednoduchá vojenská operace," dodal.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Zdroj: Jan Hrabě