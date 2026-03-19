Po nadcházejícím víkendu bude následovat poslední ryze březnový týden. Začne poměrně teplým dnem, následně se ale počasí pokazí. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ze zatím dostupné předpovědi vyplývá, že pondělí by mělo být nejteplejším dnem příštího týdne. Odpolední maxima totiž vyšplhají až na 15 °C. V úterý ještě může být na jihovýchodě až 13 °C. Jinde už se ale nejvyšší teploty sotva dostanou přes 10 stupňů. Postupem času má také přibývat přeháněk, které mohou od středních poloh být smíšené nebo dokonce sněhové.
Předpověď na pondělí:
Polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zmenšené oblačnosti až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C. Slabý, během dne přechodně mírný jižní vítr 2 až 6 m/s.
Výhled pro ČR od úterý do čtvrtka:
Převážně oblačno, od severozápadu postupně na většině území přeháňky, od středních poloh smíšené nebo sněhové. V závěru období ubývání srážek. Nejnižší noční teploty v úterý 5 až 0 °C, v dalších dnech +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 6 až 11 °C, v úterý na jihovýchodě až 13 °C.
Související
Počasí do konce týdne: Dnes bude nejtepleji, pak se začne ochlazovat
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové tuší, jak bude o Velikonocích
před 8 minutami
Trump svalil vinu na Izrael. Američané prý o útoku na ropné pole nevěděli
před 1 hodinou
Počasí v příštím týdnu ovlivní změna. Nastane po pondělku
včera
Sbormistr narazil u soudu. Předběžné opatření komplikuje televizní vysílání
včera
Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL
včera
Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva
včera
Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno
včera
Pravda o útocích na ropná pole. Američané se distancují, ozvali se také Izraelci
včera
Bod obratu. Útoky na plynová pole a rafinérie jsou podle expertů zásadním zlomem ve válce s Íránem
včera
USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem
včera
Zákazníci jsou stále agresivnější. Známý obchodní řetězec chystá nová opatření
včera
Ve švýcarském lyžařském středisku se zřítila kabina lanovky. Děsivý pád zachytila kamera
včera
Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident
včera
Naděje na ukončení sporu s Orbánem? EU a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce ropovodu Družba
včera
Teherán pohřbívá Larídžáního a Solejmáního. Írán vyslal vlnu raket a dronů na Izrael
včera
Izraelci tvrdí, že zabili dalšího představitele Íránu. Po smrti má být ministr tajných služeb Esmáíl Chatíb
včera
OSN: V roce 2024 zemřelo po celém světě 5 milionů dětí. Většině úmrtí se dalo zabránit
včera
Nejdražší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford kvůli požáru odplouvá od Íránu
včera
Americký soud nařídil obnovení vysílání Hlasu Ameriky
včera
Citelná rána v nejkritičtějším momentu moderních dějin. Co pro Írán znamená smrt Larídžáního?
včera
Neponižujte se, vzkazují britští politici králi Karlovi. Nechtějí, aby letěl za Trumpem do USA
Britský premiér Keir Starmer vsadil ve vztahu k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi na strategii lichotek a zdůrazňování významu britské monarchie. Během únorového setkání v Oválné pracovně nešetřil superlativy, když Trumpovi předával pozvání krále Karla III. na historicky bezprecedentní druhou státní návštěvu Británie. Londýn si od tohoto přístupu sliboval konkrétní výhody, jako jsou nižší cla nebo pokračující podpora Ukrajiny.
Zdroj: Libor Novák