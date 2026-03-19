Bude to nejlepší. Babiš vysvětlil, proč nechce Pavla na summitu NATO

Prezident Petr Pavel zřejmě nebude reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Turecku. Premiér Andrej Babiš (ANO) se na důležité alianční jednaní chystá s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), řekl to České televizi.
"Myslím si, že bude nejlepší, když tam půjdu s Macinkou, protože to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás teda kvůli tomu kritizuje," řekl Babiš pro televizní pořad Týden v politice a narážel na problematiku výše českých výdajů na obranu.
Výdaje však kritizuje například i Washington. Americká ambasáda v Česku ve čtvrtek sdílela článek zahraničního webu Euronews s titulkem, v němž je explicitně zmíněno, že obranné výdaje v rámci schváleného státního rozpočtu nedosahují spojeneckých závazků v rámci NATO.
"Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo 5 %. Žádné výmluvy, žádné výjimky," napsalo velvyslanectví na sociální síti X. Washington tak dal najevo svou nespokojenost.
Pavel podle ČT vyjádřil svůj pohled slovy, že nevidí důvod ke změně v zastupování Česka na summitu NATO. Zmínil také úterní jednání s Babišem na Pražském hradě. "Bavili jsme se o řadě koordinačních opatření, nic takového nezmínil. K takové změně by měl být pádný důvod, já žádný takový důvod nevidím a budu se o tom rád s panem premiérem bavit," uvedl prezident.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka naznačil, že roli sehrál spor mezi hlavou státu a Macinkou ohledně obsazení postu ministra životního prostředí. "Jak je to dlouho, kdy Petr Macinka vyhrožoval prezidentovi, že nepojede na summit NATO, když nejmenuje Filipa Turka ministrem? A je to tu," napsal na síti X.
"Slabý premiér jde pěkně Motoristům na ruku. A výhrůžku naplňuje. Příště možná prezident nepoletí vůbec nikam, když každý let povoluje sám velký a všudypřítomný Andrej Babiš," dodal exministr dopravy.
Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii.
Babiš s prezidentem řešil rozpočet. Pavel jej podepíše v pátek
„Atomová bomba tržního hospodářství.“ Vláda řeší, co s rostoucími cenami paliv
před 9 minutami
Koubek zveřejnil svoji první nominaci. Na baráž s Irskem se Šulcem, Daridou i Klimentem
před 32 minutami
Bude to nejlepší. Babiš vysvětlil, proč nechce Pavla na summitu NATO
před 1 hodinou
Trump svalil vinu na Izrael. Američané prý o útoku na ropné pole nevěděli
před 2 hodinami
Počasí v příštím týdnu ovlivní změna. Nastane po pondělku
včera
Sbormistr narazil u soudu. Předběžné opatření komplikuje televizní vysílání
včera
Za dva roky bude v Praze k vidění velký hokejový svátek. Světový pohár s hvězdami NHL
včera
Trump v neomalenosti vůči spojencům překonal Brežněva
včera
Rozhodnuto. Trenér Rulík po sezóně skončí u národního týmu a bude trénovat Kladno
včera
Pravda o útocích na ropná pole. Američané se distancují, ozvali se také Izraelci
včera
Bod obratu. Útoky na plynová pole a rafinérie jsou podle expertů zásadním zlomem ve válce s Íránem
včera
USA a Izrael zasáhly největší naleziště plynu na světě. Ceny ropy prudce rostou, NATO řeší, co s Hormuzským průlivem
včera
Zákazníci jsou stále agresivnější. Známý obchodní řetězec chystá nová opatření
včera
Ve švýcarském lyžařském středisku se zřítila kabina lanovky. Děsivý pád zachytila kamera
včera
Kuba odporuje Trumpovi. Pokus o ovládnutí ostrova narazí na nedobytný odpor, varuje prezident
včera
Naděje na ukončení sporu s Orbánem? EU a Ukrajina dosáhly průlomu v otázce ropovodu Družba
včera
Teherán pohřbívá Larídžáního a Solejmáního. Írán vyslal vlnu raket a dronů na Izrael
včera
Izraelci tvrdí, že zabili dalšího představitele Íránu. Po smrti má být ministr tajných služeb Esmáíl Chatíb
včera
OSN: V roce 2024 zemřelo po celém světě 5 milionů dětí. Většině úmrtí se dalo zabránit
včera
Nejdražší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford kvůli požáru odplouvá od Íránu
včera
Americký soud nařídil obnovení vysílání Hlasu Ameriky
Federální soudce Royce C. Lamberth vynesl zásadní rozsudek, kterým nařídil okamžitý návrat zhruba 1 000 zaměstnanců stanice Hlas Ameriky (Voice of America) do práce. Rozhodnutí reaguje na kroky Trumpovy administrativy z března 2025, kdy byla velká část personálu v rámci vládních škrtů postavena mimo službu. Podle soudce byl tento postup nezákonný a porušil zákon o správním řízení, přičemž snahu o drastické zmenšení agentury označil za unáhlenou a bezhlavou.
Zdroj: Libor Novák